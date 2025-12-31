יום רביעי, 31.12.2025 שעה 11:17
 מזרח 
79%3277-346929דטרויט פיסטונס
69%2951-310526ניו יורק ניקס
64%3086-330028בוסטון סלטיקס
59%3135-317827פילדלפיה 76'
55%3312-332229טורונטו ראפטורס
54%3304-337728מיאמי היט
53%3521-356630קליבלנד קאבלירס
50%3401-331728שיקגו בולס
48%3138-313227אורלנדו מג'יק
43%3626-357830אטלנטה הוקס
41%3358-324529מילווקי באקס
36%3275-323028שארלוט הורנטס
35%2965-286526ברוקלין נטס
22%3356-306527וושינגטון וויזארדס
17%3508-320129אינדיאנה פייסרס
 מערב 
85%2924-327027אוקלהומה ת'אנדר
71%3330-353928דנבר נאגטס
69%2910-315326יוסטון רוקטס
69%2951-309826סן אנטוניו ספרס
66%3336-345729מינסוטה טימברוולבס
62%3050-300426לוס אנג'לס לייקרס
59%3055-313227פיניקס סאנס
55%3264-336229גולדן סטייט ווריורס
41%3390-334929ממפיס גריזליס
41%3479-340129פורטלנד בלייזרס
39%3550-342128יוטה ג'אז
37%3507-339930דאלאס מאבריקס
32%3150-310428לוס אנג'לס קליפרס
28%3541-323429סקרמנטו קינגס
27%3680-345730ניו אורלינס פליקנס

לידיעת אבדיה: מצב יוקיץ' וג'וש גידי הפצועים

חודש וחצי לפני אולסטאר 2026 בלוס אנג'לס, שני הכוכבים הבינלאומיים מושבתים: הסרבי ייבדק שוב בעוד 4 שבועות, האוסטרלי בחוץ גם כן לכמה שבועות

|
ג'וש גידי, דני אבדיה וניקולה יוקיץ' (רויטרס)
ג'וש גידי, דני אבדיה וניקולה יוקיץ' (רויטרס)

חודש וחצי לפני אולסטאר 2026 בלוס אנג’לס, עדיין לא ברור אם דני אבדיה יעשה היסטוריה ויהיה חלק ממשחק הכוכבים. אחרי שקיבל יותר קולות מלברון ג’יימס וקווין דוראנט בעדכון הראשון של ה-NBA, הגיעו החדשות על מצב פציעותיהם של ניקולה יוקיץ’ וג’וש גידי – שני שחקנים בינלאומיים, מה שיכול להשפיע גם על סיכוייו של הישראלי, בהתאם לחומרת הפציעות כמובן.

ראשית, לגבי יוקיץ’: אחרי שהגיעו עוד אתמול חדשות מרגיעות מסרביה בנוגע לפציעת מי שנחשב לשחקן הטוב בעולם, גם בדנבר נשמו לרווחה. הג’וקר אובחן עם מתיחה בברך שמאל וחבלה בעצם, אך במועדון הבהירו כי מדובר בהיעדרות של כמה שבועות בלבד ולא בפציעה שתסיים לו את העונה.

יוקיץ’ ייבדק מחדש בעוד ארבעה שבועות, ואם יחמיץ כחודש, הוא צפוי להיעדר מכ-16 משחקים ולחזור עוד לפני פגרת האולסטאר. הסנטר הסרבי נפצע בשניות הסיום של המחצית הראשונה בהפסד 147:123 למיאמי - למרות שירד לחדר ההלבשה בכוחות עצמו, הוא נראה צולע בצורה בולטת.

ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' פצוע (רויטרס)

יוקיץ’ מעמיד העונה ממוצעים אדירים של 29.6 נקודות, 12.2 ריבאונדים ו-11 אסיסטים למשחק, לצד אחוזי קליעה שיא – כולל 43.5% לשלוש. דנבר שכבר חסרה את ארון גורדון, כריסטיאן בראון וקאם ג’ונסון, תצטרך להסתדר בלעדיו בתקופה קריטית, כשמאזן הקבוצה ללא יוקיץ’ בחמש העונות האחרונות עומד על 23:13.

בנוסף, כוכב שיקגו, ג’וש גידי, ייעדר לפחות כמה שבועות בעקבות מתיחה בשריר הירך האחורי ברגל שמאל, לאחר שנפצע בתחילת המחצית השנייה בהפסד 136:101 למינסוטה. האוסטרלי רושם העונה ממוצעי שיא של 19.2 נקודות, 9 אסיסטים ו-8.9 ריבאונדים, והיעדרותו מהווה מכה קשה לבולס.

גג'וש גידי (רויטרס)

כידוע, משחק האולסטאר ייערך במתכונת של שלוש קבוצות: שתיים מהן יורכבו משחקנים אמריקאים, והשלישית משחקנים בינלאומיים, שהיא כמובן הקבוצה הרלוונטית מבחינת אבדיה. לכל אחת משלוש הקבוצות יהיו שמונה שחקנים ותצטרך להיות חלוקה מינימלית של 16 אמריקאים ו-8 שחקנים בינלאומיים.

אם אחרי הצבעות האוהדים, התקשורת והשחקנים ל-12 השחקנים המובילים במערב ובמזרח לא יהיו 8 שחקנים בינלאומיים, הקומישינר אדם סילבר ישלים את הסגל. בקיצור, מבחינתו של אבדיה, המשמעות היא שהוא צריך להיבחר בין 12 השחקנים שייבחרו במערב, או שסילבר יבחר בו אם לא יהיו 8 שחקנים בינלאומיים בין הבחירות הראשוניות, וכמובן שהיעדרות אפשרית של יוקיץ’ יכולה להשפיע.

