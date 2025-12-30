יום שלישי, 30.12.2025 שעה 11:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

גנטוס יפתח כמגן שמאלי, חסן חילו במרכז ההגנה

אחרי ההדחה מהגביע, המאמן שרון מימר יבצע מספר שינויים בהרכב בני סכנין שצפוי לעלות ב-19:30 מול הפועל חיפה: "נקווה לחזור לעניינים דרך הליגה"

|
חסן חילו (חג'אג' רחאל)
חסן חילו (חג'אג' רחאל)

אחרי ההדחה מגביע המדינה, בני סכנין תחזור הערב (שלישי) ב-19:30 לליגה ותנסה להמשיך את המומנטום מהניצחון האחרון מול מ.ס אשדוד כאשר תפגוש בסמי עופר את הפועל חיפה.

המאמן שרון מימר תירגל את מארון גנטוס כמגן שמאלי על חשבונו של קרלו ברוציץ' שיזכה למנוחה, כאשר למרכז ההגנה יחזור חסן חילו שישחק לצידו של איאד אבו עביד. כזכור, חילו וגנטוס לא נטלו חלק במשחק הגביע, כמו גם אלון אזוגי שיחזור לעמדת המגן הימני. אחמד סלמן יפתח בחלק הקדמי יחד עם מת'יו קודג'ו וארתור מריניאן.

מימר אמר לקראת ההתמודדות: "אנחנו חוזרים לליגה למשחק מול הפועל חיפה שמגיעה אחרי שני ניצחונות בליגה מבלי שספגה. זו קבוצה שנמצאת באזור שלנו בטבלה, יהיה משחק לא קל בסמי עופר. נקווה לחזור לעניינים דרך הליגה ולהציג משחק כמו נגד אשדוד כדי להתקדם בטבלה".

הקשר עומר אבוהב הוסיף: "אנחנו רוצים להמשיך את המומנטום החיובי שלנו בליגה ולבוא לסמי עופר ולקחת שלוש נקודות".

הרכב משוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, מארון גנטוס, חסן חילו, עומר אבוהב, עדן שמיר, גיבייר בושנאק, אחמד סלמן, מת'יו קודג'ו,  ארתור מירניאן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */