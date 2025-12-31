יום רביעי, 31.12.2025 שעה 07:23
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

בליץ' נשלח לבדיקות בלילה אחרי שנפגע בפניו

קשר מכבי ת"א שרק חזר מפציעה, נפגע בהתנגשות ראשים עם קלטינס במהלך ה-1:1 מול טבריה, בו נכנס כמחליף. הוא ייבדק לעומק כדי לאבחן את מצבו במדויק

|
כריסטיאן בליץ' (חגי מיכאלי)
כריסטיאן בליץ' (חגי מיכאלי)

קשר מכבי ת"א, כריסטיאן בליץ’, חזר רק לאחרונה מפציעה, אבל ייתכן שהוא שוב יושבת לתקופה ממושכת. הוא שוב עזב את הדשא עם כאבים, הפעם במהלך ה-1:1 אמש (שלישי) עם עירוני טבריה באצטדיון בלומפילד, בו נכנס כמחליף בדקה ה-64.

בליץ’ נפגע אחרי מפגש עוצמתי עם דויד קלטינס כאשר היה נראה שהוא נפגע בפניו, והוא גם ירד מהדשא מעט צולע. במהלך הלילה הוא נשלח לבדיקות ובמכבי ת"א יבדקו אותו יותר לעומק במהלך היום כדי להבין יותר במדויק את חומרת הפגיעה.

לאזטיץ׳: מאמין שמכבי יכולה לקחת אליפות

היעדרות של לאזטיץ’, בין אם מהמשחק ביום שבת באצטדיון טדי מול הפועל ירושלים, ובין אם לתקופה ארוכה יותר, אם אכן זה מה שיקרה – מגיעה למכבי ת"א בתזמון גרוע במיוחד, לא שיש תזמון טוב לפציעות. הצהובים, כידוע, במשבר גדול והתוצאה לא ממש הורידה את מפלס הלחץ.

