ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

המשבר בין מכבי פנאטיקס להנהלת מכבי ת"א תם

אחרי שיחות טובות שנערכו בימים האחרונים בין הנהלת האלופה לארגון האוהדים, הצדדים הגיעו להסכמות. הארגון יגיע למשחק בבלומפילד מול טבריה ב-20:00

|
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

אחרי שיחות טובות בימים האחרונים בין הנהלת מכבי תל אביב לארגון מכבי פנאטיקס, המשבר בין הצדדים הסתיים והם הגיעו להבנות הנוגעות לאותם אוהדים מורחקים סביב האירוע שהתקיים במתחם האימונים בקריית שלום לאחר התבוסה 6:0 מול ליון בליגה האירופית. בהתאם להסכמות בין הצדדים, חברי הארגון יחזרו הערב (שלישי, 20:00) מול טבריה ליציע.

בכך תמה המחאה לפחות מצד ארגון האוהדים שישוב למלא את שער 11, ובמכבי תל אביב יכולים רק לקוות שגם הקהל הרחב, שהדיר את רגליו מהמגרשים במשחקי הבית האחרונים עם מספרי שפל נגד הפועל פתח תקווה והפועל חיפה (בגביע), יגיע הערב למשחק החשוב של האלופה, שרוצה לצמק את הפער מהפסגה, לפחות זמנית, לשלוש נקודות. 

בעיקרו של ההסכם בין הצדדים, יבוטלו הרחקות לחברי הארגון שהיו באירוע בקריית שלום, בכפוף להתחייבות שלהם שלא יעסקו בפעולות כאלה ואחרות אשר יכולות לפגוע במועדון, כמו גם התנצלות שלהם בפני הגורמים הרלוונטיים על אשר קרה.

יש לציין שוב – בין חזרת הפנאטיקס לבין האירוע מחוץ לביתו של ז’רקו לאזטיץ’, או אוהדים שהורחקו על קריאות גזעניות – אין כל קשר. אותם אוהדים יצטרכו להמשיך להתנהל בנפרד מול מכבי ת”א. 

