בב"ש יודעים: "בלי גישה נכונה, אין סיכוי לנצח"

אחרי הניצחון הדחוק על מ.כ שדרות בגביע המדינה, בהפועל באר שבע חוזרים הערב (רביעי, 20:00) לליגה למשחק לא פשוט נגד הפועל ירושלים, כשהתבוסה 3:0 לעירוני טבריה עדיין מהדהדת. במועדון יודעים שהניצחון על שדרות והכרטיס לשמינית הגמר חשוב, אבל הדבר האמיתי הוא להשיג ניצחון שייתן מעט שקט.

"אם לא נבוא בגישה הנכונה, אין לנו סיכוי לנצח", אמרו בבאר שבע, "המשחק שהיה, נגמר, טבריה זה משחק שאמור לשמש לנו כדוגמה איך לא מגיעים למשחק בליגה. אנחנו למעלה משבוע מנסים להבין מה לא עבד, אבל בסוף לא רצינו ולא הגענו עם האנרגיות הנכונות. מול הפועל ירושלים זה משחק מוקש, קבוצה איכותית שהמקום שלה משקר ונגד הגדולות היא תמיד מתעלה".

המאמן רן קוז'וק צפוי לערוך שינויים רבים בהרכב לעומת המשחק נגד שדרות. קוז'וק שם דגשים על משחק ההגנה שהידרדר לאחרונה והזהיר מהתקפות המעבר של ירושלים באמצעות סדריק דון שנמצא בכושר טוב, כמעט כל 11 השחקנים שפתחו בגביע יוחלפו. קיימת התלבטות בין זאהי אחמד לחמודי כנעאן, שאם לא יפתח בכל מקרה יראה דקות משמעתיות מהספסל.

רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

בבאר שבע מעודדים מכך ששני השחקנים שחלו בשפעת, גיא מזרחי ואליאל פרץ, כשירים כדי לפתוח בהרכב. לוקאס ונטורה וג’יבריל דיופ יחזרו מהרחקה ויפתחו ב-11.

קינגס קאנגווה ימשיך להיעדר והוא אמור לנחות ביממה הקרובה בישראל. הזמבי הבינלאומי שוחח עם אנשי הקבוצה ואמר שהוא אמור להספיק להגיע ארצה בזמן כדי שיוכל להיות בסגל נגד בני סכנין.