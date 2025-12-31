יום שישי, 02.01.2026 שעה 05:25
4512-3719ארסנל1
4117-4319מנצ'סטר סיטי2
3923-3019אסטון וילה3
3326-3019ליברפול4
3021-3219צ'לסי5
3029-3319מנצ'סטר יונייטד6
2918-2019סנדרלנד7
2820-2019אברטון8
2726-2819ברנטפורד9
2721-2219קריסטל פאלאס10
2727-2619פולהאם11
2623-2719טוטנהאם12
2624-2619ניוקאסל13
2527-2819ברייטון14
2335-2919בורנמות'15
2132-2519לידס16
1830-1819נוטינגהאם פורסט17
1438-2119ווסטהאם18
1237-2019ברנלי19
340-1119וולבס20

"זה מרגיש כמו ניצחון שהוא הצהרה עבור ארסנל"

באנגליה החמיאו למוליכה שהביסה 1:4 את אסטון וילה: "הם היו חסרי רחמים במחצית השנייה". קראגר: "מבחינה פסיכולוגית, זה הרגיש יותר משלוש נקודות"

שחקני ארסנל מאושרים (IMAGO)
שחקני ארסנל מאושרים (IMAGO)

רגע לפני ששנת 2025 מסתיימת ובמקומה מתחילה שנת 2026, ארסנל הבטיחה אמש (שלישי) את הפסגה בפרמייר ליג אחרי שהצליחה להביס 1:4 באצטדיון האמירויות את אסטון וילה, שהגיעה אחרי 11 משחקים רצופים בהן ניצחה.

באנגליה מיהרו להכריז: “זה מרגיש כמו ניצחון שהוא הצהרה עבור ארסנל”, אמר פרשן ‘סקיי ספורטס’ ניק רייט. “השחקנים התקשו לנצל את המצבים שלהם במשחקים האחרונים. לא כך היה הערב. הם היו פשוט חסרי רחמים במחצית השנייה”.

מי שהצטרף לדבריו הוא אגדת ליברפול, ג’יימי קראגר: “זו תוצאה גדולה עבורם ממספר סיבות. זו הפעם הראשונה שארסנל הביסה יריבה. היא העלימה לחלוטין את אסטון וילה. מבחינה פסיכולוגית, זה הרגיש יותר משלוש נקודות”.

גבריאל חוגג את הניצחון (IMAGO)גבריאל חוגג את הניצחון (IMAGO)

בלם עבר המשיך והחמיא למי ששב למרכז ההגנה של התותחנים, כשגם כבש את השער הראשון במשחק: “זה שגבריאל חזר זה חשוב עבורם. הוא השחקן הכי משפיע בפרמייר ליג, וראינו את זה במשחק”.

גם חלוץ העבר של קריסטל פאלאס ופרשן ה-BBC, קלינטון מוריסון, בחר להחמיא, אלא שהוא התמקד בשחקן אחר: “ההבדל היה מרטין אודגור. במחצית השנייה הוא אמר לווילה ‘זה המקום שלנו. אני לוקח את המשחק מהצוואר שלו’, והוא פשוט התחיל להיכנס לשטחים ולשנות את התמונה”.

