אייזאה תומאס: אבדיה מהגארדים הטובים ב-NBA

דני אבדיה היה קרוב לטריפל דאבל הבוקר (שלישי) עם 27 נקודות, 11 אסיסטים ותשעה ריבאונדים בניצחון 122:125 הדרמטי על דאלאס. הטרייל בלייזרס חגגו ברבע הראשון עם 29:42 ושרדו מותחן בדרך לניצחון שני רצוף לפני שלושת משחקי החוץ מול אוקלהומה סיטי, ניו אורלינס וסן אנטוניו.

המשחקים הבאים כבר יהיו בתחילת 2026 ואבדיה סגר חודש מצוין מבחינתו: בדצמבר הוא העמיד ממוצעים של 25.1 נקודות, 8.4 אסיסטים ו-7.3 ריבאונדים, כשהוא קולע בדאבל פיגרס בכל המשחקים ורושם שני משחקים עם 30 נקודות לפחות: 35 בניצחון על סקרמנטו ו-35 בהפסד לדטרויט.

“הוא הגארד הכי פיזי ב-NBA כרגע, הוא עושה הכל”, החמיא אגדת דטרויט, אייזאה תומאס, לאבדיה, “הוא כל כך אפקטיבי כי הוא אוהב את המגע, הוא יוזם אותו והולך לקו. הוא מוסר נהדר, מוצא את השחקן הפנוי, יכול לעבור דרך חסימות ויש לו את כל החבילה. איך שהוא משחק - הוא אחד הגארדים הטובים בליגה כרגע”.

עוד משחק נהדר. דני אבדיה (רויטרס)

ב-'Blazers Edge' כתבו: "זה כבר הפך להרגל שאבדיה מגיע לכמעט טריפל דאבל ונראה דבר רגיל עבורו. אבדיה מרגיש נוח יותר ויותר להוביל את ההתקפה של פורטלנד וכמובן גם לקלוע.

"הדבר היחיד שהפריע במשחק של דני (פרט לאיבודי כדור שאפשר להבין) זו הנטייה להחטיא זריקות מקו העונשין, במיוחד בקלאץ'. הוא סיים עם 8 מ-12 מהקו".