ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"כל משחק עכשיו קריטי, צריכים את הקהל איתנו"

מכבי תל אביב תארח את טבריה ב-20:00 ובמועדון רוצים להוכיח שיצאו לדרך חדשה. בן הרוש וקמארה יחזרו להרכב , אסאנטה מורחק ובליץ' יחכה על הספסל

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב תארח הערב (שלישי, 20:00) את עירוני טבריה באצטדיון בלומפילד ואחרי ה-0:5 בגביע ביום שבת מול הפועל חיפה, האלופה מקווה להראות שהיא אכן יצאה לדרך חדשה כשאין לה שום אפשרות לאבד עוד נקודות במאבק האליפות מול הפועל באר שבע ובית”ר ירושלים. “כל משחק מעכשיו הוא קריטי”, הסכים אחד השחקנים בקבוצה, שהוסיף על רקע המשחק הביתי האחרון: “מול הפועל חיפה באו 7,000 אוהדים ואנחנו מודים לכל אחד ואחת, אנחנו צריכים את הקהל איתנו בכל משחק”.

במכבי ת”א מקווים כי הקהל אכן יגיע וכי מרבית המנויים ימלאו את אצטדיון בלומפילד ויתמכו בקבוצה שמנסה להישאר במאבק האליפות ולפחות עד משחקה של הפועל באר שבע, יכולה לצמצם את הפער זמנית לשלוש נקודות. נכון להבוקר, ארגון מכבי פנאטיקס לא יגיע לאצטדיון אחרי שעדיין לא הושגו הסכמות לחזרתו ליציע.

המאמן, ז’רקו לאזטיץ’, ככל הנראה יסתפק בשני שינויים בהרכב ביחס לזה שניצח את הפועל חיפה, כאשר טייריס אסאנטה ירצה עונש הרחקה בשל צבירת כרטיסים צהובים ואת מקומו צפוי למלא נועם בן הרוש. מוחמד עלי קמארה, שהורחק במשחק הליגה האחרון נגד מכבי נתניה, צפוי לשוב ל-11 לצידו של רז שלמה.

מוחמד עלי קמארה, יחזור ל-11 (רדאד גמוחמד עלי קמארה, יחזור ל-11 (רדאד ג'בארה)

במכבי ת”א אומרים שהם מתכוונים לנקוט במשנה זהירות עם כריסטיאן בליץ’, בטח בשבוע שבו יש שלושה משחקים, וגם הערב הוא אמור לעלות מהספסל. בקבוצה היו מרוצים מאוד מהיכולת שהפגינו איסוף סיסוקו ועידו שחר במשחק הגביע ומאמינים ששניהם יכולים לספק את הסחורה במרכז המגרש של הקבוצה.

הרכב משוער: אופק מליקה, נועם בן הרוש, עלי קמארה, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, עידו שחר, דור פרץ, אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי (אלעד מדמון).

