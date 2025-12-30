אילת גברה על אשקלון, גם יבנה ומכבי חיפה ניצחו

משחקי המחזור ה-14 בליגה הלאומית בכדורסל שוחקו הערב (שלישי) וסיפקו מספר תוצאות שיכולות לשנות את המשך העונה. הפועל אילת התקרבה צעד נוסף אל ליגת העל עם ניצחון על עירוני אשקלון, כשאליצור יבנה ומכבי חיפה רשמו ניצחונות קריטיים בתחתית.

הפועל אילת - א.ס עירוני אשקלון 73:90

החבורה של אלעד חסין ממשיכה במסע שלה אל עבר ליגת העל, והערב רשמה ניצחון ביתי יקר ששומר על מקומה בפסגת הטבלה. המקומיים התקשו במשך שלושה רבעים אבל אחרי פתיחה לא טובה ידעו לקחת את ההובלה. ברבע האחרון האורחים נבלמו על 9 נקודות בלבד ואילת ברחה לניצחון מרשים נוסף.

פתיחת המשחק הייתה של האורחים שנהנו מאחוזי קליעה גבוהים בדרך ליתרון 20:27. עמית סנקר דאג שקבוצתו תוביל גם בפתיחת הרבע השני, אבל 11 נקודות רצופות של המארחים העניקו להם יתרון 33:42. אשקלון דייקה פעמיים מהשלוש ובמחצית התוצאה עמדה על 43:46. עם פתיחת הרבע השלישי אילת הגדילה את הפער שוב לדו ספרתי, אך שתי שלשות רצופות של טיילר ויידמן בתוספת נקודות של ג'יי אר גלאספר הורידו ל-64:69 אחרי שלושה רבעים. ברבע האחרון שתי הקבוצות התקשו לייצר נקודות ואילת ידעה להבטיח ניצחון ביתי נוסף.

קלעו לאילת: אוסטין טילמן (7 אסיסטים) 18, צוף בן משה 16, דאסטי האנאס 15, ישמעאל ליין 14, אלון דרוקר 12, אליעד טל (8 ריבאונדים) 11, תומר פורת ומירון רוינה 2 כ"א.

קלעו לאשקלון: רון כהן 17, טיילר ווידמן 15, אר ג׳יי גלאספר 13, עוז לביא 9, עמית סנקר 7, עומר פולג 6, ברנדון באומן 5, עידו פליישר 1.

מ.כ עוטף דרום - מכבי רחובות 88:68

מכבי רחובות ממשיכה במומנטום החיובי ורשמה ניצחון משכנע על חשבון מ.כ עוטף דרום. הקבוצה של המאמן יניב בורגר הפגינה עליונות מהפתיחה, התבססה בצמרת הליגה ושמרה על המקום השני, בעוד הדרומיים ספגו הפסד רביעי ברציפות. דניאל שרון היה המצטיין עם 18 נקודות.

האורחים פתחו בסערה עם 8:16 לטובתם, וסיימו את הרבע הראשון ביתרון 16:23. ברבע השני הרחובותיים המשיכו לשלוט ביד רמה עם ריצת 6:19 נוספת, וירדו למחצית ביתרון דו ספרתי 33:44. המארחים התאוששו מעט ברבע השלישי, אך לא הצליחו לצמצם משמעותית את הפער. ברבע האחרון, מכבי רחובות סגרה את הסיפור עם שלוש שלשות רצופות, שהבטיחו לה ניצחון בהפרש 20 נקודות, 68:88 בסיום.

קלעו למ.כ עוטף דרום: קינדל היל (9 ריבאונדים) 17, יונתן קלר 16, סמקלו קוולה 13, גל שטרנברג 8, עילי שאול (7 אסיסטים) 7, עמרי שלף 4, ים שפריר 3.

קלעו למכבי רחובות: דניאל שרון (12 ריבאונדים) 18, עמית מנחם 14, עמית אהרוני 13, טל פלד 12, דרק ווקר (7 ריבאונדים) 11, ג'וש אלדריך 8, הראל דדון 8, טאז שרמן 2, איגור נסטרנקו 2.

עירוני נהריה - אליצור שומרון 49:89

ללא וינס קול הפצוע, אליצור שומרון התפרקה בעין שרה. הצפוניים הביסו את אליצור שומרון וחזרו למסלול הניצחונות. מרסלוס ארלנגטון הוביל את קלעי נהריה עם 26 נקודות, כריס קלארק היה רחוק אסיסט מטריפל-דאבל ובנהריה שייטו לניצחון קליל שלא הוטל בספק מתחילת המשחק.

נהריה פתחה בסערה והכתיבה את הטון עם 0:12 אחרי 3 דקות. הסגולים המשיכו בשלהם וסגרו את הרבע ביתרון 8:19. ההגנה החזקה של הצפוניים חנקה את שחקני האורחת, ובמחצית הפער צמח ליתרון 20:47. במחצית השנייה, נהריה שמרה על פער דומה וקלעה 5 שלשות ברבע האחרון, ובכך הבטיחה ניצחון קליל 49:89.

קלעו לעירוני נהריה: מרסלוס ארלנגטון (10 ריבאונדים) 26, תומר לוינסון (7 ריבאונדים) 11, כריס קלארק (14 ריבאונדים, 9 אסיסטים) 10, יניר בנימין 9, עידו דוידי 8, עומר בן דוד 6, אורי נדלר ואורי יאיר 6 כ"א, יוגב אוחיון 5, אלכס צוברביץ' 2.

קלעו לאליצור שומרון: יונתן מור 13, עומר דרגושנסקי 10, יונתן אבולוף 8, דימיטריוס טרידוול ואסף כהן 6 כ"א, רועי בכר 5, פול דלייני 1.

מכבי מעלה אדומים - מכבי חיפה 95:92

מכבי חיפה רשמה ניצחון דחוק מותח על מכבי מעלה אדומים במשחק חוץ. החבורה של מיקי גורקה עם ניצחון חוץ שני רצוף שמוציא אותה מהמקום האחרון בטבלה. ג'וש פרייס סיפק תצוגת שיא של 34 נקודות. מנגד, מכבי מעלה אדומים עם הפסד שני ברצף מאבדת גובה ועם הפנים לתחתית הטבלה.

אחרי רבע ראשון שקול שנגמר ב-24:25 לאורחים, במכבי חיפה פתחו את הרבע השני בריצת 5:13 ועלו ליתרון 29:38, בהובלת ג'וש פרייס. ג'וש פרייס וג'ייס טאונסנד הצעידו את הירוקים ליתרון 42:57 ברבע השלישי. רום כיטכס וטל צוויפלר הצליחו לקזז ל-66:62 לאחר הרבע השלישי. ג'ייס טאונסנד הוביל את האורחים ליתרון 68:86, 4 דקות לסיום. מכאן, מעלה אדומים יצאה לקאמבק מטורף עם ריצת 5:21 ולפתע זה רק 91:87, חצי דקה לסיום. אביתר מור יוסף קלע סל חשוב וחתם את המשחק.

קלעו למכבי מעלה אדומים: ברק אוריון (15 ריבאונדים) 17, איתי קרביוב 16, רום כיטכס 16, כריסטיאן דיו ג'ונס 12, טל צוויפלר 10, גרג וויליאמס 8, עדי כהן סבן 6, נדב ינקוביץ 5, יבגני חולודוב (7 אסיסטים) 2.

קלעו למכבי חיפה: ג'וש פרייס 34, ג'ייס טאונסנד 21, נאור שרון (7 ריבאונדים, 13 אסיסטים) 15, אילון ששון (11 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 10, אביתר מור יוסף 8, קורן משה 5, אלון ראכלין 2.

אליצור יבנה - מ.ס צפת 83:87

קרב תחתית דרמטי ביבנה הסתיים עם ניצחון מקומי. החבורה של יאיר גבירץ מסמנת וי יקר אחרי הרבה מאוד דפיקות לב. אחרי מחצית ראשונה שקולה, יבנה לקחה את ההובלה ואף עלתה לפער דו ספרתי ברבע האחרון אבל סדרת טעויות החזירו את צפת למשחק. ריבאונד התקפה קריטי של חולי סגר את הסיפור.

הרבע הראשון היה בסימן סי ג'יי ווקר בו קלע הסנטר 15 נקודות והעניק לקבוצתו יתרון 21:23 בסיומו. שלוש שלשות רצופות של צפת בפתיחת הרבע השני שמרו על משחק שקול - 35:36 לאורחים, 5 דקות למחצית. ג'וש נזיקור (13 נקודות במחצית) סיפק דקות נהדרות וצפת הגדילה את הפער במחצית - 47:50. יבנה, שסגרה טוב את הרבע השלישי, המשיכה עם המומנטום לרבע השלישי ונטלה את ההובלה עם דקות טובות של סי ג'יי ווקר, אורי חי ויריב עמירם. צפת נתקעה בהתקפה והלוח הראה 66:73 לאחר שלושה רבעים. יבנה כבר ברחה ברבע האחרון ל-70:81, אבל צפת לא הרימה ידיים ועם שלשה של ג'וש נזיקור ושני איבודים של הביתיים הורידה ל-83:86. בהתקפה קריטית עוז חולי השתלט על כדור חוזר ולמעשה הכריע את המשחק מהקו.

קלעו ליבנה: סי ג'יי ווקר 26 נק', עוז חולי (9 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 17 נק', אנטוניו דיי (7 אסיסטים) 14 נק', יריב עמירם 13 נק', אורי חי 11 נק', אור פורר 6 נק'.

קלעו לצפת: ג'וש נזיקור 23 נק', קיירי בראון 18 נק', טיישון אלכסנדר 15 נק', נועם אקריש 14 נק', רז מור 7 נק', טל חדד ודביר אוחנה 2 נק' כ"א.

מכבי אשדוד - הפועל מגדל העמק יזרעאל 76:99

ניצחון ביתי גדול למכבי אשדוד, שמונעת מהצפוניים לחבר ניצחון שני רצוף. המקומיים שוב נעזרו ביום קליעות מרשים עם 12 שלשות ב-40 אחוז בכדי לנצח, כשבן גולד בולט עם 5 שלשות ו-17 נקודות. הקבוצה של דן קציר הובילה לכל אורך המשחק וכבר בשלב מוקדם פתחה פער דו ספרתי שגדל ברבע השני - 36:56 במחצית. הקבוצה של מאורו ספאק ניסתה לחזור למשחק בחצי השני וכבר צימקה ל-82:72, אלא שמכאן היא קלעה 4 נקודות ב-5 הדקות האחרונות וראתה את מכבי אשדוד שוב בורחת לה בדרך לניצחון ביתי. הצפוניים ממשיכים להיות מסובכים בתחתית עם ניצחון בודד בשמונת המשחקים האחרונים.

קלעו לאשדוד: בן גולד (5/11 מהשלוש) 17 נק', דוויט ווילסון ועמית ראובן 16 נק' כ"א, רוברט טרנר 15 נק', רביב פיטשון 11 נק', נועם יעקובי 8 נק', אמרי שביט 7 נק', בר שינבוים 3 נק'.

קלעו למגדל העמק: מרקיז ווריק 16 נק', ניתאי רוזנברג 14 נק', עידן אלבר 11 נק', אביב שמעוני 9 נק', ניב למפרט 7 נק', אורי עובדיה 6 נק', ברנדון אדווארדס ויהל פלג 5 נק' כ"א, מקסים פוקסמן 1 נק'.