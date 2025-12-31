סל ניצחון לאדג'קומב, תבוסה ללברון בן ה-41

היום האחרון של 2025 ב-NBA נפתח עם דרמה כשפילדלפיה ניצחה לפנות בוקר (רביעי) את ממפיס בהארכה מסל של וי.ג’יי אדג’קומב. לוס אנג’לס לייקרס הובסה על ידי דטרויט אחרי יום הולדת 41 של לברון ג’יימס, בוסטון גברה על יוטה במשחק שבו דריק ווייט עשה היסטוריה והקליפרס הביסו את סקרמנטו.

ממפיס – פילדלפיה 139:136 (אחרי הארכה)

הסיקסרס עצרו את רצף ההפסדים שלהם על שלושה אחרי קרב שהוכרע רק 2.2 שניות לסיום ההארכה: בשוויון 136:136 אדג’קומב לקח שלשה וקלע, סדריק קווארד החטיא מחוץ לקשת בניסיון לכפות הארכה שנייה ופילדלפיה חגגה. לפני כן, ג’ואל אמביד העלה את הסיקסרס ליתרון של שתי נקודות, 1:18 דקות לסוף, ג’ה מוראנט השווה עם 18.3 שניות על השעון ואז הגיע אדג’קומב.

אמביד (10 ריבאונדים ושמונה אסיסטים) קלע 34 נקודות, כמו גם טייריס מקסי (12 אסיסטים), אדג’קומב סיים עם 25 נקודות ופול ג’ורג’ הוסיף 17. ג’ה מוראנט בלט עם 40 מנד, קווארד (16 ריבאונדים) הוסיף 28, ג’ארן ג’קסון ג’וניור (12 ריבאונדים) וסנטי אלדמה 15 כל אחד וג’יילן וולס 14.

סל הניצחון של וי.ג'יי אדג'קומב מעל ג'ה מוראנט (רויטרס)

לוס אנג’לס לייקרס – דטרויט 128:106

המשחק הראשון של לברון בגיל 41 הסתיים עם 17 נקודות ב-32 דקות, אבל מעבר לציון הדרך הזה – דפיקות לב מואצות נרשמו בקרב הלייקרס אחרי שלוקה דונצ’יץ’ נפצע. הסלובני חזר, אבל הפיסטונס ניצחו בחוץ עם 18:32 ברבע האחרון.

דונצ’יץ’ קלע 30 נקודות, ג’קסון הייז הוסיף 13, ודלטון קנקט ודיאנדרה אייטון 10 כל אחד. ברוני ג’יימס לא קלע ב-4 דקות על הפרקט. מנגד קייד קנינגהאם קלע 27 נקודות ומסר 11 אסיסטים, מרקוס סאסר סיים עם 19 נקודות, 15 היו לאייזאה סטיוארט ו-14 לג’יילן דורן.

לברון ג'יימס שומר על טוביאס האריס (רויטרס)

יוטה – בוסטון 129:119

דריק ווייט סיפק משחק יוצא דופן והוביל את הסלטיקס לניצחון עם 27 נקודות, מהן 13 ברבע הרביעי, הוסיף שיא קריירה של שבע חסימות ובסך הכל רשם שורה סטטיסטית נדירה של 27 נקודות, שבעה ריבאונדים, שישה אסיסטים ושבע חסימות – שילוב שרק 13 שחקנים בתולדות ה-NBA הגיעו אליו, והוא הראשון שעשה זאת מעמדת הגארד. ג’יילן בראון תרם 23 נקודות ו-10 אסיסטים, אך נעצר על רצף של תשעה משחקים עם 30 נקודות ומעלה, שיא שמציב אותו בשוויון עם לארי בירד האגדי.

דריק ווייט (רויטרס)

בוסטון שניצחה בחמישה מששת משחקיה האחרונים, קיבלה גם 20 נקודות מאנפרני סימונס ו-18 מפייטון פריצ’רד, וידעה לסגור עניין בדקות הסיום. מנגד, קיונטה ג’ורג’ בלט עם 37 נקודות עבור הג’אז, יוסוף נורקיץ’ הוסיף שיא עונתי של 26 ולאורי מרקאנן תרם 22, אך איבודי כדור רבים (13) שעלו ל-23 נקודות קלות של הסלטיקס פגעו במארחת.

לוס אנג’לס קליפרס – סקרמנטו 90:131

קוואי לנארד וחבריו המשיכו במגמת ההתאוששות עם ניצחון חמישי ברציפות. אחרי 55 הנקודות של הכוכב מול דטרויט, הפעם הוא הסתפק ב-33 והקליפרס לא נתקלו בקשיים מיוחדים אחרי 20:39 ברבע השני. ב-12 הדקות האחרונות ההפרש רק הלך וגדל עם 19:31.

ג’יימס הארדן קלע 21 נקודות, וג’ון קולינס ויאניק קונאן נידרהאוזר הוסיפו 16 כל אחד. אצל הקינגס ניק קליפורד עלה מהספסל כדי לקלוע 18 נקודות, 12 היו לראסל ווסטברוק ולמקסים ריינו (12 ריבאונדים) ו-11 לקיגאן מארי.