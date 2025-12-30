עומרי גלזר מועמד לאלאבס וקבוצה מהצ'מפיונשיפ

שתי הופעות בלבד יש לעומרי גלזר העונה במדי הכוכב האדום. השוער, שאיבד את מקומו לאור הגעת מתאוס הברזילאי בקיץ האחרון והוזכר כמועמד למכבי תל אביב, דבר הנפל בסופו של דבר, מושך עניין מקבוצה מהצ’מפיונשיפ ששמה לא נחשף, בנוסף לדפורטיבו אלאבס הספרדית.

בסרביה מדווחים כי שמו של הישראלי אכן עלה כאפשרות, אך דרישות השכר שלו עלולות להוות מכשול. גלזר בן ה-19 מסיים חוזה בסוף העונה, כך שכבר ממחר (רביעי) קבוצות יכולות לנהל איתו משא ומתן בנוגע לצירופו בעונה הבאה, כל זאת בתנאי שהמועדון הסרבי לא יפעיל את סעיף הארכת החוזה שלו.

לפי התקשורת הסרבית, הסיכויים להפעלת הסעיף קלושים שכן הכוכב האדום כבר מתכוננת ליום שאחרי. בסגל הקבוצה נמצאים איבן גוטסה בן ה-23 וסאבו רדאנוביץ’, שנחשב לילד פלא בן 16 כמי שעתידים לרשת את עמדות 1 ו-2 בין הקורות.