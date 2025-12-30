הרצף נמשך: הפועל י-ם הביסה 69:105 את מנרסה

בניגוד לליגה שם היא מקרטעת, באירופה הפועל ירושלים נראית פשוט נהדר והערב (שלישי) היא הביסה בארנה 69:105 את מנרסה (שניצחה את הירושלמים בסיבוב הקודם של הבית במפעל) במסגרת המחזור ה-12 ביורוקאפ. בעקבות הניצחון, החבורה של יונתן אלון נשארה בפסגת הבית ורשמה את ניצחונה התשיעי ברציפות במפעל האירופי.

פתיחת המשחק הייתה צמודה, החבורה של יונתן אלון הצליחה לפתוח פער, אך ריצה של הספרדים לקראת תום הרבע הראשון, קבעה יתרון נקודה בלבד למארחת בסיום הרבע. ברבע השני ההתמודדות המשיכה להיות צמודה, שתי האורחת נראתה טוב וירדה למחצית ביתרון, אך היא לא הצליחה לברוח.

במחצית השנייה הגיעה הנקמה של הירושלמים על ההפסד לספרדים במחזור השלישי של המפעל. מהרגע שהשחקנים עלו לפרקט במחצית השנייה, רק קבוצה אחת שיחקה, כשיונתן אלון וחניכיו הציגו מחצית פנומנלית, שכללה 60 נקודות לזכות הקבוצה מהבירה, בעוד שהאורחת קלעה 20 נקודות בלבד ב-20 הדקות האחרונות.

ביום שבת הפועל ירושלים תחזור למסגרת הליגה, כשתתארח אצל הפועל תל אביב המושלמת, לאחר מכן החבורה של יונתן אלון תצא למשחק חוץ מול וורוצלאב במסגרת המחזור ה-13 ביורוקאפ.

קלעו להפועל ירושלים: קאסיוס ווינסטון (20 נקודות), קאדין קרינגטון (15 נק’), ג’סטין סמית’ (15 נק’), ג’ארד הארפר (14 נק’), יובל זוסמן (14 נק’), אוסטין וויילי (13 נק’), אנתוני לאמב (8 נק’), נמרוד לוי (3 נק’), רועי הובר (3 נק’).

קלעו למנרסה: פייר אוריאולה (14 נקודות), אלכס רייס (13 נק’), אגוסטין אובאל (11 נק’), רטין אובאסוהן (7 נק’), פראן בסאס (6 נק’), אלי ברוקס (5 נק’), גרנט גולדן (5 נק’), ג’רארד פרננדס (3 נק’), קאודיריצ’י אקובונדו-אהיוגו (3 נק’), גוסטב קנודסן (2 נק’).

רבע ראשון: 22:23 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, יובל זוסמן, קאדין קרינגטון, נמרוד לוי, אוסטין וויילי.

חמישיית מנרסה: רטין אובאסוהן, אלי ברוקס, אלכס רייס, מאריקס שטיינברגס, גרנט גולדן.

המשחק נפתח עם שלשה נהדרת של קאדין קרינגטון. רטין אובאסוהן הגיב עם נקודות ראשונות נגד האקסית. ג’ארד הארפר צלף גם הוא מחוץ לקשת. אוסטין וויילי אסף כדור מהרצפה וסיים את המהלך בדאנק נהדר. וויילי הוסיף שתי נקודות נוספות מתחת לסל.

אוסטין וויילי מטביע (אורן בן חקון)

קאדין קרינגטון קופץ לזרוק (אורן בן חקון)

ג'ארד הארפר שומר על אלי ברוקס (אורן בן חקון)

יונתן אלון (אורן בן חקון)

אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

קרינגטון חטף את הכדור ויצא למתפרצת שאותה הוא סיים עם לייאפ מצוין. אנתוני לאמב לקח את השומר שלו, חדר לסל וקלע מהצבע. מהצד השני, אלכס רייס צלף שלשה. קאסיוס ווינסטון חדר נהדר וסיים בלייאפ מדויק. פייר אוריאולה צלף שלשה.

רבע שני: 45:49 למנרסה

ג’ארד הארפר פתח את הרבע עם סל משוגע מחצי מרחק, על הבאזר של שעון ההתקפה. מנגד, איריאולה צלף שלשה והשווה את התוצאה. יובל זוסמן קלע מחוץ לקשת. רייס דייק גם הוא לשלוש נקודות. ג’סטין סמית’ קלע מהצבע. רייס המשיך לטווח בהצלחה, עם צליפה שלישית שלו מחוץ לקשת. סמית’ קלע פעם נוספת מתוך הצבע. גרנט גולדן העניק יתרון ראשון לאורחת, הוא השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שקלע, סחט עבירה ודייק מקו העונשין.

ווינסטון צלף שלשה מהפינה. קאודיריצ’י אקובונדו-אהיוגו קפץ לריבאונד התקפה והטביע ישירות מהכדור החוזר. ווינסטון המשיך לקחת אחריות וקלע שתי נקודות נוספות. וויילי לקח ריבאונד התקפה וקלע מתחת לסל. אגוסטין אובאל קלע שתי נקודות נוספות. הפועל ירושלים ביצעה אליהופ נהדר, הארפר מסר טוב לוויילי שהטביע. פראן בסאס צלף שלשה אדירה על הבאזר וקבע את תוצאת המחצית.

הקהל של הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

אנתוני לאמב זורק (אורן בן חקון)

אוהדי הפועל ירושלים בארנה (אורן בן חקון)

קמע האריה מדרבן את הקהל של הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

אלכס רייס מרים שלשה (אורן בן חקון)

פייר אוריאולה ואלכס רייס (אורן בן חקון)

יובל זוסמן (אורן בן חקון)

דייגו אוקאמפו (אורן בן חקון)

רבע שלישי: 57:72 להפועל ירושלים

קרינגטון פתח את הרבע עם נקודות בלייאפ. הארפר צלף שלשה והחזיר את היתרון לירושלמים. קרינגטון דייק מחוץ לקשת. ווינסטון חדר באגרסיביות לכיוון הסל וסיים בלייאפ. סמית’ זרק מתוך הצבע הכדור פגע בקרש ונכנס פינה. זוסמן לקח ריבאונד התקפה, ובהמשך ההתקפה הוא קלע בפלואטר נהדר. זוסמן הוסיף שלשה חשובה. הפורוורד הישראלי קלע בסך הכל שש נקודות רצופות והעניק למארחת יתרון דו ספרתי. ווינסטון צלף שלשה וקבע ריצת 2:16. ווינסטון קלע סל נוסף מחצי מרחק.

קאדין קרינגטון זורק (אורן בן חקון)

קאסיוס ווינסטון חוגג אחרי שצלף שלשה (אורן בן חקון)

קאסיוס ווינסטון חוגג שלשה (אורן בן חקון)

אנתוני לאמב מאושר (אורן בן חקון)

רבע רביעי: 69:105 להפועל ירושלים

יובל זוסמן חוגג (אורן בן חקון)

יובל זוסמן שמח (אורן בן חקון)

קרינגטון פתח את הרבע המכריע עם שתי זריקות מדויקות מקו העונשין. קרינגטון רץ למתפרצת וסיים עם הדאנק המטורף של הערב, לאחר שהטביע על אובאל. סמית’ קלע פלואטר יפה. זוסמן נראה נהדר, הוא חדר לסל, החטיא, אסף ריבאונד התקפה וקלע שתי נקודות. התקפה לאחר מכן הפורוורד הישראלי צלף שלשה אדירה. לאמב צלף שלשה. סמית’ חטף והטביע. רועי הובר הצטרף לחגיגה כשצלף שלשה. החבורה מהבירה לא הפסיקה ולאמב צלף עוד שלשה.