ריאל הצטרפה למאבק על שלוטרבק, מחירו נקבע

הכול מוכן לכך שניקו שלוטרבק יהפוך לאחד השחקנים הכי מחוזרים של הקיץ הקרוב. הבלם של דורטמונד עשוי לעזוב כבר בקיץ הזה. שורה של סכסוכים פנימיים וסירובו לחדש את החוזה שמחבר אותו עד 2027 עם המועדון הגרמני הופכים אותו לשחקן מבוקש במיוחד.

ישנם מספר מועדונים שקושרו ישירות עם השחקן, כשברצלונה היא אחת המועמדות הבולטות לצרף אותו. הקבוצה של האנזי פליק מתגעגעת לבלם שמאלי מאז עזיבתו של איניגו מרטינס, אף שג’רארד מרטין מילא את התפקיד. הגעתו של שלוטרבק תהווה תוספת משמעותית בעמדה מפתח עבור הקבוצה הקטלונית.

עם זאת, לאלופת ספרד צפויה תחרות קשה במאבק על החתמת הגרמני. באיירן מינכן עוקבת מקרוב, אך בשלב זה נשארת מחוץ לכל משא ומתן אפשרי ומעדיפה להתמקד בהארכת החוזה של דאיו אופמקאנו, שמסתיים בקיץ הקרוב.

ניקו שלוטרבק (IMAGO)

לשתי הקבוצות הללו יש לצרף גם את ריאל מדריד, שלפי דיווח ב'בילד' נכנסה במלוא העוצמה למאבק על השחקן. הקבוצה הלבנה, שפסלה אפשרויות כמו איברהימה קונאטה ואופמקאנו עצמו, שמה לה למטרה לחזק את מרכז ההגנה, שסובל שוב ושוב מפציעות.

70 מיליון אירו

הוצאת שלוטרבק מדורטמונד לא תהיה משימה פשוטה. ב'בילד' דווח כי הנהלת המועדון הגרמני שואפת לקבל הצעה שתגיע לפחות ל-70 מיליון אירו. לריאל יש בסגל שחקנים שיכולים להיכלל בעסקה ויעניינו את ההנהלה של המועדון הגרמני, כמו דייגו אגואדו, שכבר עורר עניין בקיץ האחרון.

דורטמונד עשויה להתמודד בקיץ עם בעיה רצינית בעמדת הבלם, לאור העזיבות האפשריות של ניקלאס זולה, שמסיים חוזה, אהרון אנסלמינו, המושאל מצ’לסי, וניקו שלוטרבק. למרות שהאחרון ייכנס ביוני לשנתו האחרונה בחוזה, המועדון אינו מוכן למכור אותו במחיר נמוך, גם אם הדבר כרוך בסיכון שיעזוב בחינם ב-2027.