יום חמישי, 01.01.2026 שעה 02:26

שחקני הפועל באר שבע בטירוף (מרטין גוטדאמק)

משקיפה מלמעלה: 1:4 להפועל ב"ש על הפועל י-ם

אחרי ההפסד במחזור הקודם, הקבוצה מבירת הנגב חזרה לנצח בליגה ותסיים את 2025 בפסגה. אשטה כבש ראשון, אך זלאטנוביץ', גנאח, אחמד ואליאס הפכו וחגגו

איציק כלפי | 31/12/2025 20:00
יום רביעי, 31/12/2025, 20:00אצטדיון טרנר - 11,050 צופיםליגת העל Winner - מחזור 16
הפועל ירושלים
שער אווקה אשטה (8)
בישול בישול: אוהד אלמגור
הסתיים
4 1
שופט: עומר בירן (ציון: 6)
שער איגור זלאטנוביץ' (27)
בישול בישול: גיא מזרחי
שער אמיר גנאח (47)
שער זאהי אחמד (61)
שער שי אליאס (68)
בישול בישול: אליאל פרץ
הפועל ב"ש
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
איגור זלאטנוביץ', ציון: 7
הסרבי ממשיך בכושר האישי הנהדר שלו ופרט לגול בעקב, עשה הרבה עבודה
השחקן המאכזב
יהונתן ליש, ציון: 4
הבלם הצעיר התקשה מאוד במחצית השנייה
הרכבים וציונים
 
 

חגיגת סוף שנה והפועל באר שבע משקיפה מהפסגה ותסיים ראשונה את 2025. הערב (רביעי), המחזור ה-16 בליגת העל המשיך עם משחק מסקרן באצטדיון טוטו טרנר, כאשר הקבוצה מבירת הנגב הייתה בפיגור 1:0, אך הפכה, הביסה 1:4 את הפועל ירושלים והגדילה את הפער מבית”ר ירושלים ומכבי תל אביב.

המשחק נפתח בקצב גבוה מהדקה הראשונה, כשמי שהייתה טובה יותר זאת דווקא האורחת. כבר בדקה הרביעית אוהד אלמגור כמעט כבש את הראשון, כאשר זיהה את ניב אליאסי מחוץ לשער, ניסה בעיטה מפתיעה מ-30 מטרים ופגש את המשקוף. חמש דקות מאוחר יותר, אווקה אשטה כבש בנגיחה בזכות בישול של אלמגור וזה 0:1 לירושלים.

מפה, כמובן שרק קבוצה אחת הייתה על כר הדשא. החבורה של רן קוז’וק נראתה טוב דקות רבות והגיעה ללא מעט הזדמנויות, אך היא פגשה את נדב זמיר בהופעה טובה, כאשר השוער הדף פעם אחר פעם, כשבדקה ה-20 דן ביטון היה קרוב להשוות, אך אופק נדיר הציל מקו השער. אגב, מלך השערים של הליגה והכוכב של ב”ש לא היה חד לאורך כל המשחק והיה נראה מתוסכל.

דן ביטון מתוסכל, לא הערב שלו (מרטין גוטדאמק)דן ביטון מתוסכל, לא הערב שלו (מרטין גוטדאמק)

אולם, הלחץ של הקבוצה מבירת הנגב עשה את שלו ובדקה ה-28 גיא מזרחי קיבל כדור עומק נפלא, העביר רוחב ומצא את איגור זלאטנוביץ’, שעם העקב שם גול גדול ובסיום המחצית הראשונה זה 1:1. החצי השני נפתח מצוין עבור קוז’וק, כאשר כבר בדקה ה-47 גנאח קבע מהפך גדול.

מוליכת הליגה חגגה והתעללה בחניכיו של זיו אריה, שהיו נראים חסרים אונים. בדקה ה-62 גנאח סחט הצלה גדולה מזמיר, אך אל הריבאונד הגיע זאהי אחמד שקבע 1:3, שי אליאס נכנס כמחליף בדקה ה-64 וחמש דקות מאוחר יותר הצטרף לחגיגה וחתם את ההתמודדות. אגב, עד הסיום, אלון תורג’מן גם הרעיד את הרשת, אך השער נפסל בעקבות נבדל.

שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים בסיום (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים בסיום (מרטין גוטדאמק)

כעת, הפועל באר שבע חזרה כאמור לנצח בליגה והגדילה את הפער מבית”ר ירושלים לחמש נקודות, כשממכבי ת”א הפער עומד על שמונה ובמחזור הבא קוז’וק יפגוש את בני סכנין. מנגד, הפועל ירושלים נותרה מתחת לקו האדום ובמחזור הבא תארח למשחק חוץ לא קל את מכבי תל אביב.

מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • השופט עומר בירן שרק לסיום ההתמודדות! הפועל באר שבע נקלעה ראשונה לפיגור 1:0, אך נראתה טוב, התעלתה והפכה ל-1:4 גדול על הפועל ירושלים.
  • '90+2
  • נבדל
  • הפועל ב"ש כבר חגגה את החמישי. חזות הגביה כדור נהדר לרחבה, תורג'מן הגיע ראשון ודחק מקרוב, אך היה בנבדל ולאחר בדיקת VAR, השער נפסל
  • '84
  • חילוף
  • חילוף אחרון בירושלים. אלמגור יצא, ינון אליהו נכנס
זיו אריה (מרטין גוטדאמק)זיו אריה (מרטין גוטדאמק)
רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)
  • '78
  • חילוף
  • גם זלאטנוביץ' יצא, אלמוג נכנס
  • '78
  • חילוף
  • חילוף כפול בב"ש. ונטורה יצא, תורג'מן נכנס
  • '77
  • חילוף
  • גם גיא בדש יצא, נדים וראסנה נכנס
  • '77
  • חילוף
  • חילוף כפול בירושלים. סדריק דון יצא, הראל שלום נכנס
דן ביטון מתוסכל (מרטין גוטדאמק)דן ביטון מתוסכל (מרטין גוטדאמק)
דן ביטון בועט (מרטין גוטדאמק)דן ביטון בועט (מרטין גוטדאמק)
  • '75
  • החמצה
  • זה לא הערב של דן ביטון. השחקן שוב קיבל כדור ברחבה אחרי טעות בהגנת הירושלמים, עצר ובעט, אך זמיר היה במקום
  • '73
  • חילוף
  • גם אליאל פרץ יצא, איתי חזות נכנס
  • '73
  • חילוף
  • חילוף כפול בהפועל ב"ש. גנאח יצא, כנעאן נכנס
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)
שי אליאס ואור בלוריאן חוגגים (מרטין גוטדאמק)שי אליאס ואור בלוריאן חוגגים (מרטין גוטדאמק)
גיא אליאס בטירוף (מרטין גוטדאמק)גיא אליאס בטירוף (מרטין גוטדאמק)
  • '69
  • שער
  • שער! הפועל ב"ש עלתה ל-1:4: זו כבר חגיגה. אליאל פרץ הגביה כדור לרחבה ומצא את שי אליאס, שרק חמש דקות על המגרש וכבש בנגיחה
  • '66
  • חילוף
  • חילוף גם בירושלים. אוטומאו יצא, ינאי דיסטלפלד נכנס
  • '64
  • חילוף
  • חילוף ראשון בהפועל ב"ש. אחמד יצא, שי אליאס נכנס
שחקני הפועל באר שבע בטירוף (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל באר שבע בטירוף (מרטין גוטדאמק)
זאהי אחמד חוגג עם שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)זאהי אחמד חוגג עם שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
זאהי אחמד חוגג (מרטין גוטדאמק)זאהי אחמד חוגג (מרטין גוטדאמק)
  • '62
  • שער
  • שער! הפועל ב"ש עלתה ל-1:3: אמיר גנאח הוביל כדור בהתקפה, התקדם ושחרר בעיטה חזקה, זמיר הדף, אך אל הריבאונד הגיע זאהי אחמד מאחור שלא התבלבל וכבש
  • '59
  • החמצה
  • החמצה גדולה לדן ביטון. מלך השערים קיבל כדור ברחבה, חתך לרגל שמאל ובעט גרוע מעל השער. דקה לאחר מכן, ניסה שוב מחוץ לרחבה, אך פעם נוספת פספס
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)
אמיר גנאח בטירוף (מרטין גוטדאמק)אמיר גנאח בטירוף (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)
אמיר גנאח בטירוף (מרטין גוטדאמק)אמיר גנאח בטירוף (מרטין גוטדאמק)
  • '47
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע עלתה ל-1:2: והנה המהפך. התקפה טובה של הדרומיים, זלאטנוביץ' בעט מתוך הרחבה וסחט הצלה מזמיר, אך הריבאונד הגיע לגנאח שראה שער ריק וכבש
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בהפועל י-ם. חיימוביץ' יצא, דויד דומג'יוני נכנס
מחצית ראשונה
  • '41
  • החמצה
  • הזדמנות טובה להפועל באר שבע. אליאל פרץ ניסה להפתיע בבעיטה חופשית, אופק נדיר התקשה והשמיט, אך התעשת וקלט
איגור זלאטנוביץ' ואור בלוריאן (מרטין גוטדאמק)איגור זלאטנוביץ' ואור בלוריאן (מרטין גוטדאמק)
איגור זלאטנוביץ' וגיא מזרחי מתחבקים (מרטין גוטדאמק)איגור זלאטנוביץ' וגיא מזרחי מתחבקים (מרטין גוטדאמק)
איגור זלאטנוביץ' בעננים (מרטין גוטדאמק)איגור זלאטנוביץ' בעננים (מרטין גוטדאמק)
איגור זלאטנוביץ' אחרי הגול (מרטין גוטדאמק)איגור זלאטנוביץ' אחרי הגול (מרטין גוטדאמק)
  • '28
  • שער
  • שער! הפועל ב"ש השוותה ל-1:1: כדור עומק נפלא הגיע לגיא מזרחי, שהעביר רוחב לזלאטנוביץ' שמקרוב בעט בעקב וחגג ובגדול
  • '23
  • החמצה
  • שוב ב"ש מסוכנת. הפעם, כדור רוחב הגיע לגיא מזרחי שמקרוב סחט הצלה מנדב זמיר
אופק נדיר מציל מקו השער (מרטין גוטדאמק)אופק נדיר מציל מקו השער (מרטין גוטדאמק)
דן ביטון בועט (מרטין גוטדאמק)דן ביטון בועט (מרטין גוטדאמק)
  • '22
  • החמצה
  • אוהד אלמגור זיהה את אליאסי מחוץ לשער וניסה להפתיע שוב ממרחק גדול, אך הפעם הכדור שלו הלך מחוץ למסגרת
  • '20
  • החמצה
  • ב"ש לוחצת. ביטון בעט מתוך הרחבה וכמעט כבש, אך אופק נדיר הגיע בתזמון מושלם והציל מהקו
  • '14
  • החמצה
  • זה היה חייב להיות השוויון של ב"ש. ונטורה ניסה להפתיע בבעיטה מחוץ לרחבה בנגיעה, הכדור פגע בבלם ירושלים, הגיע לזלאטנוביץ', שמקרוב החמיץ ובעט מעל השער
שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל ירושלים מאושרים, של הפועל באר שבע מאוכזבים (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל ירושלים מאושרים, של הפועל באר שבע מאוכזבים (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל ירושלים חוגגים (מרטין גוטדאמק)
  • '9
  • שער
  • שער! הפועל י-ם עלתה ל-0:1: הלם בטרנר. אלמגור הגביה את הבעיטה החופשית, הכדור חלף על פני כולם ואשטה נגח לאחור אל הרשת
  • '7
  • כרטיס צהוב
  • זאהי אחמד ביצע עבירה וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
ג'ון אוטומאו במאבק (מרטין גוטדאמק)ג'ון אוטומאו במאבק (מרטין גוטדאמק)
דן ביטון (מרטין גוטדאמק)דן ביטון (מרטין גוטדאמק)
  • '4
  • החמצה
  • כמעט שער מפתיע. אוטומאו חטף במרכז המגרש, אלמגור קיבל את הכדור וזיהה את אליאסי מחוץ לשער, אך פגש רק את המשקוף
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט עומר בירן הוציא את ההתמודדות לדרך!
דן ביטון בחימום (מרטין גוטדאמק)דן ביטון בחימום (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל ירושלים בחימום (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל ירושלים בחימום (מרטין גוטדאמק)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום