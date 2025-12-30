"הערב משחק העונה שלנו, לא הזדמנות אחרונה"

מכבי בני ריינה עוברת עונה לא קלה ועושה רושם שהקבוצה בדרך לירידה אל הליגה הלאומית, אך כל עוד יש סיכוי היא תילחם עם כל מה שיש לה כדי לבצע מסע הישארות מרשים מאוד. בינתיים, מנכ”ל המועדון, אחמד ג’אבר, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על שלל הנושאים המעניינים סביב הצפוניים.

איך אתם מגיעים הערב למשחק. אם היום אתם לא מנצחים אתם יכולים להתכונן לליגת הלאומית.

”מסכים עם זה שזה משחק עונה שלנו, לא מסכים שזה משחק ההזדמנות האחרונה. התקווה שלנו היא לקחת שלוש נקודות כי אז נוכל לפתוח את הליגה מחדש”.

אילו הכנות מיוחדות עשיתם?

”ההכנה הכי טובה שלנו היה המשחק ביום שישי (גביע המדינה). החזרנו את הטעם של ניצחון למועדון ולסגל, ושמרנו של שער נקי בפעם הראשונה העונה. מקווים שנרגיש את זה גם היום על כר הדשא”.

סעיד בסול ערך שיחות עם השחקנים?

”הייתה לנו ארוחת גיבוש ביום ראשון, הוא עושה הכל כדי שנוכל לחזור למסלול, מקווה שזה יעזור”.

סעיד בסול (רדאד ג'בארה)

כמה קהל צפוי להגיע הערב?

”תלוי במזג אוויר, וגם בגלל שזה תקופת חגים. עד עכשיו הם מפתיעים אותנו גם בכמויות וגם בעידוד וברשתות החברתיות. הם עדיין תומכים ולא מעבירים ביקורת. מקווים לא לאכזב את הקהל”.

מבחינת הסגל כולם עומדים לרשותכם?

”זה טורבו מורחק וספר עדיין פצוע”.

מה עם ספר?

”בנינו עליו, הוא שחקן שמאוד משדרג. הוא חזר לארץ אתמול והוא יחזור להתאמן עם הקבוצה, מאמינים שתוך שבועיים הוא יחזור”.

מה להערכתך תהיה התוצאה הערב?

”מקווה מאוד שננצח”.