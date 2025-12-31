משקיפה מלמעלה: 1:4 להפועל ב"ש על הפועל י-ם

השחקן המצטיין
איגור זלאטנוביץ', ציון: 7
הסרבי ממשיך בכושר האישי הנהדר שלו ופרט לגול בעקב, עשה הרבה עבודה
השחקן המאכזב
יהונתן ליש, ציון: 4
הבלם הצעיר התקשה מאוד במחצית השנייה
חגיגת סוף שנה והפועל באר שבע משקיפה מהפסגה ותסיים ראשונה את 2025. הערב (רביעי), המחזור ה-16 בליגת העל המשיך עם משחק מסקרן באצטדיון טוטו טרנר, כאשר הקבוצה מבירת הנגב הייתה בפיגור 1:0, אך הפכה, הביסה 1:4 את הפועל ירושלים והגדילה את הפער מבית”ר ירושלים ומכבי תל אביב.
המשחק נפתח בקצב גבוה מהדקה הראשונה, כשמי שהייתה טובה יותר זאת דווקא האורחת. כבר בדקה הרביעית אוהד אלמגור כמעט כבש את הראשון, כאשר זיהה את ניב אליאסי מחוץ לשער, ניסה בעיטה מפתיעה מ-30 מטרים ופגש את המשקוף. חמש דקות מאוחר יותר, אווקה אשטה כבש בנגיחה בזכות בישול של אלמגור וזה 0:1 לירושלים.
מפה, כמובן שרק קבוצה אחת הייתה על כר הדשא. החבורה של רן קוז’וק נראתה טוב דקות רבות והגיעה ללא מעט הזדמנויות, אך היא פגשה את נדב זמיר בהופעה טובה, כאשר השוער הדף פעם אחר פעם, כשבדקה ה-20 דן ביטון היה קרוב להשוות, אך אופק נדיר הציל מקו השער. אגב, מלך השערים של הליגה והכוכב של ב”ש לא היה חד לאורך כל המשחק והיה נראה מתוסכל.
אולם, הלחץ של הקבוצה מבירת הנגב עשה את שלו ובדקה ה-28 גיא מזרחי קיבל כדור עומק נפלא, העביר רוחב ומצא את איגור זלאטנוביץ’, שעם העקב שם גול גדול ובסיום המחצית הראשונה זה 1:1. החצי השני נפתח מצוין עבור קוז’וק, כאשר כבר בדקה ה-47 גנאח קבע מהפך גדול.
מוליכת הליגה חגגה והתעללה בחניכיו של זיו אריה, שהיו נראים חסרים אונים. בדקה ה-62 גנאח סחט הצלה גדולה מזמיר, אך אל הריבאונד הגיע זאהי אחמד שקבע 1:3, שי אליאס נכנס כמחליף בדקה ה-64 וחמש דקות מאוחר יותר הצטרף לחגיגה וחתם את ההתמודדות. אגב, עד הסיום, אלון תורג’מן גם הרעיד את הרשת, אך השער נפסל בעקבות נבדל.
כעת, הפועל באר שבע חזרה כאמור לנצח בליגה והגדילה את הפער מבית”ר ירושלים לחמש נקודות, כשממכבי ת”א הפער עומד על שמונה ובמחזור הבא קוז’וק יפגוש את בני סכנין. מנגד, הפועל ירושלים נותרה מתחת לקו האדום ובמחזור הבא תארח למשחק חוץ לא קל את מכבי תל אביב.
מחצית שניה
-
'90+6
- השופט עומר בירן שרק לסיום ההתמודדות! הפועל באר שבע נקלעה ראשונה לפיגור 1:0, אך נראתה טוב, התעלתה והפכה ל-1:4 גדול על הפועל ירושלים.
-
'90+2
- הפועל ב"ש כבר חגגה את החמישי. חזות הגביה כדור נהדר לרחבה, תורג'מן הגיע ראשון ודחק מקרוב, אך היה בנבדל ולאחר בדיקת VAR, השער נפסל
-
'84
- חילוף אחרון בירושלים. אלמגור יצא, ינון אליהו נכנס
-
'78
- גם זלאטנוביץ' יצא, אלמוג נכנס
-
'78
- חילוף כפול בב"ש. ונטורה יצא, תורג'מן נכנס
-
'77
- גם גיא בדש יצא, נדים וראסנה נכנס
-
'77
- חילוף כפול בירושלים. סדריק דון יצא, הראל שלום נכנס
-
'75
- זה לא הערב של דן ביטון. השחקן שוב קיבל כדור ברחבה אחרי טעות בהגנת הירושלמים, עצר ובעט, אך זמיר היה במקום
-
'73
- גם אליאל פרץ יצא, איתי חזות נכנס
-
'73
- חילוף כפול בהפועל ב"ש. גנאח יצא, כנעאן נכנס
-
'69
- שער! הפועל ב"ש עלתה ל-1:4: זו כבר חגיגה. אליאל פרץ הגביה כדור לרחבה ומצא את שי אליאס, שרק חמש דקות על המגרש וכבש בנגיחה
-
'66
- חילוף גם בירושלים. אוטומאו יצא, ינאי דיסטלפלד נכנס
-
'64
- חילוף ראשון בהפועל ב"ש. אחמד יצא, שי אליאס נכנס
-
'62
- שער! הפועל ב"ש עלתה ל-1:3: אמיר גנאח הוביל כדור בהתקפה, התקדם ושחרר בעיטה חזקה, זמיר הדף, אך אל הריבאונד הגיע זאהי אחמד מאחור שלא התבלבל וכבש
-
'59
- החמצה גדולה לדן ביטון. מלך השערים קיבל כדור ברחבה, חתך לרגל שמאל ובעט גרוע מעל השער. דקה לאחר מכן, ניסה שוב מחוץ לרחבה, אך פעם נוספת פספס
-
'47
- שער! הפועל באר שבע עלתה ל-1:2: והנה המהפך. התקפה טובה של הדרומיים, זלאטנוביץ' בעט מתוך הרחבה וסחט הצלה מזמיר, אך הריבאונד הגיע לגנאח שראה שער ריק וכבש
-
'46
- חילוף בהפועל י-ם. חיימוביץ' יצא, דויד דומג'יוני נכנס
מחצית ראשונה
-
'41
- הזדמנות טובה להפועל באר שבע. אליאל פרץ ניסה להפתיע בבעיטה חופשית, אופק נדיר התקשה והשמיט, אך התעשת וקלט
-
'28
- שער! הפועל ב"ש השוותה ל-1:1: כדור עומק נפלא הגיע לגיא מזרחי, שהעביר רוחב לזלאטנוביץ' שמקרוב בעט בעקב וחגג ובגדול
-
'23
- שוב ב"ש מסוכנת. הפעם, כדור רוחב הגיע לגיא מזרחי שמקרוב סחט הצלה מנדב זמיר
-
'22
- אוהד אלמגור זיהה את אליאסי מחוץ לשער וניסה להפתיע שוב ממרחק גדול, אך הפעם הכדור שלו הלך מחוץ למסגרת
-
'20
- ב"ש לוחצת. ביטון בעט מתוך הרחבה וכמעט כבש, אך אופק נדיר הגיע בתזמון מושלם והציל מהקו
-
'14
- זה היה חייב להיות השוויון של ב"ש. ונטורה ניסה להפתיע בבעיטה מחוץ לרחבה בנגיעה, הכדור פגע בבלם ירושלים, הגיע לזלאטנוביץ', שמקרוב החמיץ ובעט מעל השער
-
'9
- שער! הפועל י-ם עלתה ל-0:1: הלם בטרנר. אלמגור הגביה את הבעיטה החופשית, הכדור חלף על פני כולם ואשטה נגח לאחור אל הרשת
-
'7
- זאהי אחמד ביצע עבירה וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'4
- כמעט שער מפתיע. אוטומאו חטף במרכז המגרש, אלמגור קיבל את הכדור וזיהה את אליאסי מחוץ לשער, אך פגש רק את המשקוף
-
'1
- השופט עומר בירן הוציא את ההתמודדות לדרך!