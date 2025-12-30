דיווח בטורקיה: טרבזונספור במו"מ על טאבי

ג’וסלין טאבי נחשב לאחד הכשרונות הגדולים בליגת העל, כשבגיל 20 בלבד הוא מושך עניין ממועדונים רבים ברחבי אירופה. מלבד סלטיק שנמצאת במו”מ, היום (שלישי) דווח בתקשורת הטורקית כי גם טרבזונספור פתחה במגעים.

על פי הדיווח של העיתונאי חסן טונסל, הסקאוטים של מועדן הפאר הטורקי סימנו את טאבי כרכש אפשרי לינואר והקבוצה פתחה במו”מ מול מכבי נתניה שמחזיקה בכרטיסו והפועל פ”ת אליה הוא מושאל. בטורקיה נטען כי הסכום שדורשים היהלומים עומד על שלושה מיליון אירו.

כפי שכבר פרסמנו בעבר, על פי מקורביו של השחקן, אין לו סעיף שחרור בחוזהו החדש בנתניה ובכל אופן, גם בית”ר טוברוק במדיה גדל, זכאית לאחוזים. טאבי, שמיוצג ע”י סוכן השחקנים סתיו חכמון, כבש השנה שני שערי ליגה ובישל עוד שניים.

בינתיים, סלטיק עדיין מתקדמת יותר מכולן במאבק על שירותיו. צילומי הקרסול שערך הקשר מחוף השנהב נשלחו לרופא של הסקוטים למטרת פענוח, כאשר לאחר מכן תתקבל החלטה אם ללכת סופית על המהלך או לא, שכן העניינים הכספיים כבר סוכמו בין מכבי נתניה לקבוצה.