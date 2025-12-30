איסט ואנדו בהתקפת הפועל חיפה, מירניאן בסכנין

המחזור ה-16 בליגת העל יספק לנו הערב (שלישי) מפגש מסקרן בין הפועל חיפה לבני סכנין, שתי קבוצות שנמצאות על סף המקומות המובילים לפלייאוף העליון, כשלשתיהן מטרה אחת: להתברג בין 6 הראשונות ולסיים את העונה הסדירה בחלק העליון של הטבלה. החבורה של שרון מימר מדורגת שביעית, כשהקבוצה מהכרמל נמצאת מקום אחד מתחתיה, במרחק של שתי נקודות בלבד.

הרכב הפועל חיפה: בנג’מין מנצ’יני, תמיר ארבל, ברונו רמירז, דור מלול, סנה גומס, אופק ביטון, נאור סבג, יונתן פרבר, רג’יס אנדו, רוי נאווי וג’בון איסט.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, מארון גנטוס, חסן חילו, איאד אבו עביד, אלון אזוגי, אחמד סלמן, עומר אבוהב, עדן שמיר, ג’בייר בושנאק, מתיו קוג’ו וארתור מירניאן.

גל אראל וחניכיו אומנם מגיעים למפגש כשבליגה הם סופרים שני ניצחונות רצופים אשר מעמידים אותם על סף הפלייאוף העליון, אך ביום שבת האחרון הקבוצה ספגה תבוסה קשה ממכבי ת”א בגביע, לאחר שנכנעה 5:0 בבלומפילד. כעת, מנסים בכרמל לשים בצד את המשחק האחרון ולהתרכז במשימה להתברג בחלק העליון של הטבלה.

מהצד השני, גם בני סכנין הודחה מהגביע כבר בסיבוב ח’, אלא שהיא עשתה זו מול מכבי יפו מתחתית הליגה הלאומית, כשהפסידה בביתה 2:0. גם שרון מימר ושחקניו נמצאים בתקופה לא רעה בליגה, כשהם צברו שבע נקודות מתוך 12 אפשריות בארבעת משחקי הליגה האחרונים, מה ששם אותם במרק שתי נקודות בלבד ממכבי חיפה השישית.

שתי הקבוצות נפגשו כבר פעמיים העונה, כשבשתי המשחקים יצאה הפועל חיפה עם ידה על העליונה. בהתמודדות הראשונה, במסגרת גביע הטוטו, ניצחו החיפאים 0:1, כשבמשחק הליגה האחרון, שנערך בחודש ספטמבר, גברו 0:2 על החבורה של שרון מימר, משערים של ג’בון איסט ואופק ביטון.