יום שלישי, 30.12.2025 שעה 11:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

מכת חיסורים למכבי חיפה; ירמקוב יחזור ל-11

בזמן שסק נמצא באליפות אפריקה, בקבוצה סובלים ממספר פציעות ויאלצו למצוא פתרונות מול אשדוד מחר ב-19:45. במועדון אמרו: "בשביל זה בנינו סגל רחב"

|
שחקני מכבי חיפה במעגל לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה במעגל לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)

אחרי שהיה ברור מראש שעבדולאי סק לא יהיה לרשות הקבוצה בתקופה הקרובה בגלל אליפות אפריקה, במכבי חיפה לא יכולים היו לתאר לעצמם מכת חיסורים נוספת של שחקנים פצועים שלא יעמדו לרשות הקבוצה משחקים הבאים בכלל ובמשחק הליגה מחר (שלישי) ב-19:45 מול מ.ס.אשדוד בפרט.

זה מתחיל בג’ורג’ה יובאנביץ’ ופדראו שיצאו לניתוחים, נמשך בשון גולדברג ולפי שעה הסתיים אתמול בחיסור הכי משמעותי של מי שמצוי בכושר מצוין בתקופה האחרונה, עלי מוחמד שסובל מקרע בשריר הארבע הראשי וייעדר כשישה שבועות: “מדובר בחסרונות משמעותיים אבל בשביל זה יש לנו סגל רחב. לאלה שישחקו במקום תינתן הזדמנות להוכיח שמקומם בהרכב”, אמרו בחיפה.

ברק בכר מודע לרצון הגדול להמשיך את המומנטום החיובי מהגביע ולזכות בניצחון באחד המגרשים היותר קשים בליגה אצל אשדוד. לבכר אין יותר מדי אופציות לשנות והוא ימשיך בהרכב שפתח מול אחי נצרת להוציא שינוי אחד, גיאורגי ירמקוב במקומו של שריף כיוף.

גיאורגי ירמקוב, יחזור ל-11 (רדאד גגיאורגי ירמקוב, יחזור ל-11 (רדאד ג'בארה)

פיטר אגבה שהגיע בקול תרועה ומצא את עצמו בספסל לפעמים מבלי לקבל דקות משחק ימשיך לנסות ולהוכיח את יכולתו במקומו של עלי מוחמד. בחיפה נוטים להאמין שיצליחו להתגבר על חסרונו של מוחמד כאשר יש להם בסגל גם את אגבה, איתן אזולאי וגוני נאור שיכולים לשחק בתפקיד הקשר האחורי. נראה שבמצב שנוצר גוני נאור ימשיך לפחות עד תום העונה ומכבי חיפה לא תצרף בחלון שחקן בעמדת הקשר האחורי, אלא תמשיך להתמקד בצירוף קשר 10 ושחקן כנף.

דולב חזיזה שכבש צמד מול נצרת והדביק את השחקנים באנרגיות האופייניות שלו ימשיך בקישור, כאשר מיכאל אוחנה יחכה להזדמנות שלו מהספסל. גיא מלמד שמצוי בכושר הבקעה ימשיך לזכות בקרדיט על חשבון טריבנטה סטיוארט שנאלץ אחרי פתיחה מצוינת, שבה כבש שמונה שערי ליגה, להיקלע למציאות מוזרה מבחינתו.

טריבנטה סטיוארט, יחכה על הספסל (רדאד גטריבנטה סטיוארט, יחכה על הספסל (רדאד ג'בארה)

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, ליסב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, פטר אגבה, דולב חזיזה, איתן אזולאי, סילבה קאני, גיא מלמד וקנג'י גורה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */