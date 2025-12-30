החתמת ענק: סנדי כהן חתם במכבי חיפה

אחת ההחתמות הגדולות שהיו בליגה הלאומית בשנים האחרונות. ל-ONE נודע לראשונה כי סנדי כהן חתם במכבי חיפה. הגארד (30, 1.98), ששיחק בעבר ביורוליג עם מכבי תל אביב, יחזק את הקבוצה של מיקי גורקה, הנמצאת במקום האחרון בלאומית, עם ניצחון בודד מ-13 משחקים וינסה לעזור לה להינצל מירידה לליגה השלישית.

בנוסף לצהובים, שיחק כהן גם בבני הרצליה והפועל עפולה. את העונה הנוכחית הוא פתח במדי הפועל תל אביב, בחוזה זמני ושוחרר ממנה בחודש שעבר. בשורות האדומים הוא מיעט לשחק וקיבל בשלושה משחקי ליגה ממוצע של 7 דקות, בהן תרם 2.3 נקודות ו-0.7 ריבאונדים, כשליורוליג הוא כלל לא נרשם.

עונת השיא שלו בליגת העל, מבחינת מספרים, הייתה בעונה החולפת, במדי הפועל עפולה, בה קיבל 28 דקות למשחק, קלע 9.1 נקודות, קטף 3.4 ריבאונדים ומסר 1.9 אסיסטים למשחק.