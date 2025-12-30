יום שלישי, 30.12.2025 שעה 22:16
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"אני וכל השחקנים צריכים לקחת יותר אחריות"

מאמן מכבי תל אביב, ז'רקו לאזטיץ', אמר אחרי התיקו עם טבריה: "זה תמיד תלוי בקבוצה. יהיה קשה לזכות באליפות, אבל גם בעונה שעברה היה מאוד קשה"

|
ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)
ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

הצרות במכבי תל אביב ממשיכות להיערם. על אף שהתפוצצה בגביע המדינה בסוף השבוע האחרון עם חמישייה לרשת של הפועל חיפה, האלופה שבה לליגה הערב (שלישי) וסיימה בתיקו מאכזב מול עירוני טבריה, במה שהפך למשחק הרביעי ברצף בו הצהובים לא ניצחו.

מאמן מכבי תל אביב, ז’רקו לאזטיץ’, אמר בסיום: “תוצאה מאכזבת בסיום, כבשנו גול אבל זה לא מספיק. הם הצליחו לכבוש ממצב אחד, וזה מה שקורה כשמשחקים עם כל כך הרבה לחץ. מאוד מאכזב. אחרי שהם כבשו הרגשנו לחץ של חייב לעשות משהו, אבל לא הייתה מספיק אמונה. אנחנו צריכים לקחת יותר אחריות ברגעים הקשים. אני וכל השחקנים צריכים לקחת יותר אחריות".

על החוסר בחלוץ: "הכל תלוי בקבוצה. זה תמיד תלוי בקבוצה". על הפועל ירושלים אמר: "כל המשחקים הקרובים דומים ואנחנו צריכים להיות יותר חדים מול קבוצות כאלה". יהיה קשה לזכות באליפות, אבל גם בעונה הקודמת היה קשה מאוד”.

איסוף סיסוקו (חגי מיכאלי)איסוף סיסוקו (חגי מיכאלי)

איסוף סיסוקו סיפר על התחושות בסיום: “התחושות לא כל כך טובות אחרי המשחק. נתנו הכל על המגרש אז זה מאכזב, אבל זה בסדר, אנחנו צריכים לעבוד ביחד ולהרים את הראש. זו תקופה קשה מאוד עבורנו, ניסינו לעבוד יחד כדי לשנות את המומנטום, אנחנו יודעים כמה כל משחק חשוב. אנחנו בטוחים בזה שזה ישתנה”.

על חזרת הקהל: “זה לא בהכרח קשור אליהם. אנחנו שמחים שהם חזרו כי הם חשובים לנו, ניסינו להשתמש באנרגיה שלהם כדי להעיר אותנו, אבל זה לא עבד כמו שצריך”.

אלירן חודדה (חגי מיכאלי)אלירן חודדה (חגי מיכאלי)

גם מאמן עירוני טבריה, אלירן חודדה, התייחס למשחק: “שיטת המשחק עבדה בעיקר בחצי השני. בחצי הראשון לא עמדנו מספיק טוב, שינינו את זה בחילוף בדקה ה-35. בחצי השני זה נראה אחרת לגמרי ואני מאוד שמח וגאה בבחורים על התוצאה במשחק חוץ מהקשים שיש בליגה”.

“בסוף הסיבוב הראשון היו לנו יותר מדי עליות וירידות. היו לנו התפרקויות ואני חושב שבשלושה משחקים האחרונים הצלחנו לייצב, דווקא מול הקבוצות החזקות. הבחורים גילו מחויבות ומשמעת ואני שמח על כך".

על השינוי בחלק השני: “הייתה לנו בעיה בעמידה בחצי הראשון עם איך שעמדנו בחלק הקדמי. במחצית דיברנו על תרגולים טקטיים, איך יוצאים קדימה יותר מסודר. בילנקי חזר והוא מאוד משמעותי אצלנו. ב-20 דקות שהוא שיחק הבינו כמה הוא משמעותי עבורנו”.

