יום שלישי, 30.12.2025 שעה 17:46
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

אספניול הבהירה: אין כניסה לאוהדי בארסה בדרבי

התוכים בהודעה על אמצעי האבטחה בשבת (חי בערוץ ONE): לא יוכנסו אוהדים בצבעי היריבה והותקנו רשתות מאחורי השערים. על הפרק: קנסות עד 650 אלף אירו

|
עבר צד. ז'ואן גארסיה בדרבי בעונה שעברה (IMAGO)
עבר צד. ז'ואן גארסיה בדרבי בעונה שעברה (IMAGO)

אספניול הודיעה היום (שלישי) על שורת צעדי אבטחה מיוחדים לקראת הדרבי מול ברצלונה, שייערך ביום שבת (22:00, שידור חי בערוץ ONE) באצטדיון RCDE. במועדון חוששים מאווירה מתוחה במיוחד, בין היתר בשל חזרתו של ז’ואן גארסיה לאצטדיון שבו גדל, לאחר שעבר בקיץ ליריבה העירונית - מהלך שעורר כעס רב בקרב אוהדי הקבוצה.

במסגרת ההיערכות, אספניול תגברה משמעותית את מערך האבטחה, תבצע בדיקות קפדניות בכניסות ואף התקינה רשתות מאחורי שני השערים, במטרה למנוע השלכת חפצים אל כר הדשא. במועדון מודעים לכך שהאצטדיון נמצא תחת אזהרה לקראת סנקציות אפשריות, ולכן מבקשים להימנע מכל אירוע חריג.

שערי האצטדיון ייפתחו שעתיים לפני שריקת הפתיחה, מתוך ציפייה להגעת קהל רב. בנוסף, הודגש כי על פי תקנות הבטיחות, לא תותר הכנסת חפצים מסוימים: קסדות אופנוע, מזוודות, מחשבים וחפצים העלולים להיות מושלכים למגרש או כאלה שעלולים להפריע לפינוי חירום. כמו כן, לא תותר כניסה עם תיקים גדולים, תיקי ספורט או תרמילים.

אוהדי ברצלונה (רויטרס)אוהדי ברצלונה (רויטרס)

אספניול הבהירה בצורה חד-משמעית כי חל איסור מוחלט על כניסת סמלים של ברצלונה לכל אזורי האצטדיון. “לא תתאפשר כניסה לאנשים הלובשים חולצות, כובעים, מניפים דגלים או נושאים כל פריט מזהה של הקבוצה האורחת”, נמסר מהמועדון, והאיסור תקף לכל האצטדיון

בנוסף, המועדון הזכיר את הסנקציות הקבועות בתקנון המשמעתי שלו. העונשים האפשריים נעים מהערות ואזהרות פרטיות, דרך שלילת חברות או מנוי לתקופה של עד חמש שנים, ועד קנסות כספיים כבדים שיכולים להגיע לטווח שבין 150 ל-650 אלף אירו, בהתאם לחומרת העבירה.

כל רגעי הקסם של פדרי עם בארסה ב-2025

באספניול מקווים כי הצעדים המחמירים יסייעו לשמור על הסדר בדרבי הרגיש, ולהבטיח שהאירוע יתנהל בצורה ספורטיבית ובטוחה – הן על הדשא והן ביציעים.

