יום שלישי, 30.12.2025 שעה 17:14
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
20735-92710הפועל ת"א
20817-89411הפועל העמק
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
18941-88911הפועל חולון
17988-99211עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

שילם את המחיר: גוני יזרעאלי פוטר מגליל עליון

המאמן סיים את תפקידו בגלל המיקום בטבלה, לאחר שרק בינואר האחרון האריך את חוזהו בקבוצה. במועדון כבר מחפשים מחליף, כשיש כמה מועמדים על הפרק

|
גוני יזרעאלי (רדאד ג'בארה)
גוני יזרעאלי (רדאד ג'בארה)

כפי שפורסם אתמול ב-ONE, בהפועל גליל עליון החליטו להפרד מגוני יזרעאלי, לאור מצבם העגום בליגה. הקבוצה עם תשעה הפסדים ב-11 משחקים מתחילת העונה, ולאחר התבוסה הביתית למכבי ראשון לציון ביום ראשון הוחלט להיפרד מהמאמן. 

במועדון החלו לחפש מחליף במהירות, כאשר המועמדים המרכזיים הם גיא גודס, עמית שרף, שעזב ממש אתמול את עירוני נס ציונה, ושרון דרוקר, שפוטר לא מכבר ממכבי ראשון לציון. גם שמו של רועי פרל עלה כמועמד להחליף את יזרעאלי. 

גיא גודס. יגיע לגליל? (ראובן שוורץ)גיא גודס. יגיע לגליל? (ראובן שוורץ)

גם ברק פלג, ששיחק ואימן במועדון ומוערך מאוד על ידי אנשי הגליל, הוא אפשרות ריאלית עבור הצפוניים, אך פלג מאמן כעת במועדון הכדורסל של עוטף דרום בלאומית וקשה להאמין שיעזוב את הפרויקט. 

יזרעאלי בן ה-40 מונה למאמן הקבוצה בקיץ 2024, לאחר שהיה עוזר מאמן בהפועל חולון. בינואר האחרון הוא אפילו האריך את חוזהו בשנתיים, אבל כעת הוחלט, כאמור, על פרידה. המאמן יגיע מחר לאימון להיפרד מהשחקנים. עוזרו, אבישי כהן, יעביר את האימונים הקרובים, עד למציאת המחליף.

