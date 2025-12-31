ברדה: יחסי הכוחות הם 50:50, יש לנו מה למכור

הפועל ת”א ניצחה העונה 2:3 את בית”ר ירושלים משער דרמטי של עמרי אלטמן בדקה ה-98 בליגת העל, אבל הצהובים שחורים נקמו עם זכייה בגביע הטוטו על חשבון היריבה המושבעת אחרי 1:2 בגמר לפני חודשיים. מחר (חמישי, 20:30) יגיע מפגש מסקרן נוסף בין הקבוצות והבוקר מאמן האדומים, אליניב ברדה, דיבר במסיבת העיתונאים של הפועל ת”א, שהועברה בשידור חי כאן באתר.

מסע"ת הפועל תל אביב לקראת ביתר

אתם מגיעים למשחק נגד קבוצה בפורמה מצוינת, הסגל שלכם חסר. אתם יכולים להוציא נק’ בטדי?

”ביתר בעונה מצוינת ובפורמה טובה, אבל אנחנו מתרכזים בהפועל תל אביב ורוצים להיות הכי טובים שאפשר. פגשנו אותם פעמיים, ניצחנו והפסדנו, אז מבחינתי יחסי הכוחות הם 50:50. אנחנו משחקים נגד יריבה מצוינת, אבל גם לנו יש מה למכור”.

המאזן שלהם בבית לא טוב, אבל גם שלכם בחוץ לא טוב.

”אני רוצה להתייחס בעיקר להפועל, אנחנו צריכים לשפר את הדבר הזה. היינו קרובים לנצח את המשחק מול ק”ש וקרה מה שקרה”.

סתיו טוריאל ישחק?

”הסיכויים לא גבוהים”.

ומה לגבי לויזו?

”נחכה לראות מה קורה באימון”.

אליניב ברדה (שחר גרוס)

עונת החזרה שלכם לליגת העל עד כה טובה. מה אתם צריכים לעשות כדי לקפוץ מדרגה?

”צריך לזכור שהורידו לנו שתי נקודות ומשחק חסר, אז יכולנו להיות במקום אחר בטבלה. מה שאפשר לעשות זה לעשות סיבוב שני טוב מהראשון ולשפר את מאזן משחקי החוץ שלנו ואני בטוח שנעשה את זה”.

חודש לא נורמלי לפניכם מבחינת לוח משחקים.

”כל שחקן ואוהד כדורגל היה רוצה מפגש עם הקבוצות שנמצאות כרגע במקום שמוביל לפלייאוף העליון, זו חוויה בלתי רגילה ונצטרך לבוא מוכנים לכל משחק”.

איך תתמודד עם הסגל החסר?

”יש לנו הרבה פציעות, אבל נשתמש במי שיכול לשחק”.

איך מתכוננים לבית”ר ירושלים?

”אנחנו מתעסקים בהפועל תל אביב, רוצים להמשיך בדרך ובכדורגל שלנו. לבית”ר המון חוזקות, נצטרך לעצור אותם, למצוא את נקודות התורפה ושם לפגוע בהם. הם קבוצה מצוינת, אבל יש לנו את הדברים שאנחנו מתכננים לעשות”.

יש שיח בחדר ההלבשה על לא להיגרר לפרובוקציות?

”אנחנו באים לשחק את המשחק שלנו ולא מתעסקים בכל מה שמסביב”.

אליניב ברדה ואנדריאן קרייב (שחר גרוס)

קרייב: “אני אוהב את המשחקים מול בית”ר ירושלים”

איך אתה מרגיש בהפועל תל אביב ובכלל בישראל?

”אני אוהב הכל כאן, אני מרגיש טוב מאוד בקבוצה, לי ולבת הזוג שלי נעים לחיות פה”.

ספר על ההחלטה להגיע להפועל תל אביב.

”זו לא הייתה החלטה קלה, אבל דיברתי עם הקבוצה במשך תקופה, עם ברדה והסקאוט הראשי ואהבתי את מה שהם הראו לי והסבירו לי”.

אנדריאן קרייב (שחר גרוס)

ברדה מכיר אותך עוד כששיחקת נגד הפועל ב”ש שלו עם לבסקי סופיה.

”זכרתי שהם קבוצה טובה והם גם היום כזו. אבל היה מאוד מפתיע כשהגעתי לראות שיש עוד קבוצות טובות מאוד בליגה”.

איך אתה חווה את האוהדים של הקבוצה?

”האוהדים שלנו מדהימים, כשאתה משחק טוב הם אוהבים אותך, כשלא אז הם אולי לא יאהבו אותך, אבל זה הכדורגל, ועד עכשיו הם מראים לנו הרבה אהבה”.

מה אתה יודע על היריבות עם בית”ר ירושלים?

”אני יודע הרבה, אוהב את המשחקים נגדם, נתכונן טוב ונרצה לשמח את האוהדים שלנו”.

אנדריאן קרייב (שחר גרוס)

מה המטרה שלך בהפועל תל אביב?

”להיות אחד מהשחקנים החשובים בקבוצה ולהעפיל העונה לאירופה. אם אנחנו רוצים להיות מהקבוצות הטובות בישראל, אנחנו צריכים להראות את זה על המגרש וזה מה שאנחנו שואפים לעשות”.