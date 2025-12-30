30 לדוראנט בניצחון של יוסטון, גם יאניס חגג

קצת יותר משליש עונה מאחורינו בעונה הסדירה ב-NBA, ואין ספק שהליגה הטובה בעולם ממשיכה לצבור תאוצה משבוע לשבוע והיא נמשכה גם הלילה (בין שני לשלישי) עם מספר משחקים מעניינים. אחרי שקצב ההצבעות הראשון לאולסטאר פורסם, השחקנים ממשיכים לנסות להוביל את הקבוצות שלהם כדי גם לשפר מיקום וגם על הדרך לקבל זימון למשחק היוקרתי.

אוקלהומה (5:28) – אטלנטה הוקס (15:19) 129:140

האלופה רשמה ניצחון שני ברציפות ופעם נוספת העונה לא התקשה כל כך בדרך לרבע רביעי של מנוחה, כאשר האדומים מנגד די ויתרו מראש על המשחק כשלא רשמו את צמד הכוכבים ג’יילן ג’ונסון וטריי יאנג. ההוקס ברצף רע של שישה הפסדים ודווקא אחרי החזרה של יאנג מפציעה ארוכה הם החלו להפסיד, כאשר הפעם ניקייל אלכסנדר-ווקר קלע 30 נקודות. אצל המנצחת, שיי גילג’ס אלכסנדר תפר 39 נקודות, צ’ט הולמגרן הוסיף 24 נקודות משלו.

ג'יילן וויליאמס זורק (רויטרס)

שארלוט הורנטס (11:21) – מילווקי באקס (14:19) 123:113

אין לדעת האם יאניס אנטטקומפו יהיה אצל הירוקים עד סיום העונה, אך בינתיים הוא שם והוא בלט פעם נוספת עם 24 נקודות ושבעה אסיסטים כדי להוביל את חבריו לניצחון שני ברציפות ולמקום ה-11, נגיעה מהפליי-אין אחרי ההפסד של אטלנטה, בובי פורטיס הוסיף 25 נקודות מהספסל. בצד השני, ברנדון מילר ולאמלו בול קלעו 31 ו-26 נק’ בהתאמה, שלא הספיקו, והמארחת עשתה ההפך והתרחקה מהפליי-אין, כשהיא במקום ה-12.

יאניס אנטטקומפו מאושר (רויטרס)

וושינגטון וויזארדס (7:24) – פיניקס סאנס (19:13) 115:101

אחת הקבוצות המפתיעות העונה היא האורחת, שרשמה ניצחון רביעי ברציפות ומצליחה להילחם על הפלייאוף לגמרי כשהיא במקום השביעי כרגע על עף עזיבות משמעותיות בקיץ. דילון ברוקס המשיך בעונה הנהדרת שלו עם 26 נקודות, דווין בוקר הוסיף 22 נקודות משלו, והמארחת מ-DC יכולה רק להודות שיש את אינדיאנה כדי שהיא לא תנעל את המזרח עם אחד המאזנים הרעים בליגה. טריי ג’ונסון קלע 24 נק’ למפסידה.

דווין בוקר עם הכדור (רויטרס)

טורונטו ראפטורס (20:14) – אורלנדו מג’יק (18:15) 106:107

מותחן בקנדה בין הרביעית לחמישית במזרח נגמר עם ניצחון חשוב של הראפטורס, שפתחו פער של משחק על חשבון היריבה עם ניצחון שני ברציפות. שבעה שחקנים קלעו בספרות כפולות עבור המנצחת, ג’מאל שיד עם הכי הרבה כשקלע 19 נקודות. טריפל דאבל מרשים של 23 נקודות, 15 ריבאונדים ועשרה אסיסטים לא הספיקו לפאולו באנקרו כדי להוביל את חבריו לניצחון.

טירוף בטורונטו (רויטרס)

שיקגו בולס (15:17) – מינסוטה טימברוולבס (21:12) 136:101

אחרי שני הפסדים ברציפות, אחד מהם כואב במיוחד בכריסמס בהארכה לדנבר, מינסוטה חזרה למסלול ולא נתנה לפיניקס להיצמד במקום השישי, כשנאז ריד החליט שנמאס לו מרצף ההפסדים ועם 33 נקודות מהספסל הוא הבריק. אנתוני אדוארדס הוסיף 23 נקודות ביום פושר, כשמנגד הבולס המשיכו בהידרדרות אחרי פתיחת עונה טובה, כשרק ניקולה ווצ’ביץ’ הופיע עם 23 נקודות.

אנתוני אדוארדס מטביע (רויטרס)

ניו אורלינס פליקנס (8:26) – ניו יורק ניקס (23:9) 130:125

גם הניקס קיבלו יריבה בהזמנה כדי לרשום ניצחון שלישי ברציפות והקרב עם דטרויט על המקום הראשון במזרח חי וקיים, כשרק משחק אחד מפריד בין שתי הקבוצות. ג’יילן ברנסון הוביל עם 28 נקודות ו-10 אסיסטים, או ג’יי אננובי הוסיף 23 נקודות ו-11 ריבאונדים. נועלת המערב רשמה הפסיד רביעי ברציפות, כשרק זאיון וויליאמסון ניסה עם 32 נקודות, שכמובן לא הספיקו.

ג'ורדן קלארקסון חודר (רויטרס)

סן אנטוניו ספרס (23:9) – קליבלנד קאבלירס (18:16) 113:101

דווקא אחרי הניצחון הגדול בכריסמס על האלופה אוקלהומה, הספרס נכנעו בפעם השנייה ברציפות והפעם בבית לקאבס. ויקטור וומבניאמה חזר לחמישייה ורשם 26 נקודות בתוספת 14 ריבאונדים, אך ג’ארט אלן התמודד איתו בסך הכל יפה ועם 27 נקודות ו-10 ריבאונדים משלו הוביל את האורחת מאוהיו לניצחון חשוב עבורה, אחרי שני הפסדים רצופים, ועוד ביום שדונובן מיצ’ל קלע רק 10 נקודות.

ויקטור וומבניאמה נגד אוון מובלי (רויטרס)

יוסטון רוקטס (20:10) – אינדיאנה פייסרס (6:27) 119:126

לברון ג’יימס הפך את הגיל לבדיחה ב-NBA, אבל זה לא יכול להוריד ממה שגם קווין דוראנט עושה בגיל 37, כאשר הכוכב מוביל את האדומים מטקסס לעונה נהדרת והפעם קלע 30 נקודות בדרך לניצחון שלישי ברציפות והתקבעות בצמרת המערב, יחד עם שישה ריבאונדים וחמישה אסיסטים. אמנם הוא קיבל את נמושת הליגה, כשסגנית האלופה בעונת טיינקינג שנכפה עליה בעקבות פציעות רבות, והיא רשמה הפסד תשיעי ברציפות כשהיא במקום האחרון במזרח, על אף 23 נק’ של פסקל סיאקם.