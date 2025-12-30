יום שלישי, 30.12.2025 שעה 17:23
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

ג'טיי צפוי לפתוח בהרכב נתניה מול הפועל פ"ת

הבלם שעתידו מעורפל ולא שותף בגביע יחליף את בן שבת. פלקושצ'נקו בסגל. אבוקסיס: "בסיבוב הקודם נגדם היינו קבוצה פחות טובה, מרגישים יותר ביטחון"

|
שחקני מכבי נתניה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי נתניה (עמרי שטיין)

לאחר הניצחון המשכנע בגביע המדינה עם 0:6 מול בני אורתודוכסים יפו, מכבי נתניה תשוב מחר (רביעי) ב-19:30 לליגה כשתארח באיצטדיון “מרים”, את הפועל פ”ת. היהלומים זוכרים היטב את המשחק בסיבוב הקודם שהיה גם האחרון השלילי בפתיחת העונה, וממנו נתניה יצאה לרצף ניצחונות, כאשר מחר היא תנסה “לנקום” במלאבסים.

הבשורה הטובה מגיעה מהסגל: לראשונה מזה מספר משחקים, המאמן יוסי אבוקסיס צפוי ליהנות מסגל מלא למעט דניס קוליקוב. יובל שדה ומתיאוס דאבו התאמנו וישחקו, כאשר גם מקסים פלקושצ’נקו חוזר לסגל, לאחר שהוצא ממנו במשחק הגביע מכיוון שלטענת המאמן, לא הגיב בצורה טובה לעובדה שלא תורגל ב-11.

אבוקסיס יחזיר את כל השחקנים שנחו במשחק הקודם להרכב, כשהפתעה אחת מגיעה במרכז ההגנה: מוחמד ג’טיי, שעתידו מעורפל לקראת חלון ההעברות הקרוב, תורגל לאחר שביום שישי לא שיחק. איתי בן שבת יירד לספסל, כאשר גם רותם קלר יחזור לעמדת המגן השמאלי. שאר ההרכב של אבוקסיס צפוי להיות ההרכב הקבוע, עם עזיז אוואטרה, ג’וניור דיומנדה ומאור לוי, כשדאבו ועוז בילו יפתחו בהתקפה. 

יוסי אבוקסיס, יעלה עם ההרכב הרגיל למעט הפתעה אחת (רדאד גיוסי אבוקסיס, יעלה עם ההרכב הרגיל למעט הפתעה אחת (רדאד ג'בארה)

“אנחנו מנסים לחשוב על דברים טובים. בסיבוב הקודם נגדם היינו קבוצה פחות טובה והפעם אנחנו מרגישים עם הרבה יותר ביטחון. אני מקווה שגם בבית שלנו עם הקהל שלנו ננצח את המשחק. אחד הדברים שהביאו אותנו מוכנים לגביע היה הקהל שלנו והשחקנים ראו את זה כבר בחימום”, התייחס המאמן יוסי אבוקסיס למשחק בסיבוב הקודם.

“זה מראה שהקהל איתנו ואוהב את הקבוצה. להביא 1,500 צופים למשחק חוץ בגביע נגד קבוצה מליגה ב’ זה לא פשוט וכל הכבוד להם. רק שימשיכו להגיע”, הוסיף.

אוהדי מכבי נתניה (חגי מיכאלי)אוהדי מכבי נתניה (חגי מיכאלי)

בנוגע להגרלה מול מכבי יפו בגביע המדינה: “באנו מוכנים למשחק הגביע האחרון מול בני יפו ונצטרך להגיע עוד יותר מוכנים מול מכבי יפו, שזו כבר קבוצה מהליגה הלאומית שהדיחה קבוצה מליגת העל. עד אז יש לנו שלושה משחקי ליגה, שנצטרך להגיע אליהם בכושר טוב כדי לעבור גם את השלב הזה”.

הרכב משוער: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג’אבר, יובל שדה, מוחמד ג’טיי, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג’וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

