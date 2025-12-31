אברמוב לאוהדים: לא ניתן לאף אחד לפגוע בנו

בית"ר ירושלים תארח מחר (חמישי, 20:30) את הפועל ת"א והבעלים ברק אברמוב הזהיר את האוהדים מהתנהגות שעלולה להוביל לעונשים. הוא פנה לקהל במכתב שבו הבהיר כי לא תתקבל התנהגות שכזו במטרה שהמשחק יעבור בשלום ללא אירועים מיוחדים.

“אוהדים יקרים, אני פונה אליכם בעיצומה של אחת העונות המרגשות והעוצמתיות שידע המועדון שלנו בשנים האחרונות", כתב אברמוב, "על כר הדשא אנחנו רואים קבוצה מחויבת שגורמת לכולנו נחת, וביציעים אתם מוכיחים מדי שבוע שאין שני לקהל של בית"ר.

“אבל לצד השמחה הגדולה, ישנו צל שמעיב על הכל ומאיים לעצור את הצמיחה שלנו. במשחקים האחרונים היינו עדים להתנהגות של בודדים שגורם לנזקים בלתי הפיכים. בגלל אותן פעולות, את המשחק הקרוב מול ב"ש בטרנר נאלץ לראות מהבית במקום להיות שם עם השחקנים בקרב צמרת קריטי. זה כואב לי כבעלים, וזה כואב לכם כקהל.

ברק אברמוב (אורן בן חקון)

“המועדון לא יכול להכיל את ההתנהגות הזו יותר. לא ניתן לאף אחד לפגוע בנו. מעבר להפסדים הכספיים הכבדים, אנחנו נמצאים בסכנה ממשית של הפחתת נקודות. בעונה כל כך טובה וצמודה, אתם בטח יכולים לדמיין מה המשמעות של איבוד נקודות יקרות בגלל שטות של רגע ביציע".

אברמוב הוסיף: “מחכה לנו משחק עם אווירה אדירה מול הפועל תל אביב. אני יודע כמה המשחק הזה חשוב לכם, ואני יודע שהשחקנים יעשו הכל על הדשא עם הדחיפה האדירה שלכם. מי שזורק חפץ, פוגע ישירות בבית"ר. בואו נשמור על הטירוף חיובי, בואו נשמור על הנקודות שלנו. מחכה לשאגות שלכם בטדי. ברק".