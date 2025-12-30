בית"ר התאמנה בר"ג, שועה יחזור ישירות להרכב

בעקבות הסערה אתמול (שני) בירושלים, בבית"ר ירושלים החליטו מבעוד מועד להעביר את אימון הקבוצה לאצטדיון רמת גן מחשש שלא יהיה אפשר להתאמן בבית וגן ואכן היום הגיעו השחקנים והצוות המקצועי לאצטדיון רמת גן להתאמן לקראת המשחק ביום חמישי מול הפועל תל אביב.

למאמן ברק יצחקי סגל מלא למשחק, ירדן שועה חוזר אחרי היעדרות ישירות להרכב מול הפועל תל אביב, גם לוקה גדראני, ירדן כהן וירין לוי יחזרו להרכב הפותח אחרי שלא פתחו במשחק מול טבריה בגביע.

אוהדי בית"ר מצפים ומחכים למשחק ביום חמישי, למרות שכל הכרטיסים למשחק נמכרו, עדיין יש ביקוש אדיר לכרטיסים ואוהדים מנסים לרכוש כרטיס בכל דרך אפשרית ומחפשים אוהדים שמוכנים למכור את הכרטיס שלהם למשחק.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

אחרי התקרית עם האוהד שזרק בקבוק על רון אונגר, שחקנה של טבריה, במועדון מתכוונים לצאת במסע הסברה מאסיבי נגד התופעה הזו שתפסה תאוצה במשחקים האחרונים של בית"ר.

"אנחנו נעשה הכל כדי להגביר את המודעות סביב הסכנה שבזריקת חפצים למגרש ופגיעה בשחקנים. מלבד ההיבט של פגיעה בשחקן שעלולה להיות קריטית, יש גם את האלמנט של פגיעה בקבוצה, אפשרות להפסקת משחקים והורדת נקודות, האוהדים צריכים להתרכז במה שהם הכי טובים בו וזה בדחיפה ועידוד הקבוצה, רק יחד נוכל לעמוד במטרות שלנו העונה", אמרו בבית"ר.

בוריס אינו ינחת ביום חמישי בישראל, יעבור בדיקות רפואיות ויצטרף לאימוני בית"ר. השחקן יוכל לשחק בשורות בית"ר כבר עם פתיחת חלון העברות בישראל.