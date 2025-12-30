יום שלישי, 30.12.2025 שעה 19:42
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
20735-92710הפועל ת"א
20817-89411הפועל העמק
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
18941-88911הפועל חולון
17988-99211עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

החתמת ענק: סנדי כהן חתם במכבי חיפה

פרסום ראשון: הגארד, ששיחק בעבר במכבי ת"א ופתח את העונה הנוכחית בהפועל ת"א, יורד לליגה הלאומית וינסה להציל את הירוקים מירידה לליגה השלישית

|
סנדי כהן (רועי כפיר)
סנדי כהן (רועי כפיר)

אחת ההחתמות הגדולות שהיו בליגה הלאומית בשנים האחרונות. ל-ONE נודע לראשונה כי סנדי כהן חתם במכבי חיפה. הגארד (30, 1.98), ששיחק בעבר ביורוליג עם מכבי תל אביב, יחזק את הקבוצה של מיקי גורקה, הנמצאת במקום האחרון בלאומית, עם ניצחון בודד מ-13 משחקים וינסה לעזור לה להינצל מירידה לליגה השלישית.

בנוסף לצהובים, שיחק כהן גם בבני הרצליה והפועל עפולה. את העונה הנוכחית הוא פתח במדי הפועל תל אביב, בחוזה זמני ושוחרר ממנה בחודש שעבר. בשורות האדומים הוא מיעט לשחק וקיבל בשלושה משחקי ליגה ממוצע של 7 דקות, בהן תרם 2.3 נקודות ו-0.7 ריבאונדים, כשליורוליג הוא כלל לא נרשם.

עונת השיא שלו בליגת העל, מבחינת מספרים, הייתה בעונה החולפת, במדי הפועל עפולה, בה קיבל 28 דקות למשחק, קלע 9.1 נקודות, קטף 3.4 ריבאונדים ומסר 1.9 אסיסטים למשחק.

