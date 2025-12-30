"ילד לבן": באטלר סיפק טראש טוק לדני וולף

דני וולף בעונה הראשונה שלו ב-NBA וזה אומר שהוא ללא ספק חווה דברים שרוקי חווה, בין אם זה משימות בחדר ההלבשה לוותיקים ובין אם זה טראש טוק על הפרקט. הלילה (בין שני לשלישי) זה בא לידי ביטוי בטראש טוק, כשג’ימי באטלר, אחד הכוכבים הגדולים בליגה, התגרה בגבוה הישראלי.

באטלר עלה לזריקה מחצי מרחק על דני וולף, והישראלי ביצע עבירה שהפילה את באטלר אל הפרקט. הסל נכנס והשופט שרק לעבירה, כשפורוורד גולדן סטייט, כשהוא יושב על הפרקט, זעק מיד לעבר וולף: “ילד לבן, ילד לבן, בכל פעם, שתוק, שתוק כבר”.

גם כשבאטלר קם והחל ללכת לעונשין כדי לזרוק את הקליעה הנוספת שהוא קיבל הודות לאנד-וואן, הוא המשיך לדבר לעבר דני וולף. בכל מקרה, גולדן סטייט גברה 107:120 על ברוקלין, כשוולף לא קלע בכלל ב-20 דקות על הפרקט, ובאלטר תרם 21 נקודות בניצחון של הווריירס.