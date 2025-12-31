יום רביעי, 31.12.2025 שעה 11:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

בב"ש יודעים: "בלי גישה נכונה, אין סיכוי לנצח"

המוליכה רוצה להשכיח את התבוסה לטבריה ב-20:00 מול הפועל י-ם: "זה מוקש". רוב ההרכב מהגביע יוחלף, מזרחי ואליאל פרץ כשירים, ונטורה ודיופ יפתחו

|
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

אחרי הניצחון הדחוק על מ.כ שדרות בגביע המדינה, בהפועל באר שבע חוזרים הערב (רביעי, 20:00) לליגה למשחק לא פשוט נגד הפועל ירושלים, כשהתבוסה 3:0 לעירוני טבריה עדיין מהדהדת. במועדון יודעים שהניצחון על שדרות והכרטיס לשמינית הגמר חשוב, אבל הדבר האמיתי הוא להשיג ניצחון שייתן מעט שקט.

"אם לא נבוא בגישה הנכונה, אין לנו סיכוי לנצח", אמרו בבאר שבע, "המשחק שהיה, נגמר, טבריה זה משחק שאמור לשמש לנו כדוגמה איך לא מגיעים למשחק בליגה. אנחנו למעלה משבוע מנסים להבין מה לא עבד, אבל בסוף לא רצינו ולא הגענו עם האנרגיות הנכונות. מול הפועל ירושלים זה משחק מוקש, קבוצה איכותית שהמקום שלה משקר ונגד הגדולות היא תמיד מתעלה".

המאמן רן קוז'וק צפוי לערוך שינויים רבים בהרכב לעומת המשחק נגד שדרות. קוז'וק שם דגשים על משחק ההגנה שהידרדר לאחרונה והזהיר מהתקפות המעבר של ירושלים באמצעות סדריק דון שנמצא בכושר טוב, כמעט כל 11 השחקנים שפתחו בגביע יוחלפו. קיימת התלבטות בין זאהי אחמד לחמודי כנעאן, שאם לא יפתח בכל מקרה יראה דקות משמעתיות מהספסל.

רן קוזרן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

בבאר שבע מעודדים מכך ששני השחקנים שחלו בשפעת, גיא מזרחי ואליאל פרץ, כשירים כדי לפתוח בהרכב. לוקאס ונטורה וג’יבריל דיופ יחזרו מהרחקה ויפתחו ב-11.

קינגס קאנגווה ימשיך להיעדר והוא אמור לנחות ביממה הקרובה בישראל. הזמבי הבינלאומי שוחח עם אנשי הקבוצה ואמר שהוא אמור להספיק להגיע ארצה בזמן כדי שיוכל להיות בסגל נגד בני סכנין.

