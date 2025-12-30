בוס: לא, ג'ורדי לא ישכנע אותי לחזור לאייאקס

ג’ורדי קרויף ינסה להוציא את אייאקס מהמשבר שלה. אקס מכבי ת"א ימונה למנהל הטכני בקבוצה שבה משחק אוסקר גלוך ובהולנד ממשיכים לעסוק במינוי. ב'טלחרף' ההולנדי דיברו עם קולגות ואגדות עבר על בנו של יוהאן קרויף, ביניהם גם פיטר בוס שעבד עם ג'ורדי אצל הצהובים.

בוס, כיום מאמן פ.ס.וו איינדהובן, הבהיר כשדיבר על ג'ורדי: "לא, הוא לא ישכנע אותי לחזור לאמן את אייאקס. אבל ברור שנשמור על קשר. אי אפשר להתעלם מזה - קרויף ואייאקס פשוט שייכים אחד לשני”.

בוס סיפר עוד: "הוא התקשר אליי כבר לפני זמן וסיפר שזה על הפרק. הופתעתי רק מכך שהוא היה פתוח לזה, כי אז הוא אמר לי שהוא רואה את עצמו יותר ספרדי מהולנדי. יכול להיות שזה קשור לרומנטיקה של לעבוד במועדון של אבא שלו.

פיטר בוס, יוהאן קרויף וג'ורדי קרויף (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

“לחשוב שהוא נבחר רק בגלל השם קרויף זו טעות ענקית. ג’ורדי יעשה את הדברים בדרך שלו. יש לו הרבה כבוד ואהבה לאבא שלו, אבל הוא ג’ורדי, עם רעיונות משלו. הוא עקשן - כמו יוהאן - אבל במובן הטוב”.

לדבריו של בוס, החוויה שעיצבה את קרויף כאיש כדורגל לא הייתה דווקא במועדוני הפאר: “הוא אמר לי שאת הכדורגל האמיתי הוא חווה דווקא באלאבס – משחקים על תוצאה, לפעמים כדורגל לא יפה, שער מקרי, 0:1 קטן ושמחה אדירה בחדר ההלבשה. זה גם חלק מה-DNA שלו”.

בוס מסכם בהתייחסות ליכולת הניהולית שלו: “הוא מאוד ענייני, ישיר ויחד עם זה נעים. הוא אוהב כדורגל יפה והתקפי, אבל מבחינתו צריך לנצח. מאחורי כל שחקן שהוא הביא – תמיד הייתה מחשבה”.

פיטר בוס וג'ורדי קרויף (רדאד ג'בארה)

מאמן נבחרת הולנד, רונאלד קומאן, שעבד עם ג'ורדי בברצלונה ומכיר את משפחת קרויף שנים ארוכות, משוכנע שהוא מגיע מוכן לאתגר: “זה יכול להיות יתרון שהוא חי יותר שנים בספרד מאשר בהולנד, ושחלק גדול מהביקורת בעיתונים ובתוכניות הטלוויזיה עובר לידו. אבל ג’ורדי יודע שאם אתה עובד באייאקס – כמו גם במועדונים הגדולים בספרד – אתה נמצא תחת מעקב וביקורת יומיומיים. אלה מועדונים קשים, כי מצפים לכדורגל טוב, התקפי ולזכייה בתארים. הניסיון שלו בברצלונה הוא יתרון גדול, אין ספק”.

קומאן מוסיף ומדגיש את אופיו: “אל תטעו – ג’ורדי הוא בחור נחמד, רגוע וחייכן, שמעדיף לעמוד ברקע. אבל יש לו דעה ברורה, הוא לא מפחד לקבל החלטות קשות והוא יודע גם להסביר אותן. אני מאוד חיובי, כי ג’ורדי עובד בצורה מאוד מסודרת, רצינית ומעמיקה. והשם קרויף קשור באופן בלתי נפרד לאייאקס. אני חושב שזו צעד ראשון טוב מאוד כדי להחזיר את אייאקס למקום שבו היא אמורה להיות”.

קומאן אף נזכר בשיתוף הפעולה ביניהם בברצלונה: “היה גם רמון פלאנס כמנהל טכני, וג’ורדי הצטרף. בשבילי הוא היה היועץ המושלם. הוא בהחלט נתן דגש לשחקני בית. תפיסת הכדורגל שלו דומה מאוד לזו של יוהאן ול-DNA של אייאקס, אבל הוא יודע שגם תוצאות חשובות. אם שחקני נוער מוכשרים דופקים בדלת – הוא הראשון שאומר שצריך לפתוח להם. כך זה היה גם בברצלונה”.

ג'ורדי קרויף ורונאלד קומאן (רויטרס)

לדבריו, פיתוח מחלקת הנוער צפוי להיות אחד העוגנים המרכזיים של קרויף:

“יש לו מחשבות מאוד ברורות על זה. הוא יודע מניסיון איך מגדלים שחקני טופ ואיך מתנהלים איתם. הוא ירצה להעלות את האקדמיה לרמה גבוהה, כדי שיצאו ממנה שוב שחקנים באמת איכותיים. זו עורק החיים של אייאקס”.

פטריק קלייברט ששיחק עם ג’ורדי קרויף ביורו 1996 ופגש אותו גם כיועץ התאחדות הכדורגל של אינדונזיה, מצטרף למחמאות: “במלון של הנבחרת ישבנו לשיחות עומק על כדורגל. ג’ורדי נושם כדורגל ויש לו חזון מאוד ברור איך מפתחים שחקני טופ ואיך משלבים שחקני בית עם ותיקים כדי להגיע לתוצאות דרך כדורגל התקפי ואטרקטיבי. אם אתה עוצם עיניים כשהוא מדבר - אתה שומע את יוהאן”.

פטריק קלייברט (רויטרס)

קלייברט מדגיש את הראייה הרחבה של קרויף: “אני מכיר את ג’ורדי כבעל חזון. היתרון הגדול שלו הוא שהוא היה גם שחקן וגם מאמן. זה נותן לו יכולת לקבל החלטות עם הבנה של המשחק, של אנשים ושל הטווח הארוך. לא בגלל שם המשפחה, אלא בזכות מי שהוא והניסיון שצבר – הנוכחות שלו תהיה חיובית”.