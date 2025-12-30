הצהרת כוונות: ארסנל הביסה 1:4 את אסטון וילה

משחקי חג המולד בליגה האנגלית ממשיכים בכל הכוח, כשהערב (רביעי) שישה מפגשים שוחקו במקביל במסגרת המחזור ה-19, כשאחד מהם מסקרן במיוחד, כשהמוליכה ארסנל אירחה את אסטון וילה השלישית לקרב צמרת, בסיומו התותחנים חגגו בענק עם 1:4 מהדהד.

גם מנצ’טסר יונייטד אירחה את וולבס וסיימה ב-1:1 מאכזב נגד נועלת הטבלה. צ’לסי הפרדה ב-2:2 עם בורנמות’, ניוקאסל גברה 1:3 על ברנלי, ווסטהאם סיימה ב-2:2 נגד ברייטון ונוטיגהאם פורסט נכנעה 2:0 בבית לאברטון.

ארסנל – אסטון וילה 1:4

איזה משחק קיבלנו באצטדיון האמירויות. מוליגת הטבלה פגשה את החבורה הכי לוהטת בליגה בתקופה האחרונה, כשהחבורה של אונאי אמרי הגיעו אחרי 11 ניצחונות רצופים. אחרי חצי ראשון ללא שערים, החלה החגיגה של חניכיו של מיקל ארטטה, שרקדו על הדשא ושלחו מסר חד לליגה.

גבריאל כבש ראשון כבר בפתיחת החצי השני כשנגח מקרוב פנימה. ארבע דקות חלפו וזובימנדי הכפיל אחרי בישול ענק של אודגור. בדקה ה-69 טרוסארד השלים את השלישי, ובדקה ה-78 גבריאל ז׳סוס שהיה רק דקה על הדשא, הצטרף לחגיגה. ווטקינס רק צימק בתוספת הזמן.

ארסנל תשאר בפסגה גם בתום המחזור הנוכחי, כשהיא במשחק ענק ששולח הצהרת כוונות ברורה להמשך. מנגד, אסטון וילה נעצרה אחרי 11 ניצחונות רצופים ותקופה מופלאה.

דקה 48, שער! ארסנל עלתה ל-0:1: סאקה הגביה קרן לרחבה, גבריאל עלה גבוה ומרטינס הדף לגופו ומשם הכדור נכנס.

דקה 52, שער! ארסנל עלתה ל-0:2: אודגור מצא בכדור אדיר את זובימנדי, שמול מרטינס לא התבלבל וכבש בנגיעה.

דקה 69, שער! ארסנל עלתה ל-0:3: הרחקה לא טובה הגיעה לטרוסארד שבנגיעה מסף הרחבה שלח כדור חד לרשת.

דקה 78, שער! ארסנל עלתה ל-0:4: טרוסארד הפעם בצד המבשל, ז׳סוס כבש שער יפה מסף הרחבה, אחרי שעלה מהספסל דקה קודם לכן.

דקה 90+4, שער! אסטון וילה צימקה ל-4:1: ווטקינס כבש מקרוב, וילה תסתפק בשער ניחומים.

מנצ’סטר יונייטד – וולבס 1:1

השדים האדומים קיוו לחבר ניצחון שני רצוף ולנצל את המשחקים הקלים על הנייר שלפניהם כדי להתקדם במעלה הטבלה, אך נעצרו באכזבה גדולה. זירקזי כבש ראשון בדקה ה-27, אך לידסלב קרייסי איזן על סף הירידה להפסקה. המארחת ניסה לחפש את שער היתרון, אך ללא הצלחה, ונפרדה בחלוקת נקודות מאכזבת עם נועלת הטבלה, שהשיגה נקודה שלישת בלבד העונה.

פטריק דורגו (IMAGO)

דקה 27, שער! מנצ׳סטר יונייטד עלתה ל-0:1: פריצה יפה של איידן היבן השאירה את הכדור לזירקזי, שביצע חצי סיבוב ובעט כדור שהוסט בדיפלקשן ונכנס פנימה.

שחקני מנצ׳סטר יונייטד חוגגים (IMAGO)

דקה 45, שער! וולבס חזרה ל-1:1: לדיסלב קריסי התרומם מעל כולם ונגח לפינה הרחוקה ולרשת.

צ’לסי – בורנמות’ 2:2

המשחק נפתח בקצב מטורף, כשהדובדבנים עלו ליתרון מהיר בדקה השישית משער של ברוקס. 17 דקות בדיוק לקחו לצ׳לסי להשלים מהפך, כשקול פאלמר כבש את השוויון בפנדל, ואנסו פרננדס הפך עם גול ענק. היתרון של הבלוז החזיק ארבע דקות, כשקלייברט איזן מקרוב. אלא שמאז המשחק נרגע ולא נכבשו שערים נוספים. צ׳לסי עם מחזור שלישי רצוף ללא ניצחון, כשהיא מאבדת גובה. בורנמות׳ ממשיכה ברצף הרע כשהיא לא ניצחה כבר עשרה מחזורים.

דקה 6, שער! בורנמות׳ עלתה ל-0:1: דייויד ברוק נגח למסגרת, סאנצ׳ס הדף את הכדור הראשון, הריבאונד הגיע לברוקס שמקרוב בעט פנימה.

שחקני בורנמות׳ חוגגים (IMAGO)

דקה 15, שער! צ׳לסי חזרה ל-1:1: פתיחה מטורפת. הבלוז איזנו כשקול פאלמר בעט מהנקודה הלבנה פנימה.

קול פאלמר חוגג (IMAGO)

דקה 23, שער! צ׳לסי עלתה ל-1:2: אלחנדרו ג׳ראנצ׳ו מצא את אנסו פרננדס ברחבה, האחרון שלח פצצה לחיבורים והשלים מהפך בשער ענק.

אנסו פרננדס בטירוף (IMAGO)

דקה 27, שער! בורנמות׳ איזנה ל-2:2: איזה משחק משוגע! הוצאת חוץ ארוכה של סמניו הגיע אל ג׳סטין קלייברט שמצא את הרשת בדרך לשוויון.

שמחה בבורנמות׳ (IMAGO)

ברנלי – ניוקאסל 3:1

המגפייז פתחו את המשחק בסערה, כשג׳ואלינטון כבש כבר אחרי שתי דקות, ואילו יוהן וויסה שפתח לראשונה מזה זמן רב, הכפיל כבר אחרי שבע דקות בלבד מהפתיחה. המארחת חזרה משער של לארונט בדקה ה-23, אך לא הצליחה למצוא את השוויון. בתוספת הזמן גימארייש כבש וקבע 1:3 בסיום. ניוקאסל חוזרת לנצח אחרי שלושה מחזורים רצופים, ברנלי מסתבכת בתחתית.

דקה 2, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:1: גורדון מצא את ג׳ואלינטון שמקרוב בעט מהאוויר פנימה.

שחקני ניוקאסל מאושרים (IMAGO)

דקה 7, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:2: פתיחה אדירה למגפייז. יוהן וויסה ניצל ערבובייה ברחבה וכבש מקרוב.

יוהן וויסה כובש (IMAGO)

דקה 23, שער! ברנלי צימקה ל-2:1: ארמנדו ברויה נגח אל ג׳וש לאורנט שבעט מהאוויר לפינה וכבש שער ענק.

ג׳וש לראונט וקייל ווקר חוגגים (IMAGO)

דקה 90+3, שער! ניוקאסל עלתה ל-1:3: ברונו גימראייש כבש בתוספת הזמן וחתם את התוצאה.

ווסטהאם – ברייטון 2:2

עוד משחק קצבי ומטורף. הפטישים, שכמהים לנקודות ויציאה מהתחתית הצפופה, עלו ליתרון מהיר משער של בואן. ברייטון איזנה אחרי פנדל מדויק של וולבק, שהחמיץ פנדל אחר ארבע דקות לאחר מכן. מנגד, פאקטה כבש פנדל על סף הירידה להפסקה והחזיר את היתרון למארחת. ולטמן איזן בדקה ה-61 וקבע חלוקת נקודות. ווסטהאם עדיין מתחת לקו האדום כשהפער ארבע נקודות.

דקה 10, שער! ווסטהאם עלתה ל-0:1: פאקטה מצא את בואן בכדור ארוך, האחרון מול השוער בעט פנימה.

ג׳רוד בואן מאושר (IMAGO)

דקה 32, שער! ברייטון חזרה ל-1:1: דני וולבק כבש מהנקודה הלבנה והחזיר את האורחת למשחק.

דקה 36 – וולבק יכול היה להשלים צמד מהנקודה הלבנה, אך בעט פנדל רע למשקוף והחטיא.

דקה 45+4, שער! ווסטהאם עלתה ל-1:2: לוקאס פאקטה כבש מהנקודה הלבנה.

שחקני ווסטהאם מאושרים (IMAGO)

דקה 61, שער! ברייטון איזנה ל-2:2: ג׳ואל ולטמן כבש ואיזן שוב את התוצאה, משחק נהדר.

שחקני ברייטון מרוצים (IMAGO)

נוטיגהאם פורסט – אברטון 2:0

שון דייץ’ וחניכיו קיוו לפתוח פער מהקו האדום, ולמרות ששלטו לחלוטין, הרבו להחמיץ ונענשו מנגד. גארנר הצטיין עם שער ובישול שקבעו ניצחון כחול ו-0:2 לאברטון בסיום.

דקה 19, שער! אברטון עלתה ל-0:1: דויט מקנייל מצא את ג׳יימס גארנר שכבש ונתן יתרון לאורחת.

שחקני אברטון חוגגים (IMAGO)

דקה 79, שער! אברטון עלתה ל-0:2: גארנר הפעם בצד של המבשל, בארי כבש והכפיל את היתרון.