יורוליג 25-26
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
65%1331-136317פנרבחצ'ה4
63%1587-172319מונאקו5
63%1618-166019ברצלונה6
59%1438-150417אולימפיאקוס7
58%1558-165619ז'לגיריס8
56%1501-154418הכוכב האדום9
56%1516-153518ריאל מדריד10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
44%1645-162618מכבי ת"א13
44%1495-148218וירטוס בולוניה14
33%1541-146518אנדולו אפס15
33%1640-157718באסקוניה16
32%1663-150619ליון וילרבאן17
32%1764-172019פאריס18
32%1690-152819פרטיזן בלגרד19
28%1522-139518באיירן מינכן20

"המשחק הכי גרוע העונה": אכזבה גדולה בהפועל

האדומים יצאו מתוסכלים מאוד מה-93:80 לז'גיריס בבכורה במנורה ביורוליג: "לא הגיע לנו לרגע". אוטורו: "הרגשה נוראית, אי אפשר לקבל 93 נקודות בבית"

אלייז'ה בראיינט (רדאד ג'בארה)
אלייז'ה בראיינט (רדאד ג'בארה)

לא כך הפועל תל אביב רצתה שהבכורה שלה בהיכל מנורה מבטחים ביורוליג. האדומים אירחו ביד אליהו את ז’לגיריס אתמול (שלישי) במטרה לשמח 9,900 אוהדים, אך רצונות לחוד ומציאות לחוד – חניכיו של דימיטריס איטודיס ראו את הליטאים רוקדים על הפרקט בדרך ל-93:80, במה שהיה ההפסד השישי העונה במפעל הבכיר באירופה.

החדשות הרעות לא נגמרו שם, כאשר הפועל תל אביב שמעה שאחרי ההפסד שלה ולנסיה ניצחה בדיוק ב-13, הכמות המדויקת שאותה היא הייתה צריכה כדי לעלות לפסגה. ובסוף, האדומים לא יסיימו את הסיבוב הנהדר שהם עשו עם המקום הראשון, כשייתכן בהתאם לתוצאות בהמשך המחזור שזה גם לא יהיה במקום השני, אך הסיכוי לכך קלוש.

במועדון יצאו מאוד מאוכזבים מההפסד בבכורה הביתית בתל אביב ביורוליג: “לא הופענו לרגע ולא הגיע לנו לרגע. ז’לגיריס רקדו עלינו, הגיע להם לנצח, הם שיחקו נהדר ולא היו לנו תשובות באף שלב. המשחק הכי גרוע שלנו העונה בלי צל של ספק”. הקבוצה תהנה מיום חופש היום, כאשר ביום חמישי היא תתחיל בהכנות שלה לקראת המפגש הקרוב, שיהיה לא קל בכלל, נגד הפועל ירושלים במנורה, קבוצה שאיטודיס מתקשה מולה לרוב.

צפו: אטודיס מדבר אחרי ההפסד לזלגיריס

אנטוניו בלייקני סיכם מהזווית שלו: “הרגשתי טוב בסך הכל בכניסה למשחק, אבל לא קלעתי חלק מהזריקות וזירזתי חלק מהן, אני יכול לחשוב על שתי זריקות כאלו. אפשר להיות אופטימיים מהסיבוב הזה, לגמרי, שיחקנו מול כולן ולמדנו, לא חושב שמישהו היה חוזה 13 ניצחונות בסיבוב, אז התמונה הגדולה היא לא התמונה של ההפסד לז’לגיריס. המטרות השתנו? אין ספק, כשאתה זוכה ביורוקאפ המטרה היא להגיע לפלייאוף, ועכשיו שרואים איך אנחנו משחקים אז יש מטרות גדולות יותר, אולי להגיע לפיינל פור”. 

קולין מלקולם שיתף גם הוא: “הם קלעו כמה זריקות קשות ואנחנו החטאנו כמה זריקות טובות, לפעמים זה קורה. הפנים להפועל ירושלים כי זה עוד משחק בעצימות גבוהה. אני לא מופתע מהמאזן שלנו, אני אפילו חושב שאנחנו יכולים להיות טובים יותר, הפסדנו משחקים שהיינו יכולים לשחק. המנטליות חייבת להיות שממשיכים למשחק הבא, כמובן שצריך ללמוד מההפסד, צריך ללמוד בכל יום בלי קשר לתוצאה. חולון השפיע? בכלל לא”.

שחקני הפועל תל אביב מודים לקהל (רדאד גשחקני הפועל תל אביב מודים לקהל (רדאד ג'בארה)

דן אוטורו הוסיף: “ההרגשה נוראית, שיחקנו רע, לא סיפקנו הופעה שהגיעה לקהל שלנו, לא הגיע לנו לנצח. לא לקחנו ריבאונד, לא שיחקנו הגנה, קיבלנו 93 נקודות בבית, לא ככה אפשר לנצח משחקים כאן. לא הוצאנו לפועל מה שצריך, לא יצאנו להתקפה דרך ההגנה, לא לקחנו ריבאונד, שיחקנו רע כקבוצה, חייבים פשוט להסתכל קדימה לעבר המשחק הבא. העונה ארוכה, אפילו לא ינואר עדיין, מסתכלים לעבר הפועל ירושלים בליגה וצריך לצאת למשחק הזה ולשחק הכי חזק שיש כדי לנצח, ואחרי זה לעבר המשחק הבא. לא שיחקנו טוב בכלל, לא התקפית, לא הגנתית”.

במועדון הודיעו רשמית כי המשחק מול פאריס, שהיה אמור להתקיים בהיכל מנורה מבטחים ב-9 לינואר נדחה ל-3 למרץ בשעה 19:00. כל הכרטיסים שנרכשו יישארו בתוקף והאוהדים ישמרו על אותו המושב גם במועד החדש של המשחק.

