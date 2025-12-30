יום שלישי, 30.12.2025 שעה 22:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

טבריה לקחה נק' מפתיעה: תמונת מצב בתחתית

הצפוניים עלו, לפחות זמנית, אל המקום העשירי בזכות ה-1:1 מול מכבי ת"א. ק"ש הסתבכה, ריינה קיבלה תקווה והפועל חיפה שוב בקלחת. התחתית לוהטת מתמיד

|
שחקני ק
שחקני ק"ש, הפועל י-ם וריינה (חג'אג' רחאל ואורן בן חקון)

המחזור ה-16 של ליגת העל החל לו היום (שבת) עם שלושה משחקים נהדרים, שסיפקו תוצאות מפתיעות במיוחד. מכבי בני ריינה גברה 1:3 על עירוני קריית שמונה, בני סכנין ניצחה 0:2 את הפועל חיפה ועירוני טבריה סחטה 1:1 ממכבי תל אביב בבלומפילד.

זה הזמן לעשות סדר. במקום האחרון נמצאת ריינה עם 7 נקודות. במקום ה-13 הפועל ירושלים עם 11 נקודות ומשחק חסר אותו תשחק מחר מול הפועל באר שבע בטרנר ובמקום ה-12 עירוני קריית שמונה עם 13 נקודות.

במקום ה-11 הפועל פתח תקווה עם 17 נקודות ומשחק חסר, אותו תשחק מחר מול מכבי נתניה בחוץ. במקום העשירי עירוני טבריה עם 18 נקודות, במקום התשיעי מ.ס אשדוד עם 18 נקודות ומשחק חסר שתשחק מחר מול מכבי חיפה ובמקום השמיני הפועל חיפה, גם היא עם 18 נקודות.

תחתית הטבלה בליגת העל

מקום 8: הפועל חיפה – 18 נקודות
מקום 9: מ.ס אשדוד – 18 נקודות (משחק חסר)
מקום 10: עירוני טבריה – 18 נקודות
מקום 11: הפועל פתח תקווה (משחק חסר) – 17 נקודות
מקום 12: עירוני קריית שמונה  – 13 נקודות
מקום 13: הפועל ירושלים (משחק חסר) – 11 נקודות
מקום 14: מכבי בני ריינה – 7 נקודות

