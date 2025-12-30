הפועל ת"א נכנעה 93:80 לז'לגיריס בהיכל מנורה

לא הרגישה בבית. הפועל תל אביב לבשה חג, או יותר נכון מדים אדומים במקום שחורים, כשאירחה לראשונה בהיסטוריה שלה ביורוליג בהיכל מנורה מבטחים הערב (שלישי), אך היא ספגה הפסד 93:80 מול ז’לגיריס קובנה לאחר משחק התקפי לא טוב. כריס ג’ונס בלט עם 18 נקודות.

המשחק נפתח בהתלהבות גדולה מצידם של האדומים, שתקפו חזק ואף עלו ליתרון דו ספרתי מוקדם כבר במהלך הרבע הראשון. אחרי זה, הקבוצה הליטאית ציננה מעט את ההתרגשות, כשחיברה התקפות טובות ועמדה חזק בהגנה, מה שהוביל את הקבוצות לרדת להפסקה במרחק נקודה אחת לטובת המארחת.

ברבע השלישי המומנטום של האורחת נמשך, כשהמארחת הייתה לא מדויקת בכלל בהתקפה, החטיאה זריקות ולא לקחה ריבאונדים, והליטאים ירדו ביתרון דו ספרתי. זה הספיק לעשר הדקות האחרונות, שם האדומים לא הצליחו להתאושש, וספגו הפסד מאכזב.

שחקני הפועל תל אביב מודים לקהל (רדאד ג'בארה)

דימיטריס איטודיס נראה זועם על הקווים ובצדק. קבוצתו פתחה בהתלהבות רבה, אך איבדה אותה לאט ונפלה למרה שחורה כשהזריקות לא נכנסו. הפועל ת”א עדיין במקום הראשון, אך היא עלולה לאבד אותו בסנאריו שוולנסיה תנצח בהפרש גבוה.

קלעו להפועל תל אביב: כריס ג’ונס 18 נקודות, אלייז’ה בראיינט 14, דן אוטורו 12, ג’ונתן מוטלי 10, אנטוניו בלייקני ואיש וויינרייט 9 כ”א, קולין מלקולם וים מדר 4 כ”א.

רבע ראשון: 18:25 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל ת”א: אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, איש וויינרייט, דן אוטורו וים מדר.

חמישיית ז’לגיריס: ניגל וויליאמס-גוס, מאודו לו, אזולס טובליס, ארנס בוטקביסיוס ומוזס רייט.

הקהל של הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

עופר ינאי מחייך עם עמוס לוזון (רדאד ג'בארה)

גיא לוזון הגיע לצפות (רדאד ג'בארה)

# 10:00-5:00: הפועל תל אביב פתחה טוב כשעלתה ל-0:5. הליטאים הצליחו להוציא אותה קצת מהקצב כשהם קלעו נקודות ראשונות, אך האדומים נותרו דומיננטיים ונשארו ביתרון.

דן אוטורו חוסם (רדאד ג'בארה)

# 5:00-0:00: החבורה של דימיטריס איטודיס המשיכה לשחק בהתלהבות רבה, כשאחרי כל סל היא הפעילה לחץ גדול על האורחת. ג’ונתן מוטלי וכריס ג’ונס שמו שתי שלשות שהעלו את האדומים ליתרון דו ספרתי, שהליטאים הצליחו לצמצם מעט לקראת הסוף.

איש וויינרייט חוגג (רדאד ג'בארה)

רבע שני: 39:40 להפועל תל אביב

# 10:00-5:00: האורחת התחילה להתעורר, כשחיברה ריצת 0:10 והורידה את המשחק לפוזשן אחד בלבד. ים מדר הניח למוטלי שתי שלשות רצופות שנתנו לאדומים מרווח נשימה.

כריס ג'ונס מנסה לעבור (רדאד ג'בארה)

# 5:00-0:00: ז’לגיריס הלחיצה שוב את הפועל שהגיעה למרחק זריקה מלהשוות עם מהלכים טובים בהתקפה והגנה חזקה שכללה נוכחות מרשימה בריבאונד. האדומים סיימו את הרבע בצורה לא טובה מבחינתם.

דימיטריס איטודיס (רדאד ג'בארה)

רבע שלישי: 53:63 לז’לגיריס

# 10:00-5:00: ז’לגיריס עלתה ליתרון ראשון במשחק ותפסה קצב כשהצליחה לפתוח פער והפועל ת”א הייתה לא מדויקת וללא תשובות, כשהיק קלעה סל שדה ראשון ברבע רק לאחר ארבע דקות.

ים מדר (רדאד ג'בארה)

# 5:00-0:00: זה לא היה נראה טוב עבור החבורה של דימיטריס איטודיס, שהחטיאה זריקות ולא עבד לה כלום בהתקפה, בזמן שהאורחת עלתה כבר ליתרון דו ספרתי.

אלייז'ה בראיינט (רדאד ג'בארה)

רבע רביעי: 80:93 לז’לגיריס

# 10:00-5:00: כריס ג’ונס ניסה לקחת את המשחק בידיים כשקלע סלים רצופים, אך ההתקפה של הפועל המשיכה להיות תקועה בזמן שזו של הליטאים עבדה חלק, והם חזרו להובלה דו ספרתית.

דן אוטורו (רדאד ג'בארה)

# 5:00-0:00: אי אפשר היה לנשום במנורה, כשהחבורה של דימיטריס איטודיס ניסתה לדחוף על מנת לבצע קאמבק ולנצח את המשחק הראשון שלה אי פעם ביורוליג במנורה, אך ללא הצלחה, והיא הפסידה אחרי שלא הייתה מדויקת.