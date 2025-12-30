יום חמישי, 01.01.2026 שעה 17:24
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"יכול להיות חכם מצד מכבי לא ללחוץ את טבריה"

פרשן ONE אורן קדוש ב"שיחת היום": "טבריה תנסה לצאת למעברים, שם היא מסוכנת. שלמה? מעדיף באופן כללי את אסאנטה ליד קמארה". וגם: ההימור על התוצאה

|
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

האם מכבי ת”א יצאה מהמשבר? אחרי התוצאות המאכזבות בליגת העל, הצהובים הביסו 0:5 את הפועל חיפה בגביע המדינה והערב (שלישי, 20:00) הם ינסו לחזור לעצמם גם בליגה. דור פרץ וחבריו יארחו את עירוני טבריה שהדהימה במחזור הקודם 0:3 את הפועל ב”ש, ופרשן ONE, אורן קדוש, דיבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך האיחוד מחדש יהיה הערב בין רז שלמה לקמארה?
”מבחינתו של קמארה אם הוא יבוא מפוקס הוא מהבלמים הכי טובים בליגה. אם זה יקרה עוד הפעם אז אין מנוס מלהתנהל איתו אחרת. גם במשחק האחרון רז שלמה קיבל הזדמנות אחרי הרבה זמן, אבל ראיתם שהוא לא מספיק חד עד הסוף שגם בן חמו היה יותר בולט. הצמד הזה צריך להיות טוב למשחק מול טבריה. אני באופן אישי מעדיף את אסאנטה אם הוא זמין (מורחק למשחק מול טבריה) כבלם ליד קמארה, ואז בן הרוש או יחזקאל בימין”.

מקצועית, איזה משחק יהיה מול טבריה? יש פה יריבה לא פראיירית שניצחה את ב”ש. בוא לא נשכח שמכבי ת”א אחרי שלושה משחקים בליגה ללא ניצחון.
”מכבי ת”א תשלוט במשחק, האלה אם היא תהיה חדה כמו במשחק נגד הפועל חיפה. זה לא קרה בחודשים האחרונים, בוא נראה אם זה יקרה הפעם. טבריה תנסה להוציא את המעברים שלה, שם היא תהיה מסוכנת. אם מכבי ת”א תרצה לנטרל את הדבר הזה, יכול להיות חכם עבורה לא ללחוץ ולתת לטבריה לצאת, ואז היא תרגיש יותר בנוח בחלק הקדמי”.

תוצאה?
”1:3 למכבי ת”א”.

