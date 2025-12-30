יום שישי, 02.01.2026 שעה 04:49
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
65%1331-136317פנרבחצ'ה4
63%1587-172319מונאקו5
63%1618-166019ברצלונה6
59%1438-150417אולימפיאקוס7
58%1558-165619ז'לגיריס8
56%1501-154418הכוכב האדום9
56%1516-153518ריאל מדריד10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
44%1645-162618מכבי ת"א13
44%1495-148218וירטוס בולוניה14
33%1541-146518אנדולו אפס15
33%1640-157718באסקוניה16
32%1663-150619ליון וילרבאן17
32%1764-172019פאריס18
32%1690-152819 פרטיזן בלגרד19
28%1522-139518באיירן מינכן20

הקהל ביקר, הפועל החליפה מדים ברגע האחרון

מוליכת היורוליג רצתה לעלות לבכורה ביורוליג במנורה עם מדים חדשים בצבע שחור, אבל האוהדים ביקרו והמועדון החליף. וגם: הציוץ של וויינרייט שנמחק

שחקני הפועל תל אביב (אורן בן חקון)
שחקני הפועל תל אביב (אורן בן חקון)

הפועל תל אביב ידעה שהיום (שלישי) הוא יום חגיגי, כאשר הקבוצה תארח לראשונה אי פעם משחק יורוליג בתל אביב, בהיכל מנורה מבטחים, ב-21:05 מול ז’לגיריס קובנה. לכבוד הרגע החגיגי, האדומים חשבו לעשות אקט חגיגי ולעלות עם הסט השלישי לראשונה, ולחשוף מדים שחורים וחדשים.

רק שהאירוע גרר גל תגובות רעות וביקורות מהקהל, שרוצים שרגע כזה יהיה עם הצבע שמזוהה יותר מכל עם המועדון, הצבע האדום. בעקבות גל הביקורות, הפועל תל אביב שלחה בקשה ליורוליג כדי לחזור בה ולעלות באדום.

הבקשה בסופו של דבר התקבלה והחולצה השחורה לא תהיה על הפרקט היום, כאשר הפועל תל אביב תעלה עם האדום הרגיל שלה למפגש ההיסטורי נגד ז׳לגיריס, אבל ברקע הקהל מרגיש שהמועדון ביצע עוד צעד שלא משקף את דרכי הפועל.

מי שאולי לא קיבל בצורה טובה את ההחלטה לוותר על עלייה עם המדים השחורים הוא איש וויינרייט, שהשתתף בסרטון המיוחד שהמועדון הכין לפני ההחלטה לעלות בסוף עם אדום. הפורווד צייץ תמונה של אדם מאוכזב, ולאחר מכן מחק אותה, כשייתכן שהאימוג’י של האכזבה הופנתה להחלטה לעלות בלי המדים השחורים.

זו לא הפעם הראשונה שוויינרייט מוחק ציוץ אחרי שהעלה, כשפעם הוא צייץ על כך שלא מעט אוהדים הפסיקו להגיע למשחקים: “מי שלא בא בשבת, שיישאר בבית עד סוף העונה”. גם את הציוץ ההוא דאז הוא מחק בסופו של דבר.

הציוץ של איש ווינרייט (צילום מסך)הציוץ של איש ווינרייט (צילום מסך)

בכל מקרה, חניכיו של דימיטריס איטודיס ינסו לחתום את הסיבוב הראשון מול ז’לגיריס עם ניצחון, כשדבר שכזה יבטיח להם לחתום סיבוב ראשון חלומי עם המקום הראשון, דבר שלא מובן מאליו בכלל לקבוצה בעונה ראשונה במפעל וכזו שלא מארחת בבית למעט המשחקים נגד הכוכב והליטאים היום.

