יום רביעי, 31.12.2025 שעה 15:25
ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
288-2612מכבי אחי נצרת1
2510-2112מכבי נווה שאנן2
2416-2612מ.ס. טירה3
2311-1812הפועל כרמיאל4
2112-1912מכבי אתא ביאליק5
2015-2012מ.כ. צעירי טירה6
1818-1612עירוני נשר7
1617-1212בני מוסמוס8
1516-1712הפועל ב.א.גרבייה9
1516-1212צעירי אום אל פאחם10
1313-1212הפועל מגדל-העמק11
1319-1512הפועל טירת הכרמל12
1218-1612הפועל עראבה13
1217-1112הפועל בית שאן14
1125-1212צעירי טמרה15
1022-1412הפועל א.א. פאחם16
619-612מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
309-3012מכבי קרית גת1
2213-2212מ.כ. ירושלים2
2115-2612מכבי עירוני אשדוד3
1915-1812מ.כ. כפ"ס4
1914-1412מ.ס. דימונה5
1916-1512מכבי קרית מלאכי6
1921-1912בית"ר יבנה7
1716-1512שמשון תל אביב8
1619-1512הפועל הרצליה9
1517-2112מ.כ. חולון ירמיהו 10
1516-1612מכבי יבנה11
149-912הפועל אזור12
1219-1812בית"ר נורדיה ירושלים13
728-712הפועל ניר רמה"ש14
628-912הפועל מרמורק15

ביה"ד העליון קיבל את הערעור של נס ציונה

מיגל דויטש קבע כי יתקיים דיון נוסף ביחס לשתי סוגיות בעקבות שיתוף שחקן שלא כדין מצד בית"ר מבשרת ציון: "ההתאחדות צודקת בכך שיש מקום לעוד דיון"

|
סקציה נס ציונה (יונתן גינזבורג)
סקציה נס ציונה (יונתן גינזבורג)

בשורות טובות לסקציה נס ציונה. עו"ד אלדד אהרוני, ב"כ של המועדון, הצליח לשכנע את ההתאחדות לכדורגל בדבר קיום דיון נוסף בעניינו של שיתוף שחקן שלא כדין מצד בית"ר מבשרת ציון. זה גרם להתאחדות לכדורגל להסכים לדבריו ולתמוך בדיון נוסף הנוגע בשתי סוגיות עקרוניות, להן אין דעה אחת בהחלטותיו של בית הדין בשנים האחרונות.

פרופסור מיגל דויטש, חבר נשיאות בית הדין העליון, ציין בהחלטתו: “לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, הגעתי לדעה שההתאחדות צודקת בכך שיש מקום לקיים דיון נוסף בשתי סוגיות עקרוניות. בסוגיה ראשונה, טרם התגבשה הלכה ובעניין הסוגיה השנייה, יש לחדד את ההלכה הקיימת או לקבוע הלכה חדשה, באופן אשר יחזק קוהרנטית משפטית בסוגיה זו".

החלטת בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל

“בפניי בקשה להורות על קיום דיון נוסף ביחס לפסק דינו של בית הדין העליון מתאריך 1/12/25. בפסק דינו דחה בית הדין העליון את ערעור המבקשת ביחס לתוצאת המשחק בינה לבין המשיבה 2. זאת, לאחר שביה"ד המשמעתי זיכה את המשיבה 2 מאשמה בדבר שיתוף שחקן שלא כדין. המשיבה 2 מתנגדת לבקשה. ההתאחדות תומכת בקיום דיון נוסף ביחס לשני נושאים עקרוניים”.

עועו'ד אלדד אהרוני (פרטי)

“לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, הגעתי לכלל דעה כי צודקת ההתאחדות בכך שיש מקום לקיים דיון נוסף בשתי סוגיות עקרוניות. סוגיה אחת היא המעמד הנתון לקבוצה שלא הועמדה לדין, להגשת ערעור ביחס לתוצאת המשחק, כאשר הקבוצה היריבה זוכתה בהליך המשמעתי. סוגיה זו נוגעת לפרשנותו של סעיף 72 ד’ לתקנון המשמעת. ההלכה בסוגיה חשובה, זו טרם התגבשה".

סביב, “סייג תום מוביל להפסד טכני. בעניין זה קיימים בפסיקה זרמים רעיוניים נוגדים, בעיקר הלב. אף כי חלק ניכר מן המחלוקות, נוגע לאופן היישום של המבחן העקרוני, יש לשקול את האפשרות לקביעת הלכה חדשה או לחידוד ההלכה הקיימת”.

“זאת באופן אשר יחזק קוהרנטיות ו-ודאות, הסוגיה השנייה היא הגדרת התנאים המאפשרים חריגה מן הכלל שלפיו שיתוף שחקן שלא כדין משפטית בסוגיה זו, המתעוררת באופן שגור. יתקיים אם כן דיון נוסף ביחס לשתי הסוגיות העקרוניות האמורות”.

