ר"ג פנתה לאיגוד השופטים, שהצדיק את טענותיה

ענייני החלטות שיפוט כאלה ואחרות, נמצאות במרכזם של לא מעט משחקים בכדורגל, אך קבוצה שמתלוננת ומתבשרת על כך שצדקה בטענותיה? זה לא קורה כל יום. כך קרה במקרה של קבוצת הפועל ר"ג מהליגה הלאומית.

האורדונים, שלחו בתחילת החודש מכתב ליו"ר איגוד השופטים גיורא ענבר וליו"ר הועדה המקצועית של איגוד השופטים, זיו אדלר במטרה להפסיק ולשבץ את השופט שי מגירא במשחקיהם, לאחר מה שהוגדר לפי הקבוצה כ"שורה של החלטות שיפוט בלתי סבירות" במשחק מול מ.ס כפר קאסם.

בר"ג הלינו על כרטיס אדום שלא נשלף לחובת שחקן הקבוצה היריבה בדקה ה-30, פנדל שנשרק לחובת האורחת בדקה ה-50 וכרטיס אדום (צהוב שני) שנשלף לחובת הקבוצה בדקה ה-76 ולמרבה ההפתעה, קיבלו תשובה המסכימה עם טענותיהם.

"פנייתכם נבחנה באופן יסודי. לאחר בחינה מקצועית של האירועים המרכזיים שצויינו, נמצא כי אכן בוצעו טעויות בהחלטות שיפוט קריטיות. למותר לציין כי האיגוד מצר על כל טעות קריטית בכל משחק נגד כל קבוצה", נכתב. "יחד עם האמור והגם שהשאיפה הינה להימנע מטעויות, הן מתבצעות מעת לעתה ומתוקנות רק באמצעות מערכת ה-VAR".

שחקני הפועל רמת גן מאוכזבים (חגי מיכאלי)

מנגד, אדלר פסל את בקשת הקבוצה שלא לשבץ את השופט במשחקי הקבוצה: "כפי שהובהר גם לכל מועדון אחר שפנה בנושא שיבוצים בכל ליגה ודרג ולגבי כל שופט, נבהיר כי שיבוצי שופטים הינו תחום בו לאיגוד עצמאות מוחלטת והמבוסס אך ורק על שיקולים מקצועיים. אין פסילת שופטים, בוודאי לא על רקע טענות מקצועיות. במידע ויש ברשותכם מידע מבוסס לגבי ניגוד עניינים ביחס לשופט שי מגירא, נבקש להעבירו לאיגוד ונתייחס בהתאם", מסר יו"ר הועדה המקצועית במכתב.