יום חמישי, 01.01.2026 שעה 02:26

שחקני הפועל פתח תקווה שמחים (ראובן שוורץ)

בדרך למעלה: הפועל פ"ת גברה 0:2 על נתניה

החבורה של עומר פרץ רשמה משחק מצוין והשיגה שלוש נקודות חשובות במאבק על הפלייאוף העליון מול היהלומים. ג'יימס אדניי כבש את הראשון, קליי הכפיל

תומר חבז | 31/12/2025 19:30
יום רביעי, 31/12/2025, 19:30אצטדיון מרים - 5088 צופיםליגת העל Winner - מחזור 16
הפועל פ"ת
שער ג'יימס אדניי (9)
בישול בישול: נעם כהן
שער אאוקלידס טבארש (60)
בישול בישול: ג'יימס אדניי
הסתיים
0 2
שופטת: ספיר ברמן (ציון: 5)
מכבי נתניה
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
ג'יימס אדניי, ציון: 7
שער ובישול שסידרו שלוש נקודות לקבוצה שלו
השחקן המאכזב
עומר ניראון, ציון: 4
טעות קשה בגול הראשון ותקופה רעה
הרכבים וציונים
 
 

הפועל פתח תקווה נמצאת בתקופה נהדרת. החבורה של עומר פרץ רשמה ניצחון שלישי רצוף בכל המסגרות אחרי שגברה 0:2 על מכבי נתניה, וביום טוב הם יכולים לראות את המקום המוביל לפלייאוף העליון. מנגד, היהלומים הסתבכו במאבק על 6 הראשונות וראו כיצד בני סכנין עוקפת אותם בטבלה. 

דווקא היהלומים פתחו טוב יותר את ההתמודדות והצליחו לסכן את השער של עומר כץ, אך האורחת ניצלה טעות ענקית של עומר ניראון, שהדף רע כדור חופשי היישר לרגליו של נועם כהן. כל מה שנותר לו לעשות הוא למסור לג’יימס אדניי שגלגל את הכדור לרשת החשופה. לאורך כל המחצית ההגנה של נתניה הרבתה לעשות טעויות אך המלאבסים לא הצליחו לנצל זאת לטובת שער נוסף.

המארחת פתחה מעולה את המחצית השנייה אבל שוב פעם היא נענשה, כשהכחולים פרצו קדימה עד שקליי מצא את עצמו לבד ברחבה, ושיגר בעיטה חזקה שהכניעה את ניראון. בדקה ה-72 הייתה התנגשות ראשים קשה בין עוז בילו לנעם כהן, כששחקן נתניה אף פונה לבית החולים כשהוא מדמם מראשו. מאז המשחק נרגע והתוצאה נשמרה עד לסיום.

שחקני הפועל פ"ת חוגגים בסיום (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פ"ת חוגגים בסיום (ראובן שוורץ)

כעת, מכבי נתניה תצפין ביום שבת הקרוב (3.1, 18:30) לאצטדיון בראל בנוף הגליל, שם תפגוש את עירוני טבריה, שמגיעה לאחר התיקו הגדול שלה מול מכבי ת”א. מהצד השני, הפועל פ”ת תארח בביתה את נועלת הטבלה בני ריינה, והיא תקווה לשמור על רצף הניצחונות ולהתקרב לפלייאוף העליון.

מחצית שניה
  • '90+2
  • חילוף
  • גולן בני החליף את בוני אמיאן
  • '78
  • חילוף
  • עוז בילו יצא בעקבות הפציעה, במקומו נכנס לי-און מזרחי
יוסי אבוקסיס צועק (ראובן שוורץ)יוסי אבוקסיס צועק (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי נתניה מתוסכלים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה מתוסכלים (ראובן שוורץ)
  • '75
  • חילוף
  • גם עומר פרץ עושה חילוף כשמתן גושה נכנס במקומו של אוראל דגני
  • '75
  • חילוף
  • נעם כהן שנפצע בהתקלות ראשים יצא כשבמקומו נכנס עידן כהן
עוז בילו מפונה לבית החולים (ראובן שוורץ)עוז בילו מפונה לבית החולים (ראובן שוורץ)
עוז בילו על האלונקה (ראובן שוורץ)עוז בילו על האלונקה (ראובן שוורץ)
  • '72
  • פציעה
  • התנגשות ראשים קשה ברחבה בין נעם כהן ועוז בילו
  • '69
  • חילוף
  • חילוף משולש של אבוקסיס. גם מוחמד ג'טיי פינה את מקומו לטובת עמית כהן
  • '69
  • חילוף
  • ווילסון האריס החליף את מתאוס דאבו
  • '69
  • חילוף
  • רותם קלר יצא ובמקומו נכנס מקסים פלקושצ'נקו
עומר פרץ שורק לשחקניו (ראובן שוורץ)עומר פרץ שורק לשחקניו (ראובן שוורץ)
נעם כהן מול הרברטו טבארש (ראובן שוורץ)נעם כהן מול הרברטו טבארש (ראובן שוורץ)
  • '68
  • כרטיס צהוב
  • מוחמד ג'טיי ראה את הכרטיס הצהוב
  • '64
  • חילוף
  • חילוף כפול של עומר פרץ. שביט מזל נכנס במקום נדב נידם
  • '64
  • חילוף
  • כובש השער השני מפנה את מקומו לרועי דוד
שחקני הפועל פתח תקווה שמחים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה שמחים (ראובן שוורץ)
קליי חוגג אחרי השער שלו (ראובן שוורץ)קליי חוגג אחרי השער שלו (ראובן שוורץ)
קליי וג'יימס אדניי חוגגים את השער השני (ראובן שוורץ)קליי וג'יימס אדניי חוגגים את השער השני (ראובן שוורץ)
  • '60
  • שער
  • שער! דווקא הפועל פ"ת כבשה ועלתה ל-0:2: לאחר הבליץ של היהלומים האורחת יצאה קדימה וג'יימס אדניי מצא את קליי פנוי ברחבה, הוא מצידו הכניס את הרגל ובעט חזק ומדויק כדור שהכניע את עומר ניראון
  • '58
  • החמצה
  • בליץ של מכבי נתניה על השער של פ"ת. גם דאבו לא היה רחוק מהשוויון
  • '58
  • החמצה
  • מאור לוי כמעט והשווה את המשחק אך נעצר אצל עומר כץ
שחקני שתי הקבוצות מתבוננים בכדור (ראובן שוורץ)שחקני שתי הקבוצות מתבוננים בכדור (ראובן שוורץ)
ספיר ברמן (ראובן שוורץ)ספיר ברמן (ראובן שוורץ)
  • '57
  • כרטיס צהוב
  • צ'יפיוקה סונגה ראה מספיר ברמן את הכרטיס הצהוב
  • '52
  • החמצה
  • צ'יפיוקה סונגה חתך נהדר למרכז והניף את רגלו מחוץ לרחבה, אך בעט חזק מדי ופספס את המסגרת
  • '50
  • החמצה
  • מכבי נתניה פתחה טוב את המחצית השנייה. עוז בילו בעט מהצד השמאלי של הרחבה אך נעצר אצל השוער
עזיז אואטרה (ראובן שוורץ)עזיז אואטרה (ראובן שוורץ)
  • '47
  • כרטיס צהוב
  • בוני אמין קיבל כרטיס צהוב
  • '46
  • חילוף
  • אבוקסיס מחליט להוציא את גונטי דיומנדה לטובת באסם זערורה
מחצית ראשונה
  • '45
  • כרטיס צהוב
  • נדב נידם נכנס לפנקס של ספיר ברמן אחרי עבירה על מאור לוי
  • '44
  • החמצה
  • עוז בילו ניסה את מזלו מחוץ לרחבה אך נעצר אצל עומר כץ
בוני אמיאן מול עוז בילו (ראובן שוורץ)בוני אמיאן מול עוז בילו (ראובן שוורץ)
צ'יפיוקה סונגה (ראובן שוורץ)צ'יפיוקה סונגה (ראובן שוורץ)
  • '40
  • החמצה
  • דאבו סוף סוף סיפק איום לשער עבור נתניה אבל לא הצליח למצוא את הרשת
  • '25
  • החמצה
  • ג'יימס אדניי קיבל כדור נהדר ומצא את עצמו מול ניראון, אך לא היה מספיק מדויק
  • '14
  • החמצה
  • עוז בילו שלח כדור ענק לקלר, שעשה תנועה נהדרת והגיע למצב קורץ, אך נעצר על ידי השוער
יוסי אבוקסיס מתוסכל (ראובן שוורץ)יוסי אבוקסיס מתוסכל (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים את הראשון (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים את הראשון (ראובן שוורץ)
  • '10
  • שער
  • שער! הפועל פ"ת עלתה ל-0:1: עומר ניראון הדף בצורה רעה מאוד בעיטה חופשית, הכדור הגיע לנועם כהן שמסר לאדניי שנשאר לבד מול השער וגלגל את הכדור ללא בעיות
קליי מול רותם קלר (ראובן שוורץ)קליי מול רותם קלר (ראובן שוורץ)
  • '7
  • החמצה
  • קליי מצא את עצמו לא מכוסה בתוך הרחבה, אך הזווית הייתה מעט קשה והבעיטה שלו נעצרה אצל עומר ניראון
  • '3
  • החמצה
  • מאור לוי שלח נהדר את עוז בילו, שהגיבה לרחבה שם היה מתאוס דאבו, שנגח חלש מדי היישר לידיים הבטוחות של עומר כץ
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! ספיר ברמן הוציאה את ההתמודדות לדרך
עומר פרץ ויוסי אבוקסיס מחוייכים (ראובן שוורץ)עומר פרץ ויוסי אבוקסיס מחוייכים (ראובן שוורץ)
שחקני שתי הקבוצות עולים למגרש (ראובן שוורץ)שחקני שתי הקבוצות עולים למגרש (ראובן שוורץ)
הוספת תגובה
