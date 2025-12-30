יום רביעי, 31.12.2025 שעה 04:44
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
65%1331-136317פנרבחצ'ה4
63%1587-172319מונאקו5
63%1618-166019ברצלונה6
59%1438-150417אולימפיאקוס7
58%1558-165619ז'לגיריס8
56%1501-154418הכוכב האדום9
56%1516-153518ריאל מדריד10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
44%1645-162618מכבי ת"א13
44%1495-148218וירטוס בולוניה14
33%1541-146518אנדולו אפס15
33%1640-157718באסקוניה16
32%1663-150619ליון וילרבאן17
32%1764-172019פאריס18
32%1690-152819פרטיזן בלגרד19
28%1522-139518באיירן מינכן20

הפועל ת"א נכנעה 93:80 לז'לגיריס בהיכל מנורה

יום שחור: אחרי סאגת המדים, המוליכה אירחה לראשונה בתל אביב ביורוליג עם אדום, אבל לא הופיעה ולא הרגישה בבית, כשסבלה מחוסר דיוק משווע בהתקפה

|
ג'ונתן מוטלי מאוכזב (רדאד ג'בארה)
ג'ונתן מוטלי מאוכזב (רדאד ג'בארה)

לא הרגישה בבית. הפועל תל אביב לבשה חג, או יותר נכון מדים אדומים במקום שחורים, כשאירחה לראשונה בהיסטוריה שלה ביורוליג בהיכל מנורה מבטחים הערב (שלישי), אך היא ספגה הפסד 93:80 מול ז’לגיריס קובנה לאחר משחק התקפי לא טוב. כריס ג’ונס בלט עם 18 נקודות.

המשחק נפתח בהתלהבות גדולה מצידם של האדומים, שתקפו חזק ואף עלו ליתרון דו ספרתי מוקדם כבר במהלך הרבע הראשון. אחרי זה, הקבוצה הליטאית ציננה מעט את ההתרגשות, כשחיברה התקפות טובות ועמדה חזק בהגנה, מה שהוביל את הקבוצות לרדת להפסקה במרחק נקודה אחת לטובת המארחת.

ברבע השלישי המומנטום של האורחת נמשך, כשהמארחת הייתה לא מדויקת בכלל בהתקפה, החטיאה זריקות ולא לקחה ריבאונדים, והליטאים ירדו ביתרון דו ספרתי. זה הספיק לעשר הדקות האחרונות, שם האדומים לא הצליחו להתאושש, וספגו הפסד מאכזב.

שחקני הפועל תל אביב מודים לקהל (רדאד גשחקני הפועל תל אביב מודים לקהל (רדאד ג'בארה)

דימיטריס איטודיס נראה זועם על הקווים ובצדק. קבוצתו פתחה בהתלהבות רבה, אך איבדה אותה לאט ונפלה למרה שחורה כשהזריקות לא נכנסו. הפועל ת”א עדיין במקום הראשון, אך היא עלולה לאבד אותו בסנאריו שוולנסיה תנצח בהפרש גבוה.

קלעו להפועל תל אביב: כריס ג’ונס 18 נקודות, אלייז’ה בראיינט 14, דן אוטורו 12, ג’ונתן מוטלי 10, אנטוניו בלייקני ואיש וויינרייט 9 כ”א, קולין מלקולם וים מדר 4 כ”א.

רבע ראשון: 18:25 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל ת”א: אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, איש וויינרייט, דן אוטורו וים מדר.

חמישיית ז’לגיריס: ניגל וויליאמס-גוס, מאודו לו, אזולס טובליס, ארנס בוטקביסיוס ומוזס רייט.

הקהל של הפועל תל אביב (רדאד גהקהל של הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
עופר ינאי מחייך עם עמוס לוזון (רדאד געופר ינאי מחייך עם עמוס לוזון (רדאד ג'בארה)
גיא לוזון הגיע לצפות (רדאד גגיא לוזון הגיע לצפות (רדאד ג'בארה)

# 10:00-5:00: הפועל תל אביב פתחה טוב כשעלתה ל-0:5. הליטאים הצליחו להוציא אותה קצת מהקצב כשהם קלעו נקודות ראשונות, אך האדומים נותרו דומיננטיים ונשארו ביתרון.

דן אוטורו חוסם (רדאד גדן אוטורו חוסם (רדאד ג'בארה)

# 5:00-0:00: החבורה של דימיטריס איטודיס המשיכה לשחק בהתלהבות רבה, כשאחרי כל סל היא הפעילה לחץ גדול על האורחת. ג’ונתן מוטלי וכריס ג’ונס שמו שתי שלשות שהעלו את האדומים ליתרון דו ספרתי, שהליטאים הצליחו לצמצם מעט לקראת הסוף.

איש וויינרייט חוגג (רדאד גאיש וויינרייט חוגג (רדאד ג'בארה)

רבע שני: 39:40 להפועל תל אביב

# 10:00-5:00: האורחת התחילה להתעורר, כשחיברה ריצת 0:10 והורידה את המשחק לפוזשן אחד בלבד. ים מדר הניח למוטלי שתי שלשות רצופות שנתנו לאדומים מרווח נשימה.

כריס גכריס ג'ונס מנסה לעבור (רדאד ג'בארה)

# 5:00-0:00: ז’לגיריס הלחיצה שוב את הפועל שהגיעה למרחק זריקה מלהשוות עם מהלכים טובים בהתקפה והגנה חזקה שכללה נוכחות מרשימה בריבאונד. האדומים סיימו את הרבע בצורה לא טובה מבחינתם.

דימיטריס איטודיס (רדאד גדימיטריס איטודיס (רדאד ג'בארה)

רבע שלישי: 53:63 לז’לגיריס

# 10:00-5:00: ז’לגיריס עלתה ליתרון ראשון במשחק ותפסה קצב כשהצליחה לפתוח פער והפועל ת”א הייתה לא מדויקת וללא תשובות, כשהיק קלעה סל שדה ראשון ברבע רק לאחר ארבע דקות.

ים מדר (רדאד גים מדר (רדאד ג'בארה)

# 5:00-0:00: זה לא היה נראה טוב עבור החבורה של דימיטריס איטודיס, שהחטיאה זריקות ולא עבד לה כלום בהתקפה, בזמן שהאורחת עלתה כבר ליתרון דו ספרתי.

אלייזאלייז'ה בראיינט (רדאד ג'בארה)

רבע רביעי: 80:93 לז’לגיריס

# 10:00-5:00: כריס ג’ונס ניסה לקחת את המשחק בידיים כשקלע סלים רצופים, אך ההתקפה של הפועל המשיכה להיות תקועה בזמן שזו של הליטאים עבדה חלק, והם חזרו להובלה דו ספרתית.

דן אוטורו (רדאד גדן אוטורו (רדאד ג'בארה)

# 5:00-0:00: אי אפשר היה לנשום במנורה, כשהחבורה של דימיטריס איטודיס ניסתה לדחוף על מנת לבצע קאמבק ולנצח את המשחק הראשון שלה אי פעם ביורוליג במנורה, אך ללא הצלחה, והיא הפסידה אחרי שלא הייתה מדויקת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */