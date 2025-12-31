יום רביעי, 31.12.2025 שעה 12:28
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

ברצלונה בדקה את אפשרות החזרתו של קאנסלו

דיווח: המגן רוצה לעזוב את אל הילאל בינואר והקטלונים לוקחים בחשבון את יכולתו לשחק ב-2 הצדדים. וגם: למה הם החלו לחפש קשר אחורי ואופציית גורצקה

ז'ואאו קאנסלו (רויטרס)
ז'ואאו קאנסלו (רויטרס)

ברצלונה נכנסת לחודשים הקרובים עם תמרון מורכב במיוחד בשוק ההעברות, כאשר הפייר-פליי הפיננסי, הפציעות והצרכים המקצועיים מכתיבים חשיבה יצירתית – ולעיתים גם נוסטלגית. שלושה צירים מרכזיים עומדים על הפרק: רצונו של ז’ואאו קאנסלו לשוב לאירופה ובפרט לברצלונה, סימני השאלה סביב עתידו של ליאון גורצקה בבאיירן מינכן, והחיפוש הדחוף אחר פתרון בעמדת הבלם בעקבות פציעתו הקשה של אנדראס כריסטנסן.

קאנסלו בן ה-31 מעוניין לעזוב את אל-הילאל כבר בחלון ינואר הקרוב, למרות חוזה עד 2027, במטרה לחזור לכדורגל האירופי. על פי העיתונאי פבריציו רומאנו, ברצלונה כבר ביררה ב-48 השעות האחרונות לגבי מצבו החוזי, אך היא אינה לבד: גם אינטר ויובנטוס עוקבות מקרוב.

הפורטוגלי ששיחק עונה אחת בברצלונה כמושאל ממנצ’סטר סיטי, מעולם לא הסתיר את אהבתו למועדון ואף ניסה בקיץ עד הרגע האחרון לחזור - מה שלא התאפשר בשל מגבלות כלכליות. מעבר לחיבור הרגשי, בברצלונה מעריכים מאוד את הגיוון שלו: קאנסלו יכול לשחק בשני האגפים, להוות תחרות לאלחנדרו באלדה משמאל, לאפשר מנוחה לז’ול קונדה מימין ואף לפתוח אפשרות להזזת הצרפתי למרכז ההגנה.

במקביל, שמו של לאון גורצקה חוזר לרחף מעל ברצלונה - בעיקר דרך הקשר הישיר שלו עם האנזי פליק. הקשר הגרמני, שנותרו לו שישה חודשים בלבד בחוזה עם באיירן, אינו זוכה לאמון מלא במועדון, במיוחד בליגת האלופות, והמסרים מהנהלת הבווארים מצביעים על חוסר רצון לחוזה ארוך טווח חדש ושכר גבוה.

לאון גורצקה (רויטרס)לאון גורצקה (רויטרס)

גורצקה עצמו מאוכזב מהיחס כלפיו, בעיקר אחרי שבקיץ שעבר ניסו למכור אותו בניגוד לרצונו. אף שהקישור של ברצלונה עמוס ומלא באופציות איכותיות, פליק כבר בעבר שקל לצרף את שחקנו לשעבר כמענה פיזי וחזק לתקופות קשות – וגם כעת, אם ייפתח חלון הזדמנויות, הוא יודע מה יש לו בידיים. עם זאת, התחרות על גורצקה גבוהה: אתלטיקו מדריד, טוטנהאם, נאפולי ויובנטוס כבר עם עין פקוחה.

כל רגעי הקסם של פדרי עם בארסה ב-2025

בנוסף, עקב פציעת כריסטנסן שעלולה להשבית אותו עד ארבעה חודשים, בבארסה מחפשים בלם שמאלי, רצוי שמאלי טבעי, שיוכל להשתלב מיידית במערך התובעני של פליק, אבל במחיר סביר ובתנאים ריאליים לחלון חורף. בינתיים, עלתה גם חלופה טקטית: חיפוש קשר אחורי שמסוגל לשחק כבלם, מה שירחיב את אפשרויות הסגל ויאפשר להחזיר את אריק גארסיה לעמדתו הטבעית במידת הצורך.

