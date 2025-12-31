יום רביעי, 31.12.2025 שעה 12:28
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

"בטוח שמסי רוצה לחזור ובארסה צריכה את מסי"

טוויסט גדול בדרך? המועמד לנשיאות המועדון בבחירות הקרובות, מארק סיריה, בונה על שיתוף פעולה עם הפרעוש: "ליאו והצוות המקצועי יחליטו אם יחזור"

ליאו מסי במדי ברצלונה (רויטרס)
ליאו מסי במדי ברצלונה (רויטרס)

האם יש סיכוי שליאו מסי יחזור לברצלונה? זה עוד רחוק, בין היתר בגלל הקרע עם ז’ואן לאפורטה, אבל בחודשים הבאים הקטלונים עשויים לבחור נשיא חדש, מה שיכול לשנות את התמונה. הבחירות לנשיאות בארסה אמורות להתקיים בין 15 במרץ לבין 15 ביוני ובינתיים הזירה הפוליטית מתחממת וגם מסי הופך לשחקן מרכזי.

מארק סיריה, שהציג לאחרונה את מועמדותו המוקדמת לבחירות לנשיאות (אי אפשר להכריז על מועמדות רשמית עד ההכרזה הרשמית על הבחירות), ממקם את מסי בלב החזון שלו למועדון: "אני בטוח שליאו רוצה לחזור לברצלונה – וברצלונה צריכה את ליאו”.

סיריה שהכריז על תוכניותיו לנשיאות באירוע בברצלונה לפני שבועיים, הציג קו ברור בראיון לעיתון ‘ספורט’ הקטלוני: מבחינתו עתידו הכלכלי והאסטרטגי של המועדון עובר דרך שיתוף פעולה מחודש עם הכוכב הארגנטינאי. לדבריו, הוא פועל כבר שנים מהסביבה הקרובה של המועדון בגישה יוזמת, בין היתר בניסיון לבלום מהלכים של ההנהלה הנוכחית, ובעיקר בקריאה עקבית לבנות עתיד משותף בין ברצלונה למסי.

חורחה מסי וזחורחה מסי וז'ואן לאפורטה (רויטרס)

סיריה הזכיר כי כבר בפברואר 2021 הציג מחקר שקבע את תרומתו הכלכלית המדויקת של מסי להכנסות המועדון, והוא משוכנע שגם כיום מדובר במפתח להתמודדות עם החוב העצום.

“ליאו מסי הוא בינלאומי”, אמר, “זה לא עניין של פגישה לארוחת אסאדו, אלא של הצעת פרויקט אמיתי שבו מסי הוא שותף אסטרטגי של המועדון”. לטענתו, בעוד שברצלונה מייצרת כיום כ-994 מיליון אירו בהכנסות – סכום דומה לזה של עונת 2017/18 – בהתחשב באינפלציה המועדון היה אמור כבר לעמוד על כ-1.2 מיליארד. “או שמבינים שמסי הוא אסטרטגי לעתיד ולשמירה על מודל הבעלות של חברי המועדון, או שלא מבינים את עולם הספורט”, אומר סיריה.

כל רגעי הקסם של פדרי עם בארסה ב-2025

באשר לשאלה האם מסי ישוב לשחק בברצלונה, סיריה הבהיר כי ההחלטה תהיה של הדרג המקצועי יחד עם השחקן עצמו. עם זאת, הוא הודה כי היה שמח לראות את מסי "נפרד כשחקן בארסה על המגרש", ואם לא – אז בתפקיד אחר שתספק למועדון את המשאבים הדרושים. על השאלה האם קיבל תשובה ממסי, חייך והשיב: “זה יגיע בהמשך, נקבל תשובה".

