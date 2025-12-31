בדרך למעלה: הפועל פ"ת גברה 0:2 על נתניה

השחקן המצטיין
ג'יימס אדניי, ציון: 7
שער ובישול שסידרו שלוש נקודות לקבוצה שלו
השחקן המאכזב
עומר ניראון, ציון: 4
טעות קשה בגול הראשון ותקופה רעה
הפועל פתח תקווה נמצאת בתקופה נהדרת. החבורה של עומר פרץ רשמה ניצחון שלישי רצוף בכל המסגרות אחרי שגברה 0:2 על מכבי נתניה, וביום טוב הם יכולים לראות את המקום המוביל לפלייאוף העליון. מנגד, היהלומים הסתבכו במאבק על 6 הראשונות וראו כיצד בני סכנין עוקפת אותם בטבלה.
דווקא היהלומים פתחו טוב יותר את ההתמודדות והצליחו לסכן את השער של עומר כץ, אך האורחת ניצלה טעות ענקית של עומר ניראון, שהדף רע כדור חופשי היישר לרגליו של נועם כהן. כל מה שנותר לו לעשות הוא למסור לג’יימס אדניי שגלגל את הכדור לרשת החשופה. לאורך כל המחצית ההגנה של נתניה הרבתה לעשות טעויות אך המלאבסים לא הצליחו לנצל זאת לטובת שער נוסף.
המארחת פתחה מעולה את המחצית השנייה אבל שוב פעם היא נענשה, כשהכחולים פרצו קדימה עד שקליי מצא את עצמו לבד ברחבה, ושיגר בעיטה חזקה שהכניעה את ניראון. בדקה ה-72 הייתה התנגשות ראשים קשה בין עוז בילו לנעם כהן, כששחקן נתניה אף פונה לבית החולים כשהוא מדמם מראשו. מאז המשחק נרגע והתוצאה נשמרה עד לסיום.
כעת, מכבי נתניה תצפין ביום שבת הקרוב (3.1, 18:30) לאצטדיון בראל בנוף הגליל, שם תפגוש את עירוני טבריה, שמגיעה לאחר התיקו הגדול שלה מול מכבי ת”א. מהצד השני, הפועל פ”ת תארח בביתה את נועלת הטבלה בני ריינה, והיא תקווה לשמור על רצף הניצחונות ולהתקרב לפלייאוף העליון.
מחצית שניה
-
'90+2
- גולן בני החליף את בוני אמיאן
-
'78
- עוז בילו יצא בעקבות הפציעה, במקומו נכנס לי-און מזרחי
-
'75
- גם עומר פרץ עושה חילוף כשמתן גושה נכנס במקומו של אוראל דגני
-
'75
- נעם כהן שנפצע בהתקלות ראשים יצא כשבמקומו נכנס עידן כהן
-
'72
- התנגשות ראשים קשה ברחבה בין נעם כהן ועוז בילו
-
'69
- חילוף משולש של אבוקסיס. גם מוחמד ג'טיי פינה את מקומו לטובת עמית כהן
-
'69
- ווילסון האריס החליף את מתאוס דאבו
-
'69
- רותם קלר יצא ובמקומו נכנס מקסים פלקושצ'נקו
-
'68
- מוחמד ג'טיי ראה את הכרטיס הצהוב
-
'64
- חילוף כפול של עומר פרץ. שביט מזל נכנס במקום נדב נידם
-
'64
- כובש השער השני מפנה את מקומו לרועי דוד
-
'60
- שער! דווקא הפועל פ"ת כבשה ועלתה ל-0:2: לאחר הבליץ של היהלומים האורחת יצאה קדימה וג'יימס אדניי מצא את קליי פנוי ברחבה, הוא מצידו הכניס את הרגל ובעט חזק ומדויק כדור שהכניע את עומר ניראון
-
'58
- בליץ של מכבי נתניה על השער של פ"ת. גם דאבו לא היה רחוק מהשוויון
-
'58
- מאור לוי כמעט והשווה את המשחק אך נעצר אצל עומר כץ
-
'57
- צ'יפיוקה סונגה ראה מספיר ברמן את הכרטיס הצהוב
-
'52
- צ'יפיוקה סונגה חתך נהדר למרכז והניף את רגלו מחוץ לרחבה, אך בעט חזק מדי ופספס את המסגרת
-
'50
- מכבי נתניה פתחה טוב את המחצית השנייה. עוז בילו בעט מהצד השמאלי של הרחבה אך נעצר אצל השוער
-
'47
- בוני אמין קיבל כרטיס צהוב
-
'46
- אבוקסיס מחליט להוציא את גונטי דיומנדה לטובת באסם זערורה
מחצית ראשונה
-
'45
- נדב נידם נכנס לפנקס של ספיר ברמן אחרי עבירה על מאור לוי
-
'44
- עוז בילו ניסה את מזלו מחוץ לרחבה אך נעצר אצל עומר כץ
-
'40
- דאבו סוף סוף סיפק איום לשער עבור נתניה אבל לא הצליח למצוא את הרשת
-
'25
- ג'יימס אדניי קיבל כדור נהדר ומצא את עצמו מול ניראון, אך לא היה מספיק מדויק
-
'14
- עוז בילו שלח כדור ענק לקלר, שעשה תנועה נהדרת והגיע למצב קורץ, אך נעצר על ידי השוער
-
'10
- שער! הפועל פ"ת עלתה ל-0:1: עומר ניראון הדף בצורה רעה מאוד בעיטה חופשית, הכדור הגיע לנועם כהן שמסר לאדניי שנשאר לבד מול השער וגלגל את הכדור ללא בעיות
-
'7
- קליי מצא את עצמו לא מכוסה בתוך הרחבה, אך הזווית הייתה מעט קשה והבעיטה שלו נעצרה אצל עומר ניראון
-
'3
- מאור לוי שלח נהדר את עוז בילו, שהגיבה לרחבה שם היה מתאוס דאבו, שנגח חלש מדי היישר לידיים הבטוחות של עומר כץ
-
'1
- שריקת הפתיחה! ספיר ברמן הוציאה את ההתמודדות לדרך