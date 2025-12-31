הלם גדול בעירוני קריית שמונה לאחר ההפסד אמש (שלישי) 3:1 לנועלת הטבלה בני ריינה, שסיבך את הקבוצה עוד יותר בתחתית והחזיר את היריבה למאבק על ההישארות. לפני המשחק דיברו בק"ש על כך שגם ללא ניצחון, אסור להפסיד במשחק, אפילו לסיים בתיקו, אך הדבר לא צלח.

הפנים בחדר ההלבשה בסיום אמרו הכול והעצבים שיחקו תפקיד. מי שדיבר היה קפטן המשנה ושחקן הבית יאיר מרדכי, שאמר לשחקנים: "זה לא נראה טוב להפסיד בכזאת קלות. אנחנו בישלנו את המצב הזה ואנחנו גם נתקן את זה. אנחנו צריכים לירוק דם כדי להביא ניצחון", אמר.

דווקא יומיים לאחר שהבעלים איזי שרצקי חגג את יום הולדתו ה-80, עניין הגישה, זה הדבר שמאכזב יותר מהכל: "צריכים להתחיל להילחם יותר. אנחנו עושים טעויות מיותרות והכי גרוע שכרגע, חוץ מריינה, אנחנו אולי במצב הגרוע בליגה", הודו במועדון. "המצב כרגע מדאיג מאוד".

יאיר מרדכי. "בישלנו את המצב וגם נתקן" (רועי כפיר)

הבוקר תערוך הקבוצה אימון, כאשר המאמן שי ברדה צפוי לשוחח עם הקפטן אריאל שרצקי, שירד אמש כועס לאחר שהוחלף וסינן: "למה למה", כשבהמשך, לא נרשמה לחיצת יד בין השניים. המטרה היא לשים את הסוגייה מהר מאחור.

במועדון מבינים כי עליהם להתחזק ואמש אישרו את הפרסום ב-ONE על כך שהקשר מור סימנטוב סגר את תנאיו ויצטרף עם פתיחת חלון ההעברות. אגב, שם נוסף שמעניין את הצוות המקצועי הוא אילון אלמוג, אך כרגע הסיכויים לכך נמוכים.