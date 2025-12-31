ביה"ד העליון קיבל את הערעור של נס ציונה

בשורות טובות לסקציה נס ציונה. עו"ד אלדד אהרוני, ב"כ של המועדון, הצליח לשכנע את ההתאחדות לכדורגל בדבר קיום דיון נוסף בעניינו של שיתוף שחקן שלא כדין מצד בית"ר מבשרת ציון. זה גרם להתאחדות לכדורגל להסכים לדבריו ולתמוך בדיון נוסף הנוגע בשתי סוגיות עקרוניות, להן אין דעה אחת בהחלטותיו של בית הדין בשנים האחרונות.

פרופסור מיגל דויטש, חבר נשיאות בית הדין העליון, ציין בהחלטתו: “לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, הגעתי לדעה שההתאחדות צודקת בכך שיש מקום לקיים דיון נוסף בשתי סוגיות עקרוניות. בסוגיה ראשונה, טרם התגבשה הלכה ובעניין הסוגיה השנייה, יש לחדד את ההלכה הקיימת או לקבוע הלכה חדשה, באופן אשר יחזק קוהרנטית משפטית בסוגיה זו".

החלטת בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל

“בפניי בקשה להורות על קיום דיון נוסף ביחס לפסק דינו של בית הדין העליון מתאריך 1/12/25. בפסק דינו דחה בית הדין העליון את ערעור המבקשת ביחס לתוצאת המשחק בינה לבין המשיבה 2. זאת, לאחר שביה"ד המשמעתי זיכה את המשיבה 2 מאשמה בדבר שיתוף שחקן שלא כדין. המשיבה 2 מתנגדת לבקשה. ההתאחדות תומכת בקיום דיון נוסף ביחס לשני נושאים עקרוניים”.

עו'ד אלדד אהרוני (פרטי)

“לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, הגעתי לכלל דעה כי צודקת ההתאחדות בכך שיש מקום לקיים דיון נוסף בשתי סוגיות עקרוניות. סוגיה אחת היא המעמד הנתון לקבוצה שלא הועמדה לדין, להגשת ערעור ביחס לתוצאת המשחק, כאשר הקבוצה היריבה זוכתה בהליך המשמעתי. סוגיה זו נוגעת לפרשנותו של סעיף 72 ד’ לתקנון המשמעת. ההלכה בסוגיה חשובה, זו טרם התגבשה".

סביב, “סייג תום מוביל להפסד טכני. בעניין זה קיימים בפסיקה זרמים רעיוניים נוגדים, בעיקר הלב. אף כי חלק ניכר מן המחלוקות, נוגע לאופן היישום של המבחן העקרוני, יש לשקול את האפשרות לקביעת הלכה חדשה או לחידוד ההלכה הקיימת”.

“זאת באופן אשר יחזק קוהרנטיות ו-ודאות, הסוגיה השנייה היא הגדרת התנאים המאפשרים חריגה מן הכלל שלפיו שיתוף שחקן שלא כדין משפטית בסוגיה זו, המתעוררת באופן שגור. יתקיים אם כן דיון נוסף ביחס לשתי הסוגיות העקרוניות האמורות”.