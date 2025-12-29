קטש אחרי הניצחון: לא כל יום ייכנסו הכדורים ככה

מכבי תל אביב בתקופה פשוט נהדרת. אחרי פתיחת העונה הלא פשוטה שלה בלשון המעטה, הערב (שני), היא רשמה כבר ניצחון תשיעי רצוף בכל המסגרות, כשהביסה בחוץ 82:116 את עירוני קריית אתא. בסיום המשחק, מאמן הצהובים, עודד קטש, דיבר.

על התוצאה נגד קריית אתא: “אנחנו משחקים יותר טוב. שיחקנו נכון, יש לנו יותר המשכיות בהתקפה. הגנתית, רבע ראשון ספגנו 30 נקודות, אבל אחרי זה היינו יותר מרוכזים”.

הסיטואציה החיובית של הקבוצה: “כן, זו תקופה. לא כל יום יכנסו לנו הכדורים ככה, צריך יותר יציבות הגנתית. לנצח זה תמיד כיף. היו לנו הרבה קשיים, היום ניסינו לשמור על ליף ומרסיו כמה שיותר. הפנים קדימה. צריכים להיות מוכנים. אנחנו יוצאים לסדרת משחקי חוץ ביורוליג, לא פשוט”.

גם ג’ימי קלארק התראיין בסיום: “אני במקום טוב וגם הקבוצה, מאחל שנמשיך את התהליך. זה מרגיש מעולה. כולם משחקים ביחד. אני מרגיש נהדר, אני מאמין במה שהמאמן אומר לי לעשות. ללכת ככה לשנה החדשה זה חשוב, אנחנו רוצים להמשיך לבנות את מה שקורה פה”.

ג'ימי קלארק (IMAGO)

על באיירן מינכן והאתגרים הצפויים ביורוליג: “כל משחק הוא אתגר. אנחנו צריכים לצעוד קדימה ולהביא אנרגיה”.

החגיגה עם החולצות על הספסל: “אנחנו התחלנו את זה כקבוצה. זה צחוקים שאנחנו עושים ביחד”.