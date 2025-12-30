המשבר בין מכבי פנאטיקס להנהלת מכבי ת"א תם

אחרי שיחות טובות בימים האחרונים בין הנהלת מכבי תל אביב לארגון מכבי פנאטיקס, המשבר בין הצדדים הסתיים והם הגיעו להבנות הנוגעות לאותם אוהדים מורחקים סביב האירוע שהתקיים במתחם האימונים בקריית שלום לאחר התבוסה 6:0 מול ליון בליגה האירופית. בהתאם להסכמות בין הצדדים, חברי הארגון יחזרו הערב (שלישי, 20:00) מול טבריה ליציע.

בכך תמה המחאה לפחות מצד ארגון האוהדים שישוב למלא את שער 11, ובמכבי תל אביב יכולים רק לקוות שגם הקהל הרחב, שהדיר את רגליו מהמגרשים במשחקי הבית האחרונים עם מספרי שפל נגד הפועל פתח תקווה והפועל חיפה (בגביע), יגיע הערב למשחק החשוב של האלופה, שרוצה לצמק את הפער מהפסגה, לפחות זמנית, לשלוש נקודות.

בעיקרו של ההסכם בין הצדדים, יבוטלו הרחקות לחברי הארגון שהיו באירוע בקריית שלום, בכפוף להתחייבות שלהם שלא יעסקו בפעולות כאלה ואחרות אשר יכולות לפגוע במועדון, כמו גם התנצלות שלהם בפני הגורמים הרלוונטיים על אשר קרה.

יש לציין שוב – בין חזרת הפנאטיקס לבין האירוע מחוץ לביתו של ז’רקו לאזטיץ’, או אוהדים שהורחקו על קריאות גזעניות – אין כל קשר. אותם אוהדים יצטרכו להמשיך להתנהל בנפרד מול מכבי ת”א.