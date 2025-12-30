יום שלישי, 30.12.2025 שעה 10:43
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

מיצ'ל: כל קבוצה הייתה רוצה שוער כמו טר שטגן

אחרי הדיווחים שג'ירונה מתעניינת בשחקנה של ברצלונה, מאמן הקבוצה אישר: "הוא שחקן טופ". המועדון הצנוע לא יוכל לעמוד בעלויות, הגרמני יסרב לעבור?

|
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

עתידו של מארק-אנדרה טר שטגן ממשיך לעמוד במרכז סדר היום בקטלוניה, וכעת מקבל חיזוק משמעותי מכיוונה של ג’ירונה. מעט לאחר הדיווחים על בדיקות ראשוניות שביצע המועדון ממונטיליבי בנוגע לשוער ברצלונה, הגיע גם האישור הפומבי, מפיו של המאמן מיצ’ל.

מאמן ג’ירונה, שזכה אמש בפרס חבר השופטים של התאחדות הכדורגל הקטלונית במסגרת ‘Gala des Estrelles’, נשאל במהלך האירוע על האפשרות שטר שטגן, שוערה של ברצלונה ונבחרת גרמניה, יגיע לג’ירונה. מיצ’ל אמנם לא אישר מגעים רשמיים או מהלך קונקרטי בחלון ינואר, אך דבריו נחשבים כהבעת עניין ברורה: “הוא שחקן טופ. כל קבוצה הייתה רוצה שיהיה לה שוער כמו טר שטגן”, אמר המאמן.

הדברים מגיעים לאחר שפורסם כי בג’ירונה רואים בטר שטגן אופציה אידאלית לעמדת השוער הראשון. גם מיצ’ל וגם המנהל המקצועי קיקה קארסל סבורים כי השוער הגרמני יכול לייצב את הקבוצה מקצועית, ובמועדון אף פנו לאנשי ברצלונה כדי לבדוק את מצבו הפיזי. לפי התשובה שהתקבלה, טר שטגן כשיר לחלוטין לאחר ניתוח הגב שעבר בקיץ.

מיצ'ל (רויטרס)

בברצלונה, מנגד, מצבו של השוער השתנה משמעותית. האנזי פליק החליט מזמן לשים את ז’ואן גארסיה כשוער הראשון, וטר שטגן, שחזר לסגל בתחילת דצמבר וקיבל אור ירוק רפואי ב-9 בחודש, שותף מאז במשחק רשמי אחד בלבד, בגביע. בנוסף, גם נוכחותו של וויצ’ך שצ’סני מעמיקה את העומס בעמדה.

בג’ירונה שוקלים לקדם מהלך של השאלה, מתוך הבנה כי מדובר במהלך שיכול לשרת את כל הצדדים: דקות משחק חשובות לטר שטגן, שוער בכיר לג’ירונה והפחתת עומס בסגל של ברצלונה. עם זאת, העסקה מורכבת מאוד, בעיקר בשל שכרו הגבוה של השוער, שבג’ירונה מודים כי אינם יכולים לשאת בו ללא השתתפות משמעותית מצד ברצלונה.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

במקביל, קיימים גם דיווחים לפיהם טר שטגן עצמו מעדיף להישאר בברצלונה ולהילחם על מקומו, מתוך מטרה לשמור על מעמדו כשוער הראשון של נבחרת גרמניה לקראת מונדיאל 2026. מאמן הנבחרת, יוליאן נגלסמן, כבר הבהיר כי מעמדו בטורניר תלוי בדקות משחק קבועות.

חוזהו של טר שטגן בברצלונה תקף עד יוני 2028, והמועדון מצהיר כי יכבד את רצונו. עם זאת, ככל שחלון ההעברות של ינואר מתקרב, ובצל ההתבטאות של מיצ’ל, נראה כי האפשרות להשאלה לג’ירונה כבר אינה תיאורטית בלבד, והימים הקרובים עשויים להיות מכריעים.

