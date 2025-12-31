בדרך למעלה: הפועל פ"ת גברה 0:2 על נתניה

דעת המבקר

השחקן המצטיין ג'יימס אדניי, ציון: 7

שער ובישול שסידרו שלוש נקודות לקבוצה שלו ג'יימס אדניי, ציון: 7

טעות קשה בגול הראשון ותקופה רעה עומר ניראון, ציון: 4

הרכבים וציונים

הפועל פתח תקווה נמצאת בתקופה נהדרת. החבורה של עומר פרץ רשמה ניצחון שלישי רצוף בכל המסגרות אחרי שגברה 0:2 על מכבי נתניה, וביום טוב הם יכולים לראות את המקום המוביל לפלייאוף העליון. מנגד, היהלומים הסתבכו במאבק על 6 הראשונות וראו כיצד בני סכנין עוקפת אותם בטבלה.

דווקא היהלומים פתחו טוב יותר את ההתמודדות והצליחו לסכן את השער של עומר כץ, אך האורחת ניצלה טעות ענקית של עומר ניראון, שהדף רע כדור חופשי היישר לרגליו של נועם כהן. כל מה שנותר לו לעשות הוא למסור לג’יימס אדניי שגלגל את הכדור לרשת החשופה. לאורך כל המחצית ההגנה של נתניה הרבתה לעשות טעויות אך המלאבסים לא הצליחו לנצל זאת לטובת שער נוסף.

המארחת פתחה מעולה את המחצית השנייה אבל שוב פעם היא נענשה, כשהכחולים פרצו קדימה עד שקליי מצא את עצמו לבד ברחבה, ושיגר בעיטה חזקה שהכניעה את ניראון. בדקה ה-72 הייתה התנגשות ראשים קשה בין עוז בילו לנעם כהן, כששחקן נתניה אף פונה לבית החולים כשהוא מדמם מראשו. מאז המשחק נרגע והתוצאה נשמרה עד לסיום.

שחקני הפועל פ"ת חוגגים בסיום (ראובן שוורץ)

כעת, מכבי נתניה תצפין ביום שבת הקרוב (3.1, 18:30) לאצטדיון בראל בנוף הגליל, שם תפגוש את עירוני טבריה, שמגיעה לאחר התיקו הגדול שלה מול מכבי ת”א. מהצד השני, הפועל פ”ת תארח בביתה את נועלת הטבלה בני ריינה, והיא תקווה לשמור על רצף הניצחונות ולהתקרב לפלייאוף העליון.