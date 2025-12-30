התקרבו להפועל: ולנסיה ומונאקו ניצחו ביורוליג

בעוד שהפועל תל אביב עדיין בפסגת היורוליג, על אף ההפסד הביתי לז’לגיריס, שוחקו הערב (שלישי) שלושה משחקים נוספים במסגרת המחזור ה-19 של המפעל הבכיר באירופה בכדורסל. מונאקו ניצחה 74:90 את ברצלונה, ולנסיה גברה 73:86 על פרטיזן בלגרד ופאריס הפסידה 94:89 לווילרבאן בדרבי הצרפתי.

ברצלונה – מונאקו 90:74

הקבוצה מהנסיכות פתחה מצוין עם מחצית ראשונה טובה מאוד, שהסתיימה ב-30:47 לזכותה. במחצית השנייה הקטלונים לא הצליחו לחזור, החבורה של ספנוליס יצאה עם ידה על העליונה וחגגה העפלה זמנית למקום השלישי, בעוד שיריבתה לצמרת, הפועל תל אביב הפסידה. מייק ג’יימס הוביל את המנצחת עם 19 נק’, דאריו בריזואלה קלע 25 מנגד.

ולנסיה – פרטיזן בלגרד 73:86

הספרדים פגשו את הקבוצה הסרבית מהחלק התחתון של הטבלה. באופן מפתיע ההתמודדות הייתה צמודה והאורחת אף הובילה בשלבים רבים של המשחק, אך בדקות ההכרעה המארחת הראתה אופי והצליחה לברוח. בעקבות הניצחון, ולנסיה עלתה למקום השני בטבלת היורוליג כשהיא מחזיקה במאזן של 6:13, זהה לזה של איטודיס וחניכיו.

וילרבאן – פאריס 89:94

הדרבי הצרפתי במפעל הבכיר באירופה היה צמוד לאורך כל ההתמודדות ובסוף הרבע המכריע, וילרבאן היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה. גלין ווטסון הוביל את המארחת עם 28 נקודות, נאדר היפי בלט אצל הקבוצה מעיר הבירה כשקלע 26.