שילם את המחיר: גוני יזרעאלי פוטר מגליל עליון

כפי שפורסם אתמול ב-ONE, בהפועל גליל עליון החליטו להפרד מגוני יזרעאלי, לאור מצבם העגום בליגה. הקבוצה עם תשעה הפסדים ב-11 משחקים מתחילת העונה, ולאחר התבוסה הביתית למכבי ראשון לציון ביום ראשון הוחלט להיפרד מהמאמן.

במועדון החלו לחפש מחליף במהירות, כאשר המועמדים המרכזיים הם גיא גודס, עמית שרף, שעזב ממש אתמול את עירוני נס ציונה, ושרון דרוקר, שפוטר לא מכבר ממכבי ראשון לציון. גם שמו של רועי פרל עלה כמועמד להחליף את יזרעאלי.

גיא גודס. יגיע לגליל? (ראובן שוורץ)

גם ברק פלג, ששיחק ואימן במועדון ומוערך מאוד על ידי אנשי הגליל, הוא אפשרות ריאלית עבור הצפוניים, אך פלג מאמן כעת במועדון הכדורסל של עוטף דרום בלאומית וקשה להאמין שיעזוב את הפרויקט.

יזרעאלי בן ה-40 מונה למאמן הקבוצה בקיץ 2024, לאחר שהיה עוזר מאמן בהפועל חולון. בינואר האחרון הוא אפילו האריך את חוזהו בשנתיים, אבל כעת הוחלט, כאמור, על פרידה. המאמן יגיע מחר לאימון להיפרד מהשחקנים. עוזרו, אבישי כהן, יעביר את האימונים הקרובים, עד למציאת המחליף.