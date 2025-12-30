אולסטאר: אבדיה היה פסע מטריפל דאבל בניצחון

רק אתמול (שני) דני אבדיה גילה את המקום הגבוה שלו בהצבעות לאולסטאר והפנים שלו כבר קדימה, כדי להמשיך להרשים ולקבל את ההזמנה היוקרתית למשחק המרהיב. בינתיים, הפורוורד הישראלי ופורטלנד אירחו קצת אחרי פרסום ההצבעות את דאלאס, במשחק שנגמר ב-122:125 ענק לבלייזרס על המאבריקס, עם כמעט טריפל דאבל אדיר של דני.

אבדיה היה נהדר והמשיך ביכולת האישית המדהימה שלו עם 27 נקודות, 11 אסיסטים ו-9 ריבאונדים, כשהוא כמעט השיג טריבל דאבל והוסיף גם שתי חטיפות, בנוסף לשישה איבודים. פורטלנד הובילה כמעט לאורך כל המשחק, והיא הצליחה לנצח את דאלאס כדי לרשום ניצחון מספר 14 העונה, לצד 19 ניצחונות, כאשר המאבריקס רשמו הפסד 22 לצד 12 ניצחונות.

אבדיה קלע 9 מ-18 הזריקות שלו בסך הכל מהשדה, כולל 1 מ-6 בלבד לשלוש בערב פחות טוב מעבר לקשת. מקו העונשין הישראלי רשם 8 מ-12, כשדני סיים כקלע המוביל של הקבוצה שלו, והוביל לניצחון, כשנעזר ב-24 נקודות של שיידון שארפ ו-18 נקודות ו-11 ריבאונדים של דונובן קלינגן, לעומת 22 נקודות של ברנדון וויליאמס אצל המפסידה.

דני אבדיה עולה לסל (רויטרס)

עוד בדאלאס, מקס כריסטי רשם 25 נקודות ודניאל גאפורד הוסיף דאבל דאבל של 17 נקודות ו-10 ריבאונדים. קופר פלאג נותר על 15 נקודות בלבד עם אחוזים רעים של 6 מ-20 מהשדה. פורטלנד רשמה ניצחון שני ברציפות בבק-טו-בק אחרי שגם ניצחה את בוסטון, דאלאס רשמה הפסד שלישי ברציפות בסך הכל ללא אנתוני דייויס.