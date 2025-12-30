יום שלישי, 30.12.2025 שעה 15:26
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1490-159318הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
67%1534-161218ולנסיה4
65%1331-136317פנרבחצ'ה5
61%1513-163318מונאקו6
59%1438-150417אולימפיאקוס7
56%1501-154418הכוכב האדום8
56%1516-153518ריאל מדריד9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
44%1645-162618מכבי ת"א13
44%1495-148218וירטוס בולוניה14
33%1541-146518אנדולו אפס15
33%1640-157718באסקוניה16
33%1670-163118פאריס17
33%1604-145518פרטיזן בלגרד18
28%1522-139518באיירן מינכן19
28%1574-141218ליון וילרבאן20

וויינרייט הכריז: המטרה שלנו היא לזכות ביורוליג

הפורוורד דיבר לקראת הבכורה ביורוליג במנורה ב-21:05 נגד ז'לגיריס: "לא חושב שאף אחד חשב שהמצב יהיה ככה". אוטורו: "מתרגשים". מיציץ' צפוי להיעדר


איש וויינרייט (שחר גרוס)
איש וויינרייט (שחר גרוס)

אמנם הפועל תל אביב אירחה משחק יורוליג בישראל, אבל זה היה בארנה והיום (שלישי, 21:05) זה יקרה בפעם הראשונה אי פעם באולם הביתי שלה, בהיכל מנורה מבטחים. האדומים יפגשו ביד אליהו את ז’לגיריס במסגרת המחזור ה-19 של הליגה הטובה באירופה, במטרה לנעול סיבוב ראשון חלומי במקום הראשון, הישג יוצא דופן בעונת הבכורה במפעל.

מחזיקת היורוקאפ ערכה אתמול את האימון המסכם שלה לקראת המפגש ומבחינה מקצועית, וסיליה מיציץ’ לא לקח חלק בו והוא לא צפוי לקחת חלק באירוע החגיגי בהיכל מנורה, אלא לצפות בו מהצד. מעבר לזה, גם ברונו קבוקלו בשלבים אחרונים של ההחלמה שלו והוא צפוי לחזור בעתיד הקרוב, אבל ככל הנראה שלא נגד ז’לגיריס.

הצפי לפי אנשי הפועל תל אביב הוא לא לאולם מלא לגמרי, אך לכמעט כזה. כזכור, לצד הנתק מארגון האולטראס ואיבוד חלק לא קטן מהקהל בשנים האחרונות, אפשר להוסיף לכך את העובדה שזה אמצע שבוע בתוספת מזג האוויר, ותקבלו אולם שלא אמור להיות מלא על אף הבכורה במנורה, ועל אף שהקבוצה במקום הראשון ביורוליג.

איטודיס: "חיכינו שמשחקים יחזרו לארץ"

בהפועל תל אביב דיברו בעיקר במהלך הימים האחרונים על לשכוח ממה שהיה נגד חולון, ולפי אנשי המועדון “גם ניצחון ב-100 הפרש לא יביא לנו מקדמה נגד ז’לגיריס או נגד ירושלים”. בקבוצה מאוד רוצים לנעול סיבוב במקום הראשון, ומעל הכל לרשום ניצחון במשחק הראשון אי פעם ביורוליג שלהם בתל אביב, במטרה שזה אולי יביא עוד קהל בעתיד.

איש וויינרייט אמר לקראת המפגש: “יהיה מדהים כאן היום, משחק ראשון במנורה ביורוליג עבורנו, יהיה מדהים. אחרי מה שהיה בחולון אני מאמין שהרבה יבואו. להוריד את השחקנים אחרי חולון? לא צריך, יש כאן מנטליות של ‘משחק הבא’, כל משחק הוא קשה, ניצחנו את חולון שזה כמו דרבי עבורנו. ז’לגיריס קבוצה מצוינת, כל מה שהיא עושה מסוכן, היא טובה במעברים, היא מונעת שלשות וזו קבוצה נהדרת”.

שחקני הפועל ת"א באימון (שחר גרוס)שחקני הפועל ת"א באימון (שחר גרוס)

כשנשאל האם דמיין שהקבוצה תהיה עד כדי כך טובה אמר: “היו לנו ציפיות גבוהות, אבל אני לא חושב שאף אחד בתל אביב חשב שנעשה את מה שאנחנו עושים. אנחנו תחרותיים ומקצועניים והמטרה שלנו תמיד להיות ראשונים. ראשונים ביורוליג, לזכות ביורוליג, לזכות בליגה, גם בעונה שעברה רצינו לזכות ביורוקאפ ועשינו את זה. אנחנו רוצים להיות הקבוצה הכי טובה שאנחנו יכולים להיות, למרות שבראש שלנו אנחנו עדיין אנדרדוג”.

דן אוטורו הוסיף: “זו ברכה לשחק כאן מול הקהל הביתי ביורוליג, תודה לאלוהים. נשחק מול האוהדים שלנו בפעם הראשונה אי פעם ביורוליג בתל אביב וזה מרגש מאוד. ז’לגיריס? כל קבוצה היא אתגר, ואתגר נוסף מחכה לנו היום, זו קבוצה מוכשרת עם שחקנים טובים ומאמן טוב. נצטרך לעמוד באתגר הזה. אחרי חולון חייבים להתרכז במשחק הבא, חולון עבר, הראש שלנו בז’לגיריס. מוזס רייט? שחקן טוב מאוד, הוא ישחק חזק, ואני ושאר החברים נצטרך להתאים את עצמנו לאנרגיה שלו”.

