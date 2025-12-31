הספר שעולה 5,990 אירו וכולל חתיכה מהברנבאו

יש חפצים שמשקלם האמיתי אינו נמדד בקילוגרמים. כזה הוא "לב לבן", יצירה יוצאת דופן שמשקלה 14 קילו והיא נושאת על גבה כמעט 125 שנות היסטוריה של ריאל מדריד. חמישה דורות של אוהדים, לילות של גביעי אירופה, החוזה הראשון של אלפרדו די סטפאנו בפקס, והמכתב המלכותי של אלפונסו ה-13 שהעניק למועדון את התואר “ריאל” – כל אלה מרוכזים ביצירה אחת שמרחיבה את גבולות ההגדרה של “ספר”.

מאחורי הפרויקט עומדת ‘Artika Books’, שפועלת כבר למעלה מ-20 שנה ביצירת ספרי אמנות יוקרתיים בשיתוף אמנים, מוזיאונים וקרנות. הפעם, האתגר היה שונה: לא לזקק את מהותו של אמן אחד, אלא של מועדון עם אוהדים רבים והיסטוריה ארוכה. “אתה לא עובד עם אדם אחד, אלא עם מיליוני אנשים”, מסביר מארק בוי, המנהל הגלובלי של החברה, והתוצאה היא מהדורה מוגבלת של 2,998 עותקים.

העבודה על "לב לבן" החלה לפני כחמש שנים בשיתוף המועדון עצמו. יותר מ-100 אנשי מקצוע לקחו חלק בתהליך, אך היה מבקר אחד קפדן במיוחד: פלורנטינו פרס. נשיא ריאל מדריד היה מעורב עד הפרט האחרון, עבר על כל עמוד ואישר כל תוכן. כשנחשף לגרסה הסופית, קיבל החלטה יוצאת דופן - להציב את היצירה בחדר הישיבות בעיר הספורטיבית של המועדון, לצד 26 גביעי ליגת האלופות (בכדורגל ובכדורסל) ותואר “מועדון המאה של פיפ”א”.

פלורנטינו פרס (ריאל מדריד)

בתוך מארז שמדמה באופן פיסולי את הסנטיאגו ברנבאו החדש - עשוי ABS בצביעה מטאלית - מסתתרים 416 עמודים משולב גם קטע אותנטי ממעקות הפלדה של האצטדיון הישן. הבחירה לשלב את המעקה אינה מקרית, שכן המארז מייצג את הברנבאו החדש וזה משתלב עם פיסת היסטוריה שכבר לא קיימת בברנבאו.

“אנחנו מכניסים את כל ריאל מדריד שהכרנו עד היום אל תוך ריאל מדריד של העתיד”, מסביר בוי. אז כמה כל זה עולה? 5,990 אירו, שאינו נתפס בעיני היוצרים כגחמה. “כשמבינים את תהליכי העבודה הידניים ואת העלויות, מבינים שזה לא ספר יקר – אלא יצירה ששווה את מחירה”, טוען בוי.