יום שלישי, 30.12.2025 שעה 03:21
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%3171-334128דטרויט פיסטונס
68%2826-297525ניו יורק ניקס
63%2967-317127בוסטון סלטיקס
58%2999-303926פילדלפיה 76'
54%3206-321528טורונטו ראפטורס
52%3181-323027מיאמי היט
52%3265-321627שיקגו בולס
52%3420-345329קליבלנד קאבלירס
50%3031-302626אורלנדו מג'יק
45%3486-344929אטלנטה הוקס
39%3245-312228מילווקי באקס
37%3152-311727שארלוט הורנטס
36%2845-275825ברוקלין נטס
23%3241-296426וושינגטון וויזארדס
18%3382-308228אינדיאנה פייסרס
 מערב 
85%2795-313026אוקלהומה ת'אנדר
74%3183-341627דנבר נאגטס
72%2838-299725סן אנטוניו ספרס
68%2791-302725יוסטון רוקטס
64%2922-289825לוס אנג'לס לייקרס
64%3235-332128מינסוטה טימברוולבס
58%2954-301726פיניקס סאנס
54%3157-324228גולדן סטייט ווריורס
43%3251-321328ממפיס גריזליס
41%3421-330227יוטה ג'אז
39%3357-327628פורטלנד בלייזרס
38%3382-327729דאלאס מאבריקס
30%3060-297327לוס אנג'לס קליפרס
29%3410-314428סקרמנטו קינגס
28%3550-333229ניו אורלינס פליקנס

"הפתעה גדולה": הלם בארה"ב שדני מעל לברון

בתקשורת האמריקאית פרסמו את התובנות הראשונות מההצבעות לאולסטאר: "אבדיה בעונת שיא, הרצף של ג'יימס עלול להסתיים והוא צריך שהאוהדים יצילו אותו"

|
לברון מול אבדיה (רויטרס)
לברון מול אבדיה (רויטרס)

הסיכוי של דני אבדיה להיבחר לראשונה למשחק האולסטאר ממשיך לעמוד במוקד העניין, וכעת גם בארצות הברית ניתחו בהרחבה את נתוני הצבעת האוהדים שפורסמו על ידי ה-NBA. בעדכון הרשמי הראשון התברר כי אבדיה זוכה לכבוד משמעותי, עם 606,299 קולות שמציבים אותו במקום ה-7 במערב, לפני שמות ענק כמו לברון ג'יימס, קווין דוראנט וג'יימס הארדן. אמנם מדובר בנתונים ראשוניים בלבד, אך עד 14.1 ההצבעות עדיין פתוחות, והישראלי נמצא בעמדה מעודדת במיוחד במאבק על מקום באירוע היוקרתי.

לחצו כאן כדי להצביע לאולסטאר

פורמט משחק האולסטאר השנה יעבור שינוי משמעותי, שגם משפיע על הצבעת האוהדים. השנה, 10 מקבלי הקולות הרבים ביותר, ללא קשר לעמדה, ייבחרו לחמישיות הפותחות של קבוצות המזרח והמערב. בנוסף, קומישינר ה-NBA אדם סילבר אישר לראשונה אי פעם פורמט של "ארצות הברית נגד העולם". שלוש קבוצות של 8 שחקנים כל אחת, שתיים המורכבות מכוכבים אמריקאים ואחת משחקנים בין-לאומיים מהליגה, יתחרו בטורניר ליגה של 4 משחקים בני 12 דקות, כדי לקבוע את מנצחת משחק האולסטאר.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

תוצאות הצבעת האוהדים למשחק האולסטאר 2026

10 מקבלי הקולות המובילים
לוקה דונצ'יץ' 1,249,518
יאניס אנטטוקומפו 1,192,296
ניקולה יוקיץ' 1,128,962
טייריס מקסי 1,072,449
ג'יילן ברונסון 1,040,601
סטף קרי 1,031,455
קייד קנינגהאם 1,000,171
שיי גילג'ס-אלכסנדר 878,621
דונובן מיטשל 851,155
ג'יילן בראון 808,276

לברון מאחור, אחרי דני אבדיה

“בסימן לכך שה-NBA מתחילה להשאיר מאחור את לברון ג'יימס אחרי יותר משני עשורים, סבב ההצבעה הראשון של האוהדים חשף הפתעה גדולה: פורוורד פורטלנד דני אבדיה קיבל יותר קולות מהקלע המוביל בכל הזמנים של הליגה”, נכתב ב-’sportingnews’ בארה”ב בכתבה הנוגעת לתובנות מההצבעה.

לברון גלברון ג'יימס מול דני אבדיה (רויטרס)

“אבדיה נהנה מעונת שיא בפורטלנד. בין היתר בזכות היכולת שלו לסחוט עבירות, הוא עומד על ממוצע של 25.5 נקודות למשחק, הרבה מעל שיא הקריירה הקודם שלו, וטיפס למקום ה-7 בהצבעת האוהדים במערב עם 606,299 קולות. העונה ה-23 ושוברת השיאים של ג'יימס ב-NBA החלה באיחור. הוא נבחר ל-21 משחקי אולסטאר רצופים, אחד מהישגיו הייחודיים הרבים בקריירה האגדית שלו, אך בשבועות הקרובים יש לו עוד מה להשלים. עם 536,555 קולות, ג'יימס מדורג רק במקום ה-9 מבין מקבלי הקולות במערב”, ניתחו בארה”ב.

הרצף ההיסטורי של לברון ג'יימס, שנבחר לאולסטאר ב-21 עונות רצופות מאז שהיה רוקי בן 19, עומד בסכנה ממשית. בפרסום הראשון של הצבעת האוהדים לעונת 2026 הוא מדורג רק במקום ה-9 במערב, רחוק מחמישיית הפותחים, לראשונה מזה שנים רבות. אמנם ההצבעות נמשכות עד 14.01 וייתכן ששקלול קולות השחקנים והתקשורת יסייע לו, אך עצם המיקום הנוכחי נחשב חריג ביחס למעמדו לאורך הקריירה.

גם אם לא ייבחר לחמישייה, לברון עדיין יכול להיכנס לאולסטאר דרך בחירת המאמנים כרזרבה, אך הפורמט החדש מסבך את התמונה. 24 השחקנים יחולקו ל-3 קבוצות של 8, עם דגש על חלוקה בין אמריקאים לשחקנים בינלאומיים, מה שעשוי להשפיע על שיקול הדעת של המאמנים. בתרחיש כזה, לברון עלול למצוא את עצמו נאבק על מספר מצומצם של מקומות מול שמות בולטים במערב, בלי שום הבטחה.

לברון גלברון ג'יימס (רויטרס)

המספרים של לברון העונה סבירים, 20.5 נקודות, 6.7 אסיסטים ו-4.9 ריבאונדים למשחק, אך נמוכים ביחס לסטנדרט שהציב לעצמו, והוא גם שיחק רק 14 משחקים עד כה בשל פציעה. “בעבר, דווקא הצבעת האוהדים הייתה זו שהבטיחה לו מקום כפותח גם בעונות חלשות יותר, אך השנה היתרון הזה כבר לא קיים. לכן, ייתכן מאוד שהעונה תסמן את סיומה של אחת הריצות המרשימות בתולדות ה-NBA. הוא צריך את האוהדים שיצילו לו את רצף האולסטאר”, סיכמו בארה”ב.

יאניס שולט בפסגה

בשלב הזה בעונה שעברה, יאניס אנטטוקומפו הוביל את כל השחקנים במספר הקולות שקיבל להצבעת האולסטאר. השנה הוא מדורג שני, מאחורי לוקה דונצ'יץ', שעבר קבוצה מאז. בעוד דונצ'יץ' משחק כעת בלייקרס, בשוק התקשורתי העצום של לוס אנג'לס, אנטטוקומפו נשאר במילווקי, שם עתידו המקצועי נמצא תחת זכוכית מגדלת בחודשים האחרונים. למרות שהבאקס מתקשים עם מאזן 19-13, אנטטוקומפו נותר דמות אהובה, והוא נראה כמי שבטוח לא רק להשתתף במשחק האולסטאר ה-10 בקריירה שלו, אלא גם לפתוח בו.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

מקסי וקנינגהאם מובילים דור חדש

טייריס מקסי מפילדלפיה וקייד קנינגהאם מדטרויט קיבלו כל אחד יותר ממיליון קולות בסבב הראשון של ההצבעה, נתון שמציב את שני הגארדים הצעירים במסלול לפתוח לראשונה במשחק האולסטאר. קנינגהאם נחשב למועמד ל-MVP בזכות תפקידו בהובלת הפיסטונס הצעירים לצמרת המזרח. השחקן בן ה-24 מעמיד ממוצעי שיא בקריירה של 26.5 נקודות ו-9.6 אסיסטים למשחק, ודטרויט עם מאזן 8:24, טוב ב-1.5 משחקים מזה של הניקס.

מקסי, שהיה אולסטאר לפני שתי עונות, נמצא בדרך לעונת שיא נוספת כשהסיקסרס שואפים לחזור לפלייאוף. הגארד בן ה-25 הוא אחד הקלעים המובילים בליגה עם ממוצע של 30.7 נקודות למשחק. נראה שלשני הגארדים מהמזרח יש כוח הישרדות משמעותי, שכן שניהם קיבלו יותר קולות משיי גילג'ס אלכסנדר, ה-MVP המכהן של ה-NBA, בסבב הראשון של הצבעת האוהדים.

שיי גילגשיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

אין יריבות בין הולמגרן לוומבניאמה

תוצאות הביניים הראשונות של הצבעת האוהדים הוכיחו את הנקודה של ויקטור וומבניאמה: צ'ט הולמגרן אינו היריב הישיר שלו. הפופולריות של וומבניאמה ממשיכה לנסוק, במקביל לכך שסן אנטוניו חוזרת להיות איום רציני במערב. הדבר בא לידי ביטוי בכך שוומבי מדורג במקום ה-5 מבין כל שחקני המערב עם 769,362 קולות. לעומתו, הסנטר של אוקלהומה הולמגרן מדורג רק במקום ה-19 עם 92,210 קולות.

