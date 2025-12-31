הזעזוע עבד: הפועל חולון ניצחה את הפועל העמק

שנת 2025 בליגת ווינר סל נחתמה הערב (רביעי) עם משחקן של הפועל העמק מול הפועל חולון, כחלק מהתמודדות שהוקדמה במחזור ה-13, בסיומו הזעזוע בצד הסגול עבד, כשתחת המאמן הזמני יואב שמיר, חולוניה רשמה ניצחון 78:87 על המארחת שנחלה הפסד שלישי לעונה.

האורחת עלתה במטרה להשכיח את התבוסה להפועל תל אביב, וניצלה פתיחה טובה מצד נתנאל ארצי כדי להחזיק ביתרון. אלייז’ה צ’יילדס וקיילר אדוארדס החזיקו את הקבוצה של שרון אברהמי בתמונה. וולטון ג’וניור וליאור קררה הגדילו את ההפרש לדו ספרתי, אבל הקלע המוביל של העמק, אדוארדס, התעלה על עצמו ושוב הוריד את ההפרש לשבע בלבד לקראת סיום הרבע.

עם החזרה מההפסקה הפתיחה הייתה של המארחת, כשהגארד, יחד עם ניב משגב, הורידו את הפער לארבע בלבד לזכות הסגולים. אבל יאיר קרביץ, ארצי וג’ורדן מקריי הגיבו בשלוש שלשות רצופות כדי לברוח שוב. ברבע האחרון היה זה תורו של וולטון ג’וניור להרחיק שוב את ההובלה ולקבוע ניצחון משמעותי לחולוניה.

שרון אברהמי ויואב שמיר לוחצים ידיים לפני השריקה (לילך וויס-רוזנברג)

שחקני שתי הקבוצות בדקת דומייה לזכר אביב מאור ז"ל (לילך וויס-רוזנברג)

קלעו להפועל העמק: קיילר אדוארדס 28 נקודות (7 אסיסטים), ארון ווילר 12, אלייז’ה ציילדס 10, ניב משגב 10, קמרון הנרי 8, רועי נציה 4, לוקאס גולדנברג 4 וגיל נויוביץ’ 2.

קלעו להפועל חולון: נתנאל ארצי 21, ג’ורדן מקריי 15, דרק וולטון ג’וניור 13 (9 אסיסטים), ליאור קררה 13 (9 ריבאונדים), עידן זלמנסון 11, יאיר קרביץ 6, טור ווית’רס 6 ודמיון רוסר 2.

רבע ראשון: 23:28 להפועל חולון

החמישייה של הפועל העמק: ניב משגב, קיילר אדוארדס, רועי נציה, לוקאס גולדנברג ואלייז’ה צ’יילדס.

החמישייה של הפועל חולון: דרק וולטון ג’וניור, ג’ורדן מקריי, נתנאל ארצי, טוד ווית’רס ועידן זלמנסון.

ארבע נקודות מהירות של נתנאל ארצי נענו על ידי שלשה גדולה של קיילר אדוארדס. טוד ווית’רס הגיב בצד השני, אבל אלייז’ה צ’יילדס איזן ל-7:7 בג’אמפ שוט. אדוארדס נשלח לקו לשלוש זריקות, אותן קלע בדיוק רב כדי להעניק יתרון קל להפועל העמק וצ’יילדס צלף מחוץ לקשת כדי להגדיל את היתרון.

יואב שמיר מתדרך את שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)

אלייז'ה צ'יילדס אחרי שלשה מדויקת (לילך וויס-רוזנברג)

ג’ורדן מקריי, יחד עם עידן זלמנסון ונתנאל ארצי הפכו בריצת 0:6, לפני שצ’יילדס השיב את ההובלה למארחת עם עוד שלשה. החבורה של שרון אברהמי הצליחה להשוות, אבל חולוניה יצאה לעוד ריצה של 0:9, כשנותרה פחות מדקה לסיום הרבע, שנקטעה בזכות שלשה של ניב משגב.

רבע שני: 38:45 להפועל חולון

המומנטום של האורחת המשיך עם שתי שלשות של וולטון ג'וניור, שהגדיל את היתרון של קבוצתו, כשליאור קררה שלח לייאפ מדויק כדי להמשיך את הריצה ולהגדיל את ההפרש ל-14 נקודות, הפרש השיא במשחק. אדם סמית’ החטיא מהשלוש בצד השני, בעוד שזלמנסון נשלח לקו ודייק פעם אחת משם.

ליאור קררה מנסה לעבור את ארון ווילר (לילך וויס-רוזנברג)

קיילר אדוארס חוסם את יאיר קרביץ (לילך וויס-רוזנברג)

אחרי כמעט ארבע דקות, צ’יילדס שבר את הבצורת של העמק עם שתי נקודות ו-וולטון ג’וניור, ששגה מהלך לאחר מכן, תיקן ישר עם לייאפ אחרי חטיפה של יאיר קרביץ. אדוארדס התעורר והוריד את ההפרש ל-11 עם קליעה מהצבע ויחד עם לוקאס גולדנברג הצליחו לצמצם ל-7 בלבד עם ארבע קליעות מהקו.

רבע שלישי: 61:71 להפועל חולון

משגב פתח את החצי השני עם שלשה גדולה, כשאדוארדס העלה את מאזנו ל-20 נקודות כדי להוריד את ההפרש לארבע בלבד. נתנאל ארצי הרגיע את הרוחות עם שלשה, שנענתה עם חץ נוסף של הקלע המוביל במשחק, אדוארדס, שהוריד לנקודה בלבד.

רועי נציה עולה לסל (לילך וויס-רוזנברג)

יאיר קרביץ חוגג שלשה מוצלחת (לילך וויס-רוזנברג)

וולטון ג’וניור דייק מחוץ לקשת ושוב הגדיל לפער של שני מהלכים, אבל רועי נציה הגיב בצד הנגדי. קררה נשלח לקו אחרי לייאפ מדויק ומשם הוסיף נקודה נוספת. קרביץ, ארצי ומקריי הנחיתו שלוש שלשות ברצף כדי להגדיל בחזרה לדו ספרתי, וארצי חתם את הרבע עם לייאפ על הבאזר.

רבע רביעי: 78:87 להפועל חולון

קרביץ הקפיץ את קהל החוץ עם שתי נקודות ועוד זריקה מדויקת מהקו, לפני שארון ווילר דייק פעמיים מחוץ לקשת, בעוד שאדוארדס שוב הוריד את ההפרש לחמש בלבד עם דאנק ומקרון הנרי הצליח למצוא את הרשת כשהתנער מוולטון ג’וניור.

לוקאס גולדנברג מנסה לזרוק (לילך וויס-רוזנברג)

דרק וולטון ג'וניור ואדם סמית' בקרב על הכדור ועל הספרה 3 (לילך וויס-רוזנברג)

וולטון ג’וניור שוב הרחיק את המארחת כשחדר יפה לסל, וטוד ווית’רס המשיך ריצה נוספת עם שלשה שהגדילה אותה ל-0:9. משגב הותיר תקווה לחבריו עם זריקה מדויקת מחוץ לקשת והנרי נותר פנוי כדי לצמק לתשע הפרש בלבד. מקריי דייק פעמיים מהקו, והנרי שוב היה שם רק כדי להקטין את הפער, שנגמר בניצחון של הפועל חולון.