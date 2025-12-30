"יכול להיות חכם מצד מכבי לא ללחוץ את טבריה"

האם מכבי ת”א יצאה מהמשבר? אחרי התוצאות המאכזבות בליגת העל, הצהובים הביסו 0:5 את הפועל חיפה בגביע המדינה והערב (שלישי, 20:00) הם ינסו לחזור לעצמם גם בליגה. דור פרץ וחבריו יארחו את עירוני טבריה שהדהימה במחזור הקודם 0:3 את הפועל ב”ש, ופרשן ONE, אורן קדוש, דיבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך האיחוד מחדש יהיה הערב בין רז שלמה לקמארה?

”מבחינתו של קמארה אם הוא יבוא מפוקס הוא מהבלמים הכי טובים בליגה. אם זה יקרה עוד הפעם אז אין מנוס מלהתנהל איתו אחרת. גם במשחק האחרון רז שלמה קיבל הזדמנות אחרי הרבה זמן, אבל ראיתם שהוא לא מספיק חד עד הסוף שגם בן חמו היה יותר בולט. הצמד הזה צריך להיות טוב למשחק מול טבריה. אני באופן אישי מעדיף את אסאנטה אם הוא זמין (מורחק למשחק מול טבריה) כבלם ליד קמארה, ואז בן הרוש או יחזקאל בימין”.

מקצועית, איזה משחק יהיה מול טבריה? יש פה יריבה לא פראיירית שניצחה את ב”ש. בוא לא נשכח שמכבי ת”א אחרי שלושה משחקים בליגה ללא ניצחון.

”מכבי ת”א תשלוט במשחק, האלה אם היא תהיה חדה כמו במשחק נגד הפועל חיפה. זה לא קרה בחודשים האחרונים, בוא נראה אם זה יקרה הפעם. טבריה תנסה להוציא את המעברים שלה, שם היא תהיה מסוכנת. אם מכבי ת”א תרצה לנטרל את הדבר הזה, יכול להיות חכם עבורה לא ללחוץ ולתת לטבריה לצאת, ואז היא תרגיש יותר בנוח בחלק הקדמי”.

תוצאה?

”1:3 למכבי ת”א”.