יום שלישי, 30.12.2025 שעה 11:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

אדהם האדיה: זה המשחק הכי חשוב שלנו העונה

מאמן בני ריינה בדריכות שיא לקראת קריית שמונה ב-19:00: "חשוב להחזיר את הביטחון". סטבאנוביץ' יחזור להגנה במקום חבשי, גם אלמקייס ישוב ל-11

|
אדהם האדיה (שחר גרוס)
אדהם האדיה (שחר גרוס)

דריכות שיא בבני ריינה לקראת ההזדמנות הקריטית הערב (שלישי) ב-19:00 לנסות להציל את העונה ולהשאיר סיכוי להישאר בליגת העל, כאשר הקבוצה תארח את עירוני קריית שמונה.

במועדון יודעים היטב שכל תוצאה פרט לניצחון עלולה להביא בסוף העונה לסיום הפרק בליגת העל. המאמן אהדם האדיה סיפר על התחושות לקראת המשחק כאשר אמר: “זה המשחק הכי חשוב שלנו העונה. ברור, יש חשיבות גדולה למשחק ואני מקווה שהשחקנים יפנימו את כל השיחות שהיו לנו השבוע ויהיו בשיא האגרסיביות והנחישות.

“הקבוצה צריכה לבוא בגישה טובה גם אחרי הניצחון בגביע. חשוב שזה יחזיר לנו את הביטחון. אנחנו במצב שיכולים לחזור לעניינים ואני קורא לקהל להגיע ולתמוך כי אין כמו משחק כזה כדי לחזור לליגה”.

הקפטן נאאל חוטבא שיחזור להרכב אמר: “זה המשחק הכי חשוב שלנו העונה. חשוב שהקהל יגיע כדי לתמוך בנו כדי להשיג שלוש נקודות חשובות”.

למרכז ההגנה יחזור סטבאנוביץ’ על חשבונו של עאיד חבשי שפתח בגביע. גם עילאי אלמקייס יחזור לקישור לצד איהב גנאים כאשר בחלק הקדמי ניתן יהיה לראות את מוחמד שכר הוותיק, איאד חלאילי הצעיר ואסיל כנעני שיחליף את זה טורבו שהורחק בגביע. סער פדידה יחזור לסגל הקבוצה. 

ההרכב המשוער: ליאור גליקליך, נאאל חוטבא, ג’וניור פיוס, אלכסה פייץ’, מילאדין סטבאנוביץ’, עבדאאלה ג’אבר, איהאב גנאים, עילאי אלמקייס, איאד חלאילי, מוחמד שכר ואסיל כנעני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */